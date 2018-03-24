 اللاجئون وانتخابات ألمانيا.. علاقة إشكالية محورها الأخبار الكاذبة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اللاجئون وانتخابات ألمانيا.. علاقة إشكالية محورها الأخبار الكاذبة؟

تناولت دراسة لمركز أبحاث ألماني الأخبار الكاذبة المتعلقة باللاجئين وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية الأخيرة. من كان وراء اختلاق وترويج تلك الأخبار؟ وما هي قنوات إيصالها للجمهور؟ وهل قلبت ظهر المجن؟

10 Jahre Hashtag (picture-alliance/picturedesk.com/H. Fohringer)

أصدرت مؤسسة نويه فيرانتفورتونغ "Stiftung Neue Verantwortung" البحثية ومركزها برلين في (26 آذار/مارس 2018 ) دراسة في أكثر من 100 صفحة حول الأخبار الكاذبة والانتخابات التشريعية الألمانية التي جرت في (24 أيلول/سبتمبر 2017). وسلطت الدراسة الضوء على عشر حالات من الأخبار الكاذبة، ثمانية منها متعلقة باللاجئين، وذلك في الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات. وتناولت الدراسة مطلقي ومروجي تلك الأخبار وقنوات انتشارها وتأثيرها على الانتخابات.

الدكتورة المتخصصة في التحليل الإعلامي إنجي سلامة أبدت لـ"مهاجر نيوز" رأيها: "الدراسة وافية تماماً من حيث العينة الممثلة والمدة الزمنية. وهذه العينة ممثلة تماماً نظراً للاستخدام الكثيف للإنترنت في ألمانