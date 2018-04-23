 المغرب.. ″عار″ الماضي يلاحق مومسات الأمس | ثقافة ومجتمع | DW | 23.04.2018
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ثقافة ومجتمع

المغرب.. "عار" الماضي يلاحق مومسات الأمس

تسعى المومس غالبا أن تغادر عالم الدعارة الصعب إلى أبد، هل هذا ممكن؟ الإجابة ملتبسة بلاءات كثيرة، مجتمعية أو منزلية أو دينية، لكنّ ترك الدعارة يتطلب موردا يُغني عن موردها، وهذه قصص مغربيات هجرن الدعارة بحثاً عن حياة أفضل.
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سلمى توقفت عن العمل في الدعارة وعملت خياطة لكن لعنة مهنتها السابقة حرمتها من رؤية والديها

"لم يكن لدي ما أبيع...سوى جسدي"، تقول نبيلة (اسم مستعار)، التي تبلغ 30 عاما، عملت لأزيد من سبع سنوات عاملة جنس في مدينة الدار البيضاء.

تنحي نبيلة باللائمة على والدها الذي أرسلها للعمل خادمة في البيوت في سن الثانية عشرة ، وتحمّله مسؤولية ما تعرضت له من عنف في بيت مشغلتها، تقول في هذا الصدد والدموع تنهمر من عينيها في حوارها مع DW عربية "حرمت من طفولتي، وكنت أعمل ليل نهار ووالدي يسلبني مستحقاتي".

"هربت نبيلة من بيت مشغلتها بعد خمس سنوات من العمل خادمة بيوت، تضيف في هذا الصدد "لم أعد قادرة على تحمل.. لم أجد حلاً سوى الهروب..".
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فاطمة ـ هذه قصتي مع الدعارة وهكذا كان بعض الزبائن يعاملونني

لجأت نبيلة الى إحدى قريباتها التي كانت تمتهن بيع الهوى، لتنتقل بذلك من العمل في البيوت الى البغاء، تحكي نبيلة عن تجربتها بحزن شديد "جميع الأبواب كانت موصدة أمامي، كنت مضطرة للعمل في الدعارة لكي أعيش".

نبيلة مكشوفة للعدوان والقانون لا يحميها

عانت نبيلة كثيرا من رفض المجتمع لمهنتها، وتقول في هذا السياق "جيراننا في الحي كانوا يرفضونا، كانوا يطلبون من صاحب البيت أن يطردنا لأننا نسيء لسمعة الحي"، لم تتوقف معاناتها عند هذا الحد بل تعرضت للعنف الجسدي من طرف بعض الزبائن، تتابع في هذا الصدد "ذهبت مع زبون الى بيته...بعد منتصف ليل ربطني بحبل وبدأ يضربني بقسوة عندما كنت أرجوه أن يتوقف كان يضربني أكثر ويمارس معي الجنس بعنف .".

لم تستطع  نبيلة أن تبلغ الشرطة عما حدث لها لأنها "مومس"، تقول بنبرة حزينة" اذا تقدمت بشكاية ضده سيقبضون علي أنا لأني عاهرة ولا يحق لي أن أطالب بحقي..".

Prostitution Marokko (DW/I. Talbi)

سلمى تحولت من الدعارة إلى الخياطة

هذا الحادث لم يترك أثراً على جسدها فحسب بل أيضا على نفسيتها ما دفعها الى ترك مهنة الجنس تقول بنبرة حزينة "أصبحت أشعر بالخوف من أن يقتلني زبون أو أسجن، فقررت أن أتوقف وأسافر الى مدينة أكادير للبحث عن عمل آخر وأن أبدأ من جديد".

تشتغل نبيلة في مصنع للمواد الغذائية بمدينة أكادير جنوب المغرب، تضيف  "أنا الآن في مدينة يجهل معارفي فيها اني كنت عاهرة ومحاطة بجيران يحترمونني، هذا ما كنت أتمناه ..".

العروس طفلة تصبح مومسا... قصة متكررة

وإذا كانت نبيلة قد تحولت من خادمة منازل الى مومس محترفة، فإنّ لسلمى (اسم مستعار) قصة أخرى، فقد أجبرها والدها على الزواج  وهي في سن 14 عاما، وبهذا الخصوص تقول سلمى في حوارها مع DW عربية "زوّجني والدي في سن صغيرة، لم أكن أعرف ما هي الحياة الزوجية آنذاك ".

