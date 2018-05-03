 اللبنانيون يصوتون في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات | أخبار | DW | 06.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

اللبنانيون يصوتون في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات

توجه الناخبون اللبنانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار أول مجلس نيابي في البلاد منذ 2009، حيث تلقي الحرب الأهلية في سورية بظلالها على الانتخابات. ويتنافس المشرحون عل 128 مقعدا تقسم بالتساوي بين مسلمي ومسيحيي لبنان.

Libanon - Vor der Parlamentswahl (Reuters/J. Saidi)

لأول مرة منذ تسع سنوات بدأ اللبنانيون اليوم (الأحد السادس من مايو/ أيار 2018/) التصويت في أول انتخابات عامة لن تقلب على الأرجح ميزان القوى في البلاد لكن ينظر إليها على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي. ونجح لبنان إلى حد كبير في التغلب على العاصفة الإقليمية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا المجاورة والتي اجتذبت قوى إقليمية وأطلقت موجة من اللاجئين لكنه مر بأزمات داخلية منذ أن أجرى آخر انتخابات.

وأظهرت المحطات التلفزيونية الناخبين يصطفون عند مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الدولة الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم وفق قواعد تصويت جديدة لا تزال تحافظ على نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد.

وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى الساعة السابعة مساء. ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل بينما يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

 
مشاهدة الفيديو 22:14

قراءة لمشهد الانتخابات التشريعية اللبنانية

 

ويجرم قانون الانتخابات نشر توقعات بشأن أداء الأحزاب. ويقول محللون إن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح تشمل معظم الأحزاب الرئيسية مثل الحكومة التي تحكم منذ 2016 أيا كانت نتيجة الانتخابات. ويتابع المحللون عن كثب أداء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السني سعد الحريري وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفائه.

ومن حين لآخر كانت البلاد ساحة للتنافس الإقليمي المحتدم بين إيران والسعودية. لكن الرياض تراجعت في هذه الانتخابات عن دعمها السابق للحريري وهو الدعم الذي ساعد تيار المستقبل في 2009.

وتشكيل حكومة جديدة سريعا من شأنه طمأنة المستثمرين على الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد أن تعهد المانحون بتقديم 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي الشهر الماضي مقابل إجراء إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات. ومن المقرر أن يأتي أول اجتماع متابعة خلال أسابيع.

ولدى لبنان أحد أعلى معدلات نسب دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وحذر صندوق النقد الدولي من أن وضعه المالي غير مستدام.

وعلى الرغم من بعض أعمال العنف والترهيب المرتبطة بالانتخابات في الأسابيع الأخيرة، لم ترد أنباء عن أي حوادث كبيرة في الفترة التي سبقت التصويت مباشرة.

 

ح.ز/ (رويترز/ د.ب.أ)

 

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1- عائلة الجميل

    كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.

  • Anti-syrischer Minister Gemayel im Libanon getötet (picture-alliance/dpa/A. Amro)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1-عائلة الجميل

    تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.

  • Libanon Camille Chamoun (Gemeinfrei)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائلة شمعون

    كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.

  • Libanon Plakat Bashir Gemayel (Getty Images/AFP/P. Baz)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائل شمعون

    ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.

  • Libanon Suleiman Frangieh (Romanian Communism Online Photo Collection )

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3-عائلة فرنجية:

    أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".

  • Libanon Sleiman Frangieh (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3- عائلة فرنجية

    بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

  • Wahlkampf im Libanon (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    4- عائلة الحريري

    بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.

  • Libanon MP Tammam Salam (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    5-عائلة سلام:

    كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    6-عائلة كرامي:

    كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.

  • Libanon 40. Todestag Kamal Jumblatt (picture-alliance/abaca/A. Safadi)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    7-عائلة جنبلاط: (دروز)

    ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.

  • Libanon Beerdigung (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    8- عائلة أرسلان: (دروز)

    النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.

  • Libanon 2006 | Hassan Nasrallah & Nabih Berri (picture-alliance/dpa/H. Ibrahim)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)

    لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

مسائية DW: قراءة لمشهد الانتخابات التشريعية اللبنانية

لبنان قبل يومين من الانتخابات التشريعية: صمت انتخابي على مستوى المرشحين، وضجيج لاشتباكات بين الناخبين. ما المتوقع من أول انتخابات تشريعية في لبنان منذ حوالي عقد من الزمن؟ (04.05.2018)  

مغردون خارج سرب الطائفية في لبنان.. هل من أمل في تغيير المشهد؟

بعد ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، بدأت الأصوات تتصاعد لتطبيق واحد من أهم بنوده وهو القضاء على فكرة الطائفية في البلد الذي مزقته النزاعات الطائفية لسنوات طويلة. (03.05.2018)  

في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

منذ عقود وعدة عائلات لبنانية تلعب دوراً رئيسياً في المشهد السياسي في البلد الذي تتقاسمه عدة طوائف، ما جعل تلك العائلات تعرف بـ"البيتوتات السياسية" التي تكاد لا تشهد أي دورة نيابية غياب أحد أفرادها أو أصهارها. (04.05.2018)  

في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

منذ عقود وعدة عائلات لبنانية تلعب دوراً رئيسياً في المشهد السياسي في البلد الذي تتقاسمه عدة طوائف، ما جعل تلك العائلات تعرف بـ"البيتوتات السياسية" التي تكاد لا تشهد أي دورة نيابية غياب أحد أفرادها أو أصهارها. (04.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قراءة لمشهد الانتخابات التشريعية اللبنانية  

مواضيع ذات صلة

Libanon Proteste in Beirut

الطائفية والتدخلات الخارجية ـ أغلال في عنق الديموقراطية اللبنانية 03.05.2018

بعد عقد من الزمن سيتمكن اللبنانيون من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تجري وفق قواعد، وإن كان بعضها جديدا، فستكرس الطابع الطائفي للمشهد السياسي في سياق إقليمي متوتر بين السعودية وإيران قد ينعكس سلبا على استقرار البلاد.

Syrien Schiitische Gruppen

"تجذّر" إيران في سوريا يصطدم بمصالح إسرائيل .. فهل تكون حرباً؟ 30.04.2018

دخلت إيران عسكرياً بشكل مفتوح إلى سوريا منذ نحو خمس سنوات وقد أسهمت بشكل كبير في انتصار النظام السوري على فصائل المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). لكن بقاءها بقوة في البلاد يثير قلق إسرائيل. فماذا عساها تفعل؟

Bildkombo Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israel

هل تمهد تصريحات بن سلمان الطريق أمام "صفقة القرن"؟ 03.04.2018

تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية، والتي أشار خلالها إلى حق الإسرائيليين في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. فهل تمهد تصريحاته الطريق لـ"صفقة القرن"؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  