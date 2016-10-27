المدرب الأسطوري فيرغوسون يخضع لعملية في الدماغ

ذكر نادي مانشستر يونايتد، ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، السبت (الخامس من أيار/ مايو 2018) أن مدربه الأسطوري الاسكتلندي السير اليكس فيرغوسون "خضع لعملية جراحية في المخ جراء إصابته بنزيف دماغي". وأوضح مانشستر يونايتد في بيان أن "كل شيء سار على ما يرام" وأن فيرغوسون (76 عاما) "بحاجة للبقاء بعض الوقت في العناية المشددة من أجل زيادة فرص شفائه"، طالبا من الجميع احترام "خصوصية عائلته".

وغاب نجل السير اليكس، دارن فيرغوسون الذي يشرف على دونكاستر، السبت عن مباراة فريقه مع ويغان في دوري الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) "لأسباب عائلية"، حسب ما ورد في بيان النادي.

وبرز اليكس فيرغوسون المولود في غلاسكو مع نادي أبردين الفائز بكأس الكؤوس الأوروبية (الملغاة حاليا) عام 1983. وتولى قيادة مانشستر يونايتد من 1986وحتى 2013. وقد اعتزل التدريب في نهاية ربيع العام 2013 ويبقى المدرب الأكثر تتويجا في كرة القدم البريطانية.

وخلال 26 عاما من الإشراف على فريق "الشياطين الحمر"، قاده فيرغوسون إلى إحراز 16 لقبا في الدوري ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى القاب عديدة في المسابقات الأخرى المختلفة.

وعاد الأسبوع الماضي إلى ملعب اولد ترافورد، وقدم هدية عبارة عن إناء زجاجي للفرنسي ارسين فينغر، مدرب أرسنال، الذي كان غريما كبيرا له وسيترك فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى مهمة تدريبه لمدة 22 عاما من 1996.

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)