Prostitution Marokko (DW/I. Talbi)

نبيلة تركت مهنة الدعارة لتصبح عاملة في الصناعات الغذائية

ولم تستطع سلمى تحمل معاملة زوجها وعائلته السيئة، ما دفعها الى ترك بيت زوجها، تتابع " كنت مطلقة ومن المستحيل أن أعود الى بيت عائلتي... التقيت في الشارع بفتيات وسرعان ما تحولت الى عاهرة . " عملت سلمى في الدعارة لسنوات ولم تكن تتخيل أنها ستجد عملا أخر وتقول في هذا الصدد " التقيت بسيدة  ساعدتني كثيراً، فقد أخبرتني بأني يمكن أن أتعلم الخياطة وأن أعيل نفسي وبأنه يمكن أن أصبح انسانة ...".

تعلمت سلمى الخياطة وقررت أن تغير مكان سكنها وتعمل خياطة، تقول في هذا السياق  "انتقلت من تلك المنطقة التي كنت أعيش فيها، لأن نبذ المجتمع ورفضه لن يساعدني على التغيير ". وتختم حديثها قائلة „ نعم حياتي تغيرت...لكني حرمت من لقاء عائلتي بسبب مهنتي السابقة. ".

Prostitution Marokko (DW/I. Talbi)

فاطمة في الخمسين تركت الدعارة لتصبح طباخة

أما فاطمة (اسم مستعار) البالغة من العمر 50 عاما، فقد تركة مهنة الجنس لكنها لم تغير مكان سكنها في مدينة اكادير جنوب المغرب بل ظلت تعيش في نفس المنطقة تضيف في حديثها معDW عربية "عندما كنت مومس كان الجيران يرفضوني وبعدما غيرت مهنتي باتوا يحترمونني كثيرا . "

اليوم، تشتغل فاطمة طباخة، وقد تغيرت حياتها بشكل كامل تقول في هذا الصدد "عملي اليوم أفضل بكثير من ما كنت عليه في السابق ".

الخوف من الزبون والقانون والمرض

Marokko Aussteigerinnen aus Prostitution (DW/I. Talbi)

ومن جهته يرى الأخصائي النفسي رضى امحاسني في تصريحه لـ DWعربية أن عاملة الجنس في المغرب تقوم بعمل شاق جدا لأجل لقمة العيش، معتبرا أنها "تمارس مهنتها في ظروف صعبة فهي تخاف من أن يعنفها الزبون أو لا يدفع لها أجرتها، كما أنها تخشى من أن تصاب بأمراض جنسية بسبب رفض بعض الزبائن وضع الواقي الذكري، وأيضا تتوجس من أن يُزج بها في السجن بتهمة الفساد والعلاقة الجنسية غير الشرعية، وهذا ما يدفع بعضهن الى التوقف في حال وجدن بديلاً عن امتهان الجنس ".

امحاسني أوضح في حديثه أن المرأة بالمغرب بمجرد أن تمارس الدعارة فإن المجتمع الذي تعيش فيه يضع لها وصمة، وحتى إذ قررت يوما أن تتوقف فإنها لن تتخلص من الوصمة حتى تموت .

ودعا الى ضرورة دمج مؤسسات الدولة لهذه الفئة الهشة اجتماعيا في المجتمع عبر دعمها وتمكينها من التكوين للحصول على مورد رزق في ظروف تحفظ كرامتها.

إلهام الطالبي - أكادير (جنوب المغرب)

  • Film Still VEILED LOVE AFFAIRS / VERHÜLLTE LIEBE / AMOURS VOILEES Hijab el hob aus Trailer (Artsfilms Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

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  • Filmstill aus PEGASUS von Mohamed Mouftakir (Dreamaker Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "بغازوس"

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  • Film Still Documentary THE FIFTH STRING / DIE FÜNFTESAITE aus Trailer (Janaprod)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

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  • Filmstill aus RAUE HÄNDE von Mohamed Asli (INTRAMOVIES SRL)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

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  • Filmstill Dance of Outlaws (Kudos Family Distribution)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "نساء سائبات"

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  • Film Still aus Trailer TAWNZA / TAWANZA (Tufawt Production)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "تاونزة"

    قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما

  • Film Aida (Fann Prod )

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "عايدة"

    عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.

  • Film Chaiba (H FiLMS)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الشعيبية"

    فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.

  • Film Adios Carmen (Taziri/Goodbye and good night/Azir)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "وداعا كارمين"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.

  • Filmstill aus RAJA, BENT EL MELLAH von Abdelilah Eljaouhary (Morocco Movie Group)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "رجاء.. بنت الملاح"

    فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.


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