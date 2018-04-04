 المثلث التركي الروسي الإيراني.. هل يتحول التقارب إلى تحالف؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.04.2018
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سياسة واقتصاد

المثلث التركي الروسي الإيراني.. هل يتحول التقارب إلى تحالف؟

ما يجمع روسيا وإيران وتركيا أكثر ممّا يفرقهم، خاصة وأن الاقتصاد يرمم ما تتلفه السياسة في علاقاتهم. ومع التفاهمات الواضحة في الأزمة السورية، تظهر ملامح تحالف جديد. لكن ضد من سيكون هذا التحالف وهل فعلا مصالح أطرافه مشتركة؟
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حلف جديد في الشرق الأوسط؟ نقاط القوة .. ومرشحون محتملون

لم يتردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وصف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بـ "الصديق العزيز"، في عبارة تحمل أكثر من رسالة. فالمصالح القويّة بين الطرفين ذوّبت الكثير من جليد الخلافات بينهما. وبعد اللقاء الذي جمعهما بالرئيس الإيراني حسن روحاني، تظهر ملامح تشكيل حلف جديد في المنطقة لن تنظر إليه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط بعين الود.

وضع الحجر الأساس لمحطة "أك كويو" النووية التركية، المشروع المشترك بين أنقرة وموسكو بقيمة 20 مليار، واختيار بوتين لتركيا في أوّل زيارة خارجية له في ولايته الرئاسية الجديدة، ثم التفاهمات التي جرت بين الطرفين في شمال سوريا، كلها عناصر تبيّن أن صداقة أردوغان وبوتين ليست مجرّد تصريح إعلامي. لكنْ إدخال حسن روحاني إلى هذه الصداقة بات رهاناً قوياً لبوتين، خاصة وأن أردوغان ليّن لهجته تجاه مستقبل الأسد، وأضحى يرّكز أكثر على محاربة من يصفهم بالإرهابيين.

إرهاصات تحالف تركي-روسي

يعود الفضل في تطوير العلاقات التركية-الروسية إلى أردوغان وبوتين، فمنذ صعودهما إلى السلطة، وشراكة الجانبين في تطوّر، اللهم من بعض الفترات الخلافية. وأكبر دليل أن التبادل التجاري بينهما انتقل من 4.5 مليار دولار عام 2000 إلى حوالي 40 مليار دولار لاحقا وهناك خطط بزيادته إلى 100 مليار دولار، فضلاً عن المشاريع المشتركة كخط أنابيب نقل الغاز "ترك ستريم" (وُقع عام 2016).

واستطاع أردوغان وبوتين تجاوز مجموعة من محطات الخلاف، كتلك التي تعلّقت بالتدخل الروسي في جورجيا وضم جزيرة القرم وإسقاط تركيا لمقاتلة حربية روسية. والمثير في الأمر، أنه في الوقت الذي اعتقد فيه خبراء أن اغتيال السفير الروسي في أنقرة سيرفع درجة الخلاف، جاءت النتائج عكس ذلك، إذ تطوّرت العلاقات بشكل لافت بعد الواقعة، بل إن الملف السوري الذي كان يشكّل نقطة توتر بينهما، أضحى يساهم  مع مرور الوقت في تقاربهما وجعلهما طرفين مؤثرين للغاية في مستقبل البلد.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، حسين هريدي، في تصريحات لـDW عربية، أنه من المبكر وصف علاقة روسيا وتركيا بالتحالف، بل إن "الظروف الإقليمية هي التي فرضت تطوّر الشراكة بينهما، كما أن كل طرف منهما يستخدم هذا العلاقة لأجل تحقيق مكاسب مع الغرب، ولأجل دفع هذا الأخير إلى الانصياع لوجهات نظرهما عبر إظهار أنهما يمكنهما السير بعيداً في علاقتهما في حال استمرار الغرب في استبعادهما" وذلك في إشارة غير مباشرة من الخبير إلى العقوبات الغربية على روسيا، وإلى ترّدد الاتحاد الأوروبي في قبول عضوية تركيا.

Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara (Reuters/T. Bozoglu)

هل يرى حلف ثلاثي النور؟

وما يقوّي الاحتمالات بخلق حلف ثلاثي بين موسكو وأنقرة وطهران هو استمرارهم في التواصل في عدة ملفات، وقد كان تصريح أردوغان قبل أشهر لافتاً عندما قال إن استقرار إيران مهم لتركيا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن إيرانية. ولم يأتِ التصريح من فراغ، فبلاده مرتبطة بشراكات اقتصادية واسعة مع إيران كالتخلي عن الدولار في المعاملات الثنائية، كما أن حجم التجارة بين الجانبين اازداد مؤخراً، والنفط الإيراني يعدّ أحد مصادر الطاقة في تركيا.

لكن، لتركيا وإيران وجهات نظر جد مختلفة في الموضوع السوري، وظهر ذلك في انتقاد طهران للعملية التركية في عفرين، فضلاً عن معارك دارت بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات التركية في سوريا، كما خلق الملف العراقي نقطة خلاف بينهما، إذ تساند إيران الحكومة العراقية في رفضها للوجود التركي في البلد.

وبالنسبة للعلاقات الروسية-الإيرانية، فهي اليوم في أقوى مراحلها التاريخية. إذ طوى البلدان صفحة التوترات القديمة وأصبحا شريكين اقتصاديين، مستفيدان من العزلة التي حاول الغرب أن يطوّقهما بها. ومن أوجه تعاونهما إنشاء ممر "شمال جنوب" الذي وقعاه عام 2002 إلى جانب الهند، والذي يعدّ أحد أهم الممرات التجارية في العالم، خاصة وأن دولا أخرى أعلنت انضمامها إليه كتركيا وأوكرانيا وعمان وأرمينيا. فضلاً عن تفاهماتهما في المجال الأمني بمنطقة آسيا الصغرى، ووقوفهما معاً في وجه خطط واشنطن وحلف الناتو بالشرق الأوسط، لا سيما الموضوع السوري، فلولا شراكة إيران وروسيا، ما استطاع بشار الأسد البقاء.

ورغم كل هذه المعطيات، يستبعد حسين هريدي أن تصل علاقة الأطراف الثلاثة إلى تشكيل حلف، مشيراً إلى أن "المصالح السياسية المشتركة بينهم لم تنشأ إلّا خلال تطوّرات الأزمة السورية، بينما تتفاوت مصالحهم في ملفات أخرى". ويتابع هريدي أن "التحالفات في الشرق الأوسط يعتريها الكثير من عدم اليقين، إذ لا أحد يدري كيف ستتطور الأمور، خاصة مع انتظار القرار الأمريكي الجديد بشأن الاستمرار أو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".

 

كيف تنظر الأطراف الأخرى إلى هذا التقارب؟

مختارات

كما كان متوقعا، فقد فاز بوتين بولاية رئاسية جديدة بشكل يقتل أيّ أمل لدى مناوئيه بتغيير كبير في سياسة الكرملين، خاصة في الشرق الأوسط. فـ "القيصر" يمدّد نفوذه عبر عدة أوراق، مستغلاً الارتباك الأمريكي والتراجع الأوروبي. (19.03.2018)

قبيل انعقاد قمة تجمع رؤوساء تركيا وإيران وروسيا اليوم، وصف وزير دولة في الخارجية الألمانية اللقاء حول سوريا بأنه "قمة حرب"، مضيفاً أن تلك الدول متورطة عسكريا في الحرب في سوريا. (04.04.2018)

 كثيرة هي الأطراف التي يضايقهما التقارب الروسي-التركي-الإيراني، منها الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، فهذه الدول الثلاث الأخيرة تجمعها علاقات تبدأ من البرود وتنتهي بالعداء مع واحدة أو أكثر من الدول الثلاث، وتحديدا إيران التي بات حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط ينظرون إليها كعدو. لكن هل تخاطر تركيا، بالذهاب بعيداً في علاقتها مع روسيا وهي تدرك أن مكانتها في حلف الناتو قد تتضرر؟ وهل تقوي كل من روسيا وتركيا علاقاتهما مع إيران لدرجة التحالف وهما يعلمان أن هذا الأمر لن يعجب قوى إقليمية ودولية؟

لا يظن حسين هريدي أن تركيا وإيران وروسيا سيقيمون حلفاً ضد أعداء محتملين، فكل التفاهمات التي جرت بينهم هي مرحلية ومرهونة بوقت محدد، ومن ذلك التنسيق بين أنقرة وموسكو خلال الأسابيع الماضية في عمليتي "غصن الزيتون وتحرير الغوطة الشرقية".

ويتابع هريدي أنه من الأسباب التي أدت إلى هذه التفاهمات، "تعاظم نفوذ بوتين في سوريا بشكل ألزم كل الفاعلين الدوليين في الملف بعدم تجاهل الدور الروسي، خاصة مع تخلّي واشنطن عن الساحة السورية"، حسب تصريحات الخبير الذي أشار إلى أن العلاقة المعقدة التي تجمع الأطراف الثلاثة بالغرب، ومن ذلك العلاقة القوية بين روسيا وإسرائيل، وعدم استعداد تركيا للتخلي عن دورها في حلف الناتو، كلها عوامل تزيد من إمكانية عدم قيام حلف بينهم.

  • Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (Reuters/Bulgarian Government Press Office)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الغرب في المقدمة

    قد يكون الاتحاد الأوربي أول الأطراف غير الراغبة في تشكيل المثلث الروسي التركي الإيراني. فبعد أن كان ينتظر من تركيا أن تلعب دوراً؛ بصفتها عضواً في الناتو، وساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فتضيق على الجار الروسي اقتصادياً وسياسياً، اختارت أنقرة التحالف مع ذلك الجار. وقد ساهمت محاولة الإنقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016 في بداية تشنجات واضحة في العلاقات بين أنقرة والغرب.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Ozkan)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    السعودية من المتضررين

    تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة بروداً شديداً منذ فترة، خاصةً بعد أن صارت السعودية ترى في تركيا منافساً على زعامة العالم الإسلامي، مثلما ترى في إيران منافسا أيضاً لها في دول الجوار، ولذلك صارت السعودية تتجه نحو التعاون مع إسرائيل، ولن تروق لها فكرة "الحلف المحتمل" بين إيران وتركيا، وهو ما جعل مراقبين، يذهبون نحو فرضية إعداد السعودية لخطة استباقية بهدف تشكيل حلف مقابل "الحلف الجديد".

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الرياض وطهران

    لا يقف مسلسل العداء بين الرياض وطهران عن التنامي يومياً. وفي ظل التحالف الجديد ستكون السعودية في مواجهة مع أعداء اتهمتهم مراراً بالرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي. وكان تصريح محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك" الأميركية (3 أبريل/ نيسان2018) أقوى دليل على استمرار المواجهة العلنية بين بلده وإيران، إذ أشار إلى أن النظام الإيراني يريد نشر فكرة "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم".

  • Symbolbild - Isreal Premierminister Benjamin Netanjahu (DAN BALILTY/AFP/Getty Images)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    العداء الإسرائيلي الإيراني

    التقاء روسيا بتركيا وإيران من الخطوات التي لن تعجب إسرائيل. ويرى مراقبون في تقارب إسرائيل والسعودية خطوة لمواجهة المد الإيراني الشيعي. وتشهد العلاقات بين طهران وتل أبيب توتراً شديداً خصوصاً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقد اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تقف إلى الجانب نفسه مع السعودية بخصوص معاداة إيران".

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الأمل الضائع

    عقدت تركيا آمالا عريضة على ترامب، الدي رأت في ولايته بداية عصر جديد للعلاقة بين البلدين. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ اختلفت أنقرة وواشنطن بخصوص تحديد الجماعة الأكثر تهديداً في سوريا. وفي الوقت الذي ضاعفت واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية؛ رأت أنقرة في هذه الوحدات تهديداً وجودياً لمستقبل الجمهورية التركية. لهده الأسباب اتجهت تركيا للبحث عن متعاونين آخرين، شكلت روسيا وإيران أهمهما.

  • Kombobild Trump Putin

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    انهيار العلاقة الروسية الأمريكية

    انهارت العلاقة بين واشنطن وموسكو بشكل غير مسبوق بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. حيث ردت واشنطن بطرد 60 موظفاً في البعثات الروسية في أرجاء البلاد وفي بعثة روسيا في الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.

  • Türkei | Nato-Generalsekretär Stoltenberg (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الناتو منزعج!

    أكدت تركيا في أكثر من مرة على أن تحالفها مع روسيا لا يعني خروجها من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالرغم من أن الناتو قد عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء الصفقات التي تعقدها أنقرة وموسكو، إلا أن هذا لم يمنع تركيا من الإقدام على ربط علاقات مع حليفتها روسيا. ويمكن لهذا القلق أن يتزايد في حالة تشكيل تحالف بين تركيا وروسيا وإيران.

  • Istanbul Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    توترات مستمرة

    شهدت علاقة الإمارات بتركيا توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بسبب دعم أنقرة لقطر. وطالبت الإمارات تركيا، في وقت سابق، باحترام سيادة الدول العربية، وقالت إن دعم الجماعات الإسلامية الساعية إلى تغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانياً نحو دول الجوار. بينما هاجم أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بسبب إعادته نشر "تغريدة" تسيئ لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة المنورة.

  • Symbolbild Iran Vereinigte Arabische Emirate Flagge (AP Graphics/DW Fotomontage)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الإمارات وإيران.. عداء وتعاون

    تعتبر الإمارات إيران من التحديات التي يلزمها مواجهتها إلى جانب تركيا. وتشهد العلاقة بين الإمارات وإيران، توتراً بسبب جزر أبو موسى، و‌طنب الكبرى، و‌طنب الصغرى بمضيق هرمز، والتي تتهم الإمارت إيران باحتلالها. وبالرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران، إلا أنها تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع طهران. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

تحقيق تقارب بين تركيا وروسيا وإيران رغم اختلاف وجهات النظر حيال الوضع السوري، يوحي بولادة تحالف جديد في المنطقة. هذا الثالوث لن يروق لجهات كثيرة؛ نظراً لتوتر علاقتها مع دوله الثلاث أو إحداها على الأقل. (04.04.2018)  

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