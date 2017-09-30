 المغرب .. أول بلد شمال أفريقي يحتضن ″الدب البرليني″ | عالم المنوعات | DW | 26.03.2018
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منوعات

المغرب .. أول بلد شمال أفريقي يحتضن "الدب البرليني"

أصبح المغرب أول بلد من دول شمال أفريقيا يحتضن دب "بودي بير" الفني الذي تمتد جذوره إلى برلين. وصمم الدب "البرليني المغربي" بالأزرق والأصفر. لونان يمثلان السماء والصحراء والمياه والرمال في المغرب.

Marokko Projekt Buddy Bear for Morocco (Auswärtiges Amt/Deutsche Botschaft Rabat)

تسلمت السفارة الألمانية في المغرب في آذار/ مارس الجاري رسميا تمثال الدب "بودي بير" الفني الذي نحتته الفنانة المغربية سليمة عبد الحق. وتم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور مدير القسم الثقافي في السفارة الألمانية يورغ غروتيوهان والمشرفين على مشروع "بودي بير"، وذلك في مدينة وجدة المغربية التي اختيرت عاصمة للثقافة العربية عام 2018.

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حاز فيلم "تاش مي نوت" للمخرجة الرومانية أدينا بينتيلي على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الثامن والستين. (24.02.2018)

سواء كان سياسيا مشهورا أو فنانا مرموقا، فزيارة برلين والوقوف بجانب بوابتها الشهيرة براندبورغ باتت رحلة حتمية لدى مشاهير العالم وتقليدا شائعا. سكان المدينة اعتادوا على هذه الزيارات التي سطرت اسم مدينتهم في سجلات التاريخ. (25.07.2008)

طول دب "بودي بير" المغربي متران ويظهر رافعاً يديه إلى الأعلى في إشارة إلى الود والتفاؤل. و"بودي بير" هو مشروع فني دولي تمتد جذوره إلى العاصمة الألمانية برلين التي تتخذ من الدب رمزا لها. وصمم فنانون محليون في عدة دول في العالم الدب البرليني بمعالم تمثل بلدانهم وثقافاتهم.

ويعد المغرب أول بلد من دول شمال أفريقيا يحتضن "بودي بير". ونحتت الفنانة المغربية سلمى عبد الحق التي تنحدر من شرق المغرب وأنهت دراسة الفن في جامعة تطوان، الدب "البرليني" المغربي بلونيه الأزرق والأصفر، اللذين يمثلان السماء والصحراء، والمياه والرمال في المغرب.

يذكر أن مشروع "بودي بير" هو مشروع مشترك تشرف عليه السفارة الألمانية في الرباط والمركز الثقافي الألماني في وجدة (نقطة الحوار – ألمانيا). وسيتم نقل "بودي بير" المغربي من وجدة إلى الرباط ليستقر هناك.

ز.أ.ب/ع.خ

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    شهدت السياحة المصرية تراجعا بنسبة تصل لـ75 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الثورة. وبدأت السياحة المصرية تدريجيا بالتعافي مطلع هذه السنة. وتحاول الشركات المصرية الحاضرة في برلين نزع الخوف من السياح الأوروبيين، بعروض تعكس تنوع السياحة في مصر.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    الجارة السودان حاضرة أيضا في معرض برلين الدولي للسياحة. وتقدم للزوار لمحة عن السياحة الثقافية والبيئية، خاصة في المناطق الشمالية مثل مروي ودونغولا. وقد استقبلت السودان السنة الماضية حوالي 800 ألف زائر.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    بعد انتكاسة قوية عام 2015 بسبب سلسلة الهجمات الإرهابية وتراجع القطاع السياحي في تونس بنسبة بلغت 50%، بدأت السياحة التونسية تتعافي في سنة 2016، التي سجلت زيارة 6 ملايين سائح، بينهم أعداد كبيرة من الجزائريين والروس. لكن رغم ذلك مازال قطاع السياحة يعاني، خاصة بعد تراجع ملحوظ في عدد الأوروبيين.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    إقبال كبير على الرواق المغرب في بورصة برلين السياحية. المغرب، الذي يعتبر الأكثر استقرار في المنطقة، استفاد نسبيا من تراجع عدد السياح في الدول المجاورة. ففي العام 2016، زار 10,3 مليون سائح المملكة المغربية، في زيادة بنسبة 1,5 في المئة مقارنة بالعام 2015، بحسب المرصد المغربي للسياحة.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    سجل عدد الزوار في لبنان ارتفاعا بنسبة 11.23 % مقارنة مع 2015، ليصل إلى نحو مليون و 700 ألف سائح سنة 2016. ويحاول العارضون استقطاب السياح الأوروبيين لتغطية العجز الذي خلفه تراجع نسبة السياح من الدول الخليجية.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    بعكس لبنان، ارتفع عدد السياح الخليجيين مقابل تراجع عدد السياح الأوروبيين في الأردن. لكن ذلك لم يؤثر على إيرادات السياحة التي بقيت مستقرة عند 4 مليارات دولار في 2016، حيث استقبل الأردن 3.8 مليون زائر أجنبي قضوا ليلة واحدة على الأقل في البلاد بزيادة 2.6 بالمئة عن العام السابق.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    حضور واهتمام لاقت الرواق الفلسطيني، الذي جاء للترويج للسياحة " للأراضي المقدسة"، التي تعرف قدوم أعداد كبيرة من السياح في فترة أعياد الميلاد، تجازو عددهم السنة الماضية 120 الف.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    الإمارات العربية المتحدة لها حضور قوي هذا العام. وقد سجلت السياحة الإماراتية أرقاما مهمة، فخلال سنة 2016 وصل عدد السياح لحوالي 18 مليون. ومن المنتظر أن يصل عدد زوار الإمارات إلى نحو 22 مليون سنة 2020، حسب مؤسسة بزنس مونيتور إنتنارشونال للأبحاث.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    بالإضافة إلى إمارات الشارقة وعجمان وأبوظبي، تعتبر إمارة دبي الأكثر جذبا للسياح، إذ استقبلت دبي سنة 2016 حولي 15 مليون زائر، لتسجل ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة مع سنة 2015.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    سلطة عمان، أصبحت أيضا من بين أهم الوجهات السياحية في المنطقة. تشارك السلطنة في دورة هذا العام بـ 38 جهة ومنشأة ومؤسسة تشارك تحت مظلة وزارة السياحة، بهدف الترويج للتنوع السياحي في عمان.

  • Internationale Tourismusmesse Berlin 2017 / ITB (DW/A.Bendrif)

    معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

    السعودية تشارك لأول مرة في معرض برلين الدولي. كشفت السعودية عن برامج ومشاريع لرفع الاستثمارات السياحية في المملكة من 151 إلى 175 مليار ريال خلال 3 سنوات. هذا بالإضافة إلى إمكانية فتح مجال للتأشيرة السياحية المفتوحة انطلاقا من منتصف هذا العام. تصوير وإعداد : أمين بنضريف


مختارات

معرض برلين للسياحة .. فرصة ثمينة لإنعاش السياحة العربية

تشارك الدول العربية بقوة في معرض برلين الدولي للسياحة بهدف الانفتاح على أسواق جديدة واستعادة ثقة السياح، خاصة في الدول الأوروبية التي يفضل مواطنوها قضاء عطلهم في دول أكثر "استقرارا". المعرض فرصة مهمة لتغيير هذه الصورة. (11.03.2017)  

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