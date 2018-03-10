المرصد: مقتل 15 طفلاً يحتمون بمدرسة في الغوطة الشرقية | أخبار | DW | 19.03.2018

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 15 طفلا لقوا حتفهم في هجوم جوي على ملجأ في مدرسة في مدينة عربين في الغوطة الشرقية السورية، التي تتعرض منذ شهر لحملة عسكرية لقوات النظام السوري. وقال المرصد، المحسوب على المعارضة، والذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، اليوم الاثنين (19 آذار/ مارس 2018) إن الغارة الجوية التي "شنتها على الأرجح مقاتلات روسية" استهدفت "بثلاثة صواريخ المدرسة التي يستخدم الطابق السفلي منها كملجأ للمدنيين".

وأضاف المرصد السوري أن "الدفاع المدني يعمل الآن على انتشال الناس من تحت الأنقاض" بمدرسة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية. وأضاف أن القصف بصواريخ أحدث دماراً كبيراً، و"مجزرة" راح ضحيتها 17 شخصا، هم 15 طفلاً وامرأتان، بالإضافة لإصابة نحو 52 آخرين بجراح.

ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إن قواتها تستهدف المسلحين وتتهم الفصائل في الغوطة باحتجاز المدنيين دون إرادتهم الأمر الذي تنفيه المعارضة.

وتشن القوات الحكومية السورية منذ 18 شباط/ فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة التي تعتبر آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت القوات الحكومية من تقطيع أوصال المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالاً، التي يسيطر عليها فصيل جيش الإسلام، وحرستا غرباً، حيث حركة أحرار الشام، وبلدات جنوبية يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن. ومنذ بدء هجوم القوات الحكومية قتل في الغوطة الشرقية اكثر من 1435 مدنيا، بحسب المرصد.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)