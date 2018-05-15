المغربي بوفال يُغازل فريق مارسيليا الفرنسي!

ذكر موقع "ديلي ميل" أن النجم المغربي سفيان بوفال، يعتزم مغادرة فريقه ساوثهامبتون نهاية الموسم الحالي، وأضاف الموقع الإنجليزي أن الدوري الفرنسي، الذي تألق فيه بوفال سابقا برفقة فريق ليل، سيكون وجهة سفيان بوفال، لكن ربما من بوابة فريق آخر.

وأشار موقع "ديلي ميل" أن رادار فريق ساوثهامبتون، يرصد جناح فريق سيلتا فيغو الإسباني بيون سيستو، من أجل تعويض رحيل بوفال المنتظر، وأضاف أن صفقة سيستو قد تصل إلى حوالي 36 مليون يورو.

وقال بوفال (24 عاما) في تصريحات صحفية أدلى بها إلى شبكة "SFR Sport" الفرنسية، إن العودة إلى الدوري الفرنسي تثير اهتمامه بشكل كبير، وأضاف :"فريق جيد في فرنسا ويلعب في المنافسات الأوروبية، سأكون مهتما كثيرا بالعودة إلى فرنسا"، وأردف: "أعرف البطولة الفرنسية وكذلك اللغة، فقد وُلدت في فرنسا".

وبخصوص الفريق الذي يأمل في حمل قميصه، أكد النجم المغربي أن نادي مارسيليا يبقى من الفرق الكبيرة "وصل مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي هذه السنة...بكل تأكيد يُثير هذا النادي اهتمامي، وإذا ما أبدى النادي اهتمامه بخدماتي، فلماذا لا أوقع له؟".

من جهة أخرى، أوضح موقع "سبورت" أن فريق مارسيليا غير مهتم حاليا بخدمات سفيان بوفال، وأضاف الموقع الفرنسي أن نادي ساوثهامبتون لن يبيع النجم المغربي بأقل من 19 مليون يورو. يُشار إلى ساوثهامبتون استبعد بوفال من الفريق الأول، وذلك عقب شجاره مع مدرب الفريق مارك هيوز، فيما عبر مدرب المنتخب المغربي هيرفي رينارد عن قلقه إزاء وضعية لاعبه بوفال.