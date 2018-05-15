المغربي بوفال يُغازل فريق مارسيليا الفرنسي!

ذكر موقع "ديلي ميل" أن النجم المغربي سفيان بوفال، يعتزم مغادرة فريقه ساوثهامبتون نهاية الموسم الحالي، وأضاف الموقع الإنجليزي أن الدوري الفرنسي، الذي تألق فيه بوفال سابقا برفقة فريق ليل، سيكون وجهة سفيان بوفال، لكن ربما من بوابة فريق آخر.
وأشار موقع "ديلي ميل" أن رادار فريق ساوثهامبتون، يرصد جناح فريق سيلتا فيغو الإسباني بيون سيستو، من أجل تعويض رحيل بوفال المنتظر، وأضاف أن صفقة سيستو قد تصل إلى حوالي 36 مليون يورو.
وقال بوفال (24 عاما) في تصريحات صحفية أدلى بها إلى شبكة "SFR Sport" الفرنسية، إن العودة إلى الدوري الفرنسي تثير اهتمامه بشكل كبير، وأضاف :"فريق جيد في فرنسا ويلعب في المنافسات الأوروبية، سأكون مهتما كثيرا بالعودة إلى فرنسا"، وأردف: "أعرف البطولة الفرنسية وكذلك اللغة، فقد وُلدت في فرنسا".
وبخصوص الفريق الذي يأمل في حمل قميصه، أكد النجم المغربي أن نادي مارسيليا يبقى من الفرق الكبيرة "وصل مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي هذه السنة...بكل تأكيد يُثير هذا النادي اهتمامي، وإذا ما أبدى النادي اهتمامه بخدماتي، فلماذا لا أوقع له؟".
من جهة أخرى، أوضح موقع "سبورت" أن فريق مارسيليا غير مهتم حاليا بخدمات سفيان بوفال، وأضاف الموقع الفرنسي أن نادي ساوثهامبتون لن يبيع النجم المغربي بأقل من 19 مليون يورو. يُشار إلى ساوثهامبتون استبعد بوفال من الفريق الأول، وذلك عقب شجاره مع مدرب الفريق مارك هيوز، فيما عبر مدرب المنتخب المغربي هيرفي رينارد عن قلقه إزاء وضعية لاعبه بوفال.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
فوز بعد طول انتظار
فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف
توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
رجل المباراة
استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
التحدي القادم: مونديل روسيا
لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.
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"الثعلب" رينار
استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017
حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.
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تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها
الجماهير تقول هل من مزيد!
لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش