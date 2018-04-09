المنسق الألماني للتعاون الأطلسي لـDW: ألمانيا لن يكون لها دور عسكري فعّال في سوريا

قال المنسق الألماني للعلاقات الأطلسية، بيتر باير في حوار مع DW إنه لن يكون لألمانيا دور فعّال في أي عمل عسكري بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، مشيراً إلى أن العمل العسكري الأمريكي المحتمل في سوريا ينبغي أن يكون "آخر طريق للحل"، وتابع: "قتل النساء والأطفال في دوما يحتاج إلى رد، ويجب على الأسد وروسيا أن يفهما ذلك".

المنسق الألماني للعلاقات الأطلسية، بيتر باير

وأيد منسق التعاون الأطلسي أن تقوم الولايات المتحدة بضربة عسكرية في سوريا، وقال:" أعتبر أنه من الصحيح الرد بضربة عسكرية على استخدام الغاز السام".

وبعد الهجوم بالغاز المفترض على مدينة دوما السورية هدد الرئيس الأمريكي الأربعاء عبر موقع تويتر بشن هجوم صاروخي. وقال باير إنه من المهم أن تنسق الإدارة الأمريكية مع حلفائها حول التدابير المرتقبة، كما يجب تنفيذ هذا التدخل بدقة. وأضاف:" المنطقة برميل بارود".

وعبّر باير عن أمله في أن يحاول مجلس الأمن الدولي مرة أخرى الوصول إلى اتفاق قبل القيام بأي عمل عسكري، لكنه شدّد على أن الولايات المتحدة تبقى أهمّ شريك لألمانيا ولأوروبا.

م.أ.م/ م.س ( د ب أ )