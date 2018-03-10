 المرصد: مقتل 15 طفلاً يحتمون بمدرسة في الغوطة الشرقية | أخبار | DW | 19.03.2018
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أخبار

المرصد: مقتل 15 طفلاً يحتمون بمدرسة في الغوطة الشرقية

قتل 15 طفلاً وامرأتان في غارة جوية استهدفت مدرسة كانوا يحتمون بها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مرجحاً أن تكون المقاتلات التي شنت تلك الغارة روسية.

Syrien 30 Zivilisten in Ost-Ghuta bei Luftangriffen getötet (Getty Images/AFP/A. Eassa)

هجوم جوي على الغوطة الشرقية (أرشيف)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 15 طفلا لقوا حتفهم في هجوم جوي على ملجأ في مدرسة في مدينة عربين في الغوطة الشرقية السورية، التي تتعرض منذ شهر لحملة عسكرية لقوات النظام السوري. وقال المرصد، المحسوب على المعارضة، والذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، اليوم الاثنين (19 آذار/ مارس 2018) إن الغارة الجوية التي "شنتها على الأرجح مقاتلات روسية" استهدفت "بثلاثة صواريخ المدرسة التي يستخدم الطابق السفلي منها كملجأ للمدنيين".

مختارات

أبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في جبهات الحرب بسوريا. في الغوطة الشرقية آلاف يفرون من جحيم القصف المتواصل للقوات السورية والروسية، وفي عفرين أكبر نزوح للمدنيين منذ بدء الهجوم التركي. (16.03.2018)

في حصيلة جديدة قال المرصد السوري إن أكثر من ألف مدني قتلوا خلال ثلاثة أسابيع في الغوطة الشرقية. كما أفاد بأن النظام حقق تقدما ميدانيا عبر تطويق دوما وحرستا، مقسماً بذلك المنطقة المحاصرة بالغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء. (10.03.2018)

وأضاف المرصد السوري أن "الدفاع المدني يعمل الآن على انتشال الناس من تحت الأنقاض" بمدرسة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية. وأضاف أن القصف بصواريخ أحدث دماراً كبيراً، و"مجزرة" راح ضحيتها 17 شخصا، هم 15 طفلاً وامرأتان، بالإضافة لإصابة نحو 52 آخرين بجراح.

ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إن قواتها تستهدف المسلحين وتتهم الفصائل في الغوطة باحتجاز المدنيين دون إرادتهم الأمر الذي تنفيه المعارضة.

وتشن القوات الحكومية السورية منذ 18 شباط/ فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة التي تعتبر آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت القوات الحكومية من تقطيع أوصال المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالاً، التي يسيطر عليها فصيل جيش الإسلام، وحرستا غرباً، حيث حركة أحرار الشام، وبلدات جنوبية يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن. ومنذ بدء هجوم القوات الحكومية قتل في الغوطة الشرقية اكثر من 1435 مدنيا، بحسب المرصد.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    نشطاء سوريون تقمصوا أدوار ضحايا الحرب في الغوطة الشرقية وجابوا شوارع برلين للتعبير عن معاناة المدنيين جراء هذه الحرب.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    للفت أنظار المارة وتسليط الضوء أكثر على هذا النشاط، اختار المشاركون في "الفلاش موب" الوقوف أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    مشاركة في "الفلاش موب" تحاول تجسيد معاناة النساء والأطفال في حرب الغوطة. فمنذ بدء الهجوم، ارتفعت حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية إلى 810 مدنيا بينهم 179 طفلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    كاتدرائية برلين التي يقصدها الكثير من السياح كانت أيضا محطة لهؤلاء الناشطين. فهم يرغبون في إيصال معاناة أهل الغوطة لزوار برلين أيضا.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    قام النشطاء بتوزيع منشورات باللغة الألمانية والإنجليزية حيث يأملون أن تتفاعل الحكومة الألمانية أكثر مع الوضع الإنساني المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    الناشطون يحاكون ضحايا الغوطة الناجين من تحت الأنقاض، فيما يرفع أحدهم شعار النصر كدليل على الصمود وعدم الاستسلام.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    يذكر أن قوات النظام السوري تشن منذ 18 (فبراير/شباط 2018) حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، ما تسبب في مقتل المئات وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. (إعداد: عبد الكريم اعمارا)


مختارات

نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

نظم مجموعة من الناشطين السوريين "فلاش موب" في العاصمة الألمانية برلين لتسليط الضوء على مأساة الغوطة الشرقية. المشاركون في النشاط قاموا بمحاكاة ضحايا الغوطة بمشاهد مؤثرة تركت صدى في شوارع برلين. (07.03.2018)  

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