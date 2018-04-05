 ″المهاجرون للمهاجرين″، مشروع لمساعدة اللاجئات من ضحايا العنف | ثقافة ومجتمع | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

"المهاجرون للمهاجرين"، مشروع لمساعدة اللاجئات من ضحايا العنف

تعاني نساء مهاجرات من العنف سواء في المنزل من أفراد الأسرة الذكور أو في الخارج كما في نزل اللاجئين. والمهاجرات هن خير ما يساعد بعضهن مثلما في مشروع (المهاجرون للمهاجرين) الذي يقدم خدماته بعدة لغات في أكثر من عشرة مراكز.

Symbolbild junges Mädchen Gewalt Vergewaltigung (picture-alliance/Photoshot)

ثريا طبطبائي  قدمت إلى ألمانيا قبل 34 عاما مضت، حيث غادرت إيران في خضم الحرب مع العراق، وهي تعرف ماذا يعني الهروب من الصراع ومحاولة الاستقرار في بلد أجنبي. الكثير من النساء مثل طبطبائي من سوريا وإيران والعراق أو دول أخرى يأتين إلى ألمانيا بحثاً عن حياة جديدة. ومثلها أيضا، يواجهن تحديات كبيرة لدى وصولهن، مثل تعلم لغة جديدة. لكن على العديد من النساء أيضا التعامل مع مشاكل أكثر خطورة مثل مواجهة العنف الجنسي من قبل غرباء أو حتى من قبل أفراد الأسرة في بعض الأحيان، وفي مراكز إيواء اللاجئين.

بعد عقود من التفاعل والتواصل مع النساء المهاجرات في هامبورغ، شعرت طبطبائي أن الوقت قد حان لمساعدة النساء اللاتي يعانين من العنف. في عام 2016، أصبحت مستشارة مدربة في مشروع MiMi (المهاجرون للمهاجرين) الذي ترعاه جمعية صحة المهاجرين الوطنية (EMZ).

وعن هذا تقول مينه لافاس، منسقة مشروع MiMi في هامبورغ، إن المهاجرين هم الأقدر علي دعم اللاجئات اللواتي يطلبن المساعدة "إذ أنهن يشتركن في اللغة والثقافة، ولديهن قدرة كذلك على التواصل والوصول لمن يحتاج المساعدة بشكل أفضل، كما أنهن يتفهمن دور المرأه في البلدان الأصلية للاجئين". وهن  يعرفن أن "مفهوم السلطة في ألمانيا مختلف عنه في بلدانهن الأصلية".

مختارات

تعاني لاجئات سوريات كثيرات في ألمانيا من تعنيف أزواجهن لهن، وقد يكون هذا العنف جسديا، ونفسيا ولفظيا، إلا أنه في الوقت الذي تصمت فيه بعضهن عن تلك المعاناة، تفصح أخريات عما يعايشن فيطلبن دعم مؤسسات مدافعة عن حقوق المرأة. (30.07.2016)

تتعرض العديد من اللاجئات للعنف الأسري في ألمانيا لكن معظمهن يسكتن ولا يلجأن للقضاء لعدة أسباب تختلف من سيدة لأخرى.. DW تحدثت لبعض النساء ممن خضن هذه التجربة المريرة. (30.10.2016)

المشاركة في مشروع MiMi

لكي تصبح وسيطا في هذا المشروع تحتاج للمشاركة في دورة تدريبية مدتها ثمانية أيام (حوالي 50-ساعة) ويمكن للرجال أيضا المشاركة في الدورة، التي تشمل مجموعة منوعة من المواضيع بما في ذلك الهجرة واللجوء وأشكال العنف وأسبابه، وتكتيكات الجناة وعوامل الخطر، بالإضافة إلى الحقوق والجوانب القانونية. ولا يشترط وجود خبره سابقه في مجال المشورة وكيفية مواجهة العنف المنزلي.

وتعقد الدورات التدريبية عاده في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع، وهي مجانية. وبعد التأهيل كوسيط لدى مشروع MiMi يمكن البدء في مساعده النساء من ضحايا العنف، ويمكن للوسطاء بعد إتمام الدورة بنجاح وتقديم المشورة للمحتاجين، أن يدربوا غيرهم ليصبحوا مثلهم وسطاء.
مشاهدة الفيديو 00:58

حالات عنف أُسري بين اللاجئين أمام القضاء الألماني

من الصعب اتخاذ الخطوة الأولى

من خلال العمل مع MiMi كان من الصعب في البداية الوصول إلى النساء اللواتي احتجن للمساعدة، وعن هذا تقول طبطبائي "العديد من النساء اللاجئات اللواتي يعانين من العنف الأسري أميات، لذلك من المستحيل بالنسبة إليهن طلب المساعدة". وتضيف أن الكثيرات "خائفات للغاية من تدمير العائلة" من خلال الفصل بينهن وبين عائلتهن. وتتابع "كثيراً ما تعتمد هؤلاء النسوة على الرجال، من أجل كسب رزقهن."

وتضيف طبطبائي أن النساء اللاجئات لديهن تاريخ من الصدمة والمعاناة، مما يجعل من الصعب أحيانا مساعدتهن في الخروج من المواقف العنيفة، والاكتئاب هو أقل مشاكلهن. كما يعانين من مشاكل صحية ونفسية يجب معالجتها.

تريد ثريا طبطبائي أن ترى مستقبلا تركيزا أكبر، ليس فقط على مساعدة ضحايا العنف، وإنماعلى الدعم والتعليم حول العنف الأسري للمهاجرين بمجرد وصولهم إلى البلاد وليس عندما يكون الوقت قد فات.

هذا ويقدم مشروع الوقاية من العنف MiMi خدماته بعدة لغات منها العربية والتركية والكردية والفارسية والانكليزية والفرنسية والروسية وغيرها. ولديه مراكز في مدن هامبورغ وبرلين وميونخ وهانوفر، وسبعة مواقع أخرى في ألمانيا، وحوالي 300 وسيط يدمون المشورة والمساعدة لضحايا العنف. ويتلقى المشروع الدعم من المفوض الاتحادي للهجرة واللاجئين والتكامل بالإضافة إلى الدولة وشركات التأمين الصحي وشركات خاصة.

أين تذهب من أجل المساعدة:

دعم الخط الساخن/ العنف ضد المرأة 08000116016

مكتب برلين: 0304050469930

 الموقع الالكتروني للمشروع    

ماريون ماكغريغور/ ف.ت

المصدر: مهاجر نيوز

  • Slowenien Flüchtlinge (Getty Images/J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في عامي 2015 و2016 حاول ملايين الأشخاص الوصول إلى غربي أوروبا من اليونان أو من تركيا عبر طريق البلقان سيرا على الأقدام عبر مقدونيا وصريبا ومن ثم المجر. وتم إيقاف تدفق اللاجئين بعد إغلاق "طريق البلقان" رسميا وإغلاق العديد من الدول حدودها. وحاليا يأتي معظم اللاجئين عبر البحرالأبيض المتوسط الخطير من ليبيا نحو أوروبا.

  • Flüchtling Kinderleiche Türkei Bodrum Syrien Kos EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/DHA)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    هزت هذه الصورة العالم بأكمله. على أحد الشواطئ التركية تم العثور على جثة الطفل أيلان الكردي ذي الـ3 سنوات. وكان ذلك في أيلول/ سبتمبر 2015. انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت رمزا لأزمة اللاجئين السوريين. وكان من غير الممكن لأوروبا إغفال الأمر أكثر من ذلك.

  • Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik (Getty Images/J. J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    بعد أن علم اللاجئون أن طريق الهروب إلى أوروبا لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة. حاول آلاف اللاجئين الصعود إلى القطارات والحافلات المزدحمة في كرواتيا. ب بعد فترة وجيزة أغلقت كرواتيا أبوابها وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبالمقابل تم إنشاء حاويات لاحتجاز اللاجئين طيلة فترة تسير إجراءات اللجوء.

  • Ungarn Journalistin tritt fliehenden Migranten bei Roszke (Reuters/M. Djurica)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    ضجة إعلامية واسعة أثارتها المصورة المجرية، حين ركلت لاجئا سوريا، عندما كان يحاول تجاوز حواجز الشرطة في منطقة روتسيغع بالقرب من الحدود المجرية حاملا معه طفله الصغير. وكان ذلك في سبتمبر/أيلول 2015. حتى في ألمانيا شهدت مراكز استقبال اللاجئين هجمات عدة من قبل أشخاص معادين للأجانب.

