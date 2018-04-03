 المغرب والاتحاد الأوروبي على أبواب تجديد اتفاق الصيد البحري | أخبار | DW | 20.04.2018
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أخبار

المغرب والاتحاد الأوروبي على أبواب تجديد اتفاق الصيد البحري

وسط خلافات قانونية بشأن الصحراء الغربية بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري. ويؤكد المغرب تبعية الصحراء له، ويؤكد الاتحاد وجود أسئلة "ملزمون بالإجابة عنها ليكون الاتفاق على أسس صلبة ودائمة".

Barentssee Fang von Kabeljau (Getty Images/AFP/M. Mochet)

قال مصدر دبلوماسي إن مسؤولين من المغرب والاتحاد الأوروبي بدأوا في الرباط الجمعة (20 أبريل/ نيسان 2018) اجتماعات مغلقة للتفاوض حول اتفاق للصيد البحري بعد خلافات قانونية بشأن ما إذا كان الاتفاق قد يشمل مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتأتي المباحثات الجديدة بعد حكم في نهاية شباط/ فبراير الماضي من قبل محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، جاء فيه أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق.

والاتفاق الحالي للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مدته أربع سنوات وينتهي في 14 يوليو/ تموز المقبل. ورفض المغرب قرار محكمة العدل الأوروبية بينما أشادت به "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو)، المطالبة باستقلال الصحراء والمدعومة من الجزائر.

وسعى مناصرو جبهة البوليساريو إلى الطعن على الاتفاقات التجارية، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.

هل سيشمل الاتفاق سواحل الصحراء الغربية؟

مختارات

جددت إسبانيا دعمها للجهود الأممية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، وذلك في بيان مشترك تزامنا مع انتهاء زيارة العاهل الإسباني إلى المغرب.يأتي ذلك قبيل جولة جديدة من المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري. (18.07.2013)

طالبت أصوات في البرلمان الأوروبي بتعديل أو تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب كونها تشمل الشواطئ الصحراوية المتنازع عليها. والمغرب يعتبر ذلك مجرد ضغوطات سياسية عليه بعدما تمكن من تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. (21.05.2010)

وفوض المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية يوم الاثنين في فتح مفاوضات مع المغرب، على أن تأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في فبراير/ شباط.

وأعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إطلاق المفاوضات عقب مباحثات أمس الخميس في الرباط مع سفيرة الاتحاد الأوروبي كلاوديا فيداي. وأبلغ اخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة الصحفيين في الرباط يوم الخميس بأن الاتفاق الجديد سيشمل المياه الساحلية لمنطقة الصحراء الغربية.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالاً لأي مفاوضات"، مشدداً في الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة".

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنياً على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء".

Westsahara Hafen von Laayoune (Getty Images/AFP/A. Senna)

سواحل الصحراء الغربية مشكلة بالنسبة للمفاوضات الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاق الصيد البحري

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلداً بينها إسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

ويصف مسؤولون مغاربة اتفاق مصايد الأسماك بأنه مفيد للاستراتيجية الجديدة للصيد البحري (أليوتيس)، والتي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.

وكان المغرب ضم الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، في عام 1975 ومنذ ذلك الحين ظلت المنطقة محل نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى لاستقلال المنطقة تدعمها الجارة الجزائر.

وعرض المغرب حكماً ذاتياً محدوداً للصحراء الغربية، وهي منطقة قليلة السكان وغنية بالثروة السمكية والفوسفات وقد تكون بها أيضاً احتياطيات من النفط والغاز. وترفض البوليساريو وحليفتها الجزائر هذا وتقولان إنهما تريدان استفتاءً يكون أحد الخيارات فيه استقلال الصحراء الغربية.

ص.ش/ع.غ (رويترز، أ ف ب)

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    يقوم المشرفون على مشروع "حصاد الضباب" باعتراض الضباب في قمم الجبال جنوب المغرب لاستخراج المياه وتجمعيها وجعلها صالحة للشرب. وبفضل هذا المشروع تم تزويد حوالي 400 شخص بالماء الصالح للشرب بإحدى القرى الواقعة جنوب المغرب.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    تشتغل جمعية "دار سي حماد" على هذا المشروع في منطقة سيدي افني بجنوب المغرب منذ أكثر من عشر سنوات بشراكة مع "مؤسسة ميونخ ري " الألمانية. وبفضل مشروعها الرائد هذا، حصلت الجمعية على جائزة تشجيعية من الأمم المتحدة على هامش قمة المناخ بالمغرب.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Munich Re Foundation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    مشروع حصاد الضباب أنقذ السكان من معاناة نقص المياه وساهم في استقرارهم وتوقف الهجرة إلى القرى والمدن المجاورة. وخفف عن النساء والأطفال عبء إحضار الماء من مناطق بعيدة.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (DW/M. Akinou)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    محمد سوسان سعيد بربط قريته بشبكات مياه الشرب، وهو ما سمح له بالاستفادة من حماره في الحرث بدلا من استخدامه طول الوقت في جلب المياه من منحدرات الجبل وفي الآبار البعيدة عن قريته .

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    جمعية "دار سي حماد" طورت مشروع "حصاد الضباب"، حيث تم وتم تنصيب أكثر من 600 متر مربع من الجيل الجديد للشبابيك " كلاود فيشر " التي صممتها المؤسسة الألمانية wasserstiftung. وتعطي هذه الشبابيك مردودية مضاعفة وتقاوم سرعة الرياح التي تصل الى 120 كلم في الساعة.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (DW/M. Akinou)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    تعمل جمعية "دار سي حماد" بدعم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية على تطوير مشروع "حصاد الضباب" من أجل إمداد 13 قرية جديدة جنوب المغرب بالماء مطلع العام المقبل.

  • Marokko Marrakesch Weltklimakonferenz UN Climate Change Conference COP22 (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    في ساحة جامع الفنا الشهيرة بمراكش...نماذج من الطبخ المغربي الشعبي لزوار المدينة التي تحتضن مؤتمر المناخ العالمي بمشاركة وفود 190 دولة.


 

مختارات

"حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

بفضل مشروع رائد يعتمد على استخراج المياه من الضباب تمكنت جمعية مغربية بدعم ألماني من إيصال المياه الصالحة للشرب إلى مئات العائلات بقرى نائية جنوب المغرب. المشروع تم تتويجه في مؤتمر المناخ بمراكش. (إعداد محمد أكينو/ ه.د) (16.11.2016)  

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