  • World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Second Prize, Singles: Migrant Crossing (Reuters/AP/World Press Photo Foundation/V. Ghirda)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    إغلاق طريق البلقان رسميا عام 2016 أدى إلى تصاعد أعمال الشغب على المراكز الحدودية، ما أدى إلى صدامات حادة بين اللاجئين ورجال الشرطة. فقد حاول كثيرون عبور الحدود اليونانية المقدونية بعد فترة وجيزة من إغلاقها.

  • Omran Daqneesh Aleppo verletzter Junge (picture-alliance/dpa/Aleppo Media Center)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    طفل مصاب تغطي وجهه الغبار والدم. صدمت صورة الطفل عمران من مدينة حلب الرأي العام. وفي عام 2016 كانت رمزا للحرب الأهلية البشعة والأوضاع البائسة التي يعيشها السكان المدنيون. بعد عام انتشرت عبر شبكة الانترنيت، صور جديدة للطفل تظهر عليها ملامح البهجة.

  • Griechenland Flüchtlinge auf dem Weg nach Mazedonien (Reuters/Y. Behrakis)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    لاجئ سوري يحمل طفلته تحت المطر على الحدود اليونانية المقدونية في إيدوميني، وكان يأمل لعائلته العيش في أمان في أوروبا. بعد تطبيق اتفاقية دبلن، ينبغي تقديم اللجوء في البلد الاوروبي الأول الذي يصل إليه اللاجئ. لذا يتم مؤخرا إعادة الكثير من اللاجئين، علما ان إيطاليا واليونان تتحملان أعباء كثيرة.

  • Deutschland München Ankunft von Asylsuchenden Poster Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    مازالت ألمانيا هي البلد الأوروبي الأول للاجئين. على الرغم من أنه وبسبب تدفق اللاجئين الكبير، أصبحت السياسة المتعلقة بااللاجئين وطلبات اللجوء أكثر تشددا. في أوروبا كانت ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين. إذ وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا عام 2015 إلى 1.1 مليون. لتصبح المستشارة أنغيلا ميركل أيقونة بالنسبة لكثير من اللاجئين.

  • Calais Räumung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في شمال فرنسا تمت إزالة مخيم كاليه سيء السمعة. وأثناء إخلائه تعرض المخيم للحريق وكان ذلك في (أكتوبر/ تشرين الأول 2016). وتم توزيع ما يقرب 6500 لاجئ على مراكز استقبال أخرى. بعد ستة أشهر أظهر تقرير أصدرته منظمات إغاثية أن الكثير من اللاجئين القاصرين يعيشون بلا مأوى في المنطقة المجاورة لكاليه.

  • Mittelmeer Rettung von Flüchtlingen (picture alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    تواصل سفن الإنقاذ المدنية والحكومية عملياتها باستمرار. وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الذين فروا من الحرب والفقر في بلادهم، فإن حلمهم بمستقبل أفضل في أوروبا، يجعلهم يخاطرون بأرواحهم. إذ كثيرا ما تغرق السفن المطاطية المكتظة بالمهاجرين في البحر. ففي عام 2017 غرق 1800 شخص. بينما كان عددهم في أيلول/ سبتمبر 2016 أكثر من 5000.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    عشرات آلاف اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ينتظرون في مخيمات ليبية ومراكز احتجاز العبور إلى أوروبا. يسيطر مهربو البشر على الوضع هنك ويتحكمون باللاجئين، علما أن اوضاع المخيمات كارثية حسب تحذيرات الأمم المتحدة، لكن هذا لا يؤثر على حلم المهاجرين بمستقبل أفضل في أوروبا. المصدر: مهاجر نيوز - 2017


مختارات

صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

انتشرت في عامي 2015 و2016 صور مأوساوية عن رحلات الهروب إلى أوروبا. هذه الصور هزت الرأي العام العالمي. لم يحدث من قبل أن تم توثيق هذه المعاناة كما هو الحال اليوم. (20.06.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حالات عنف أُسري بين اللاجئين أمام القضاء الألماني  

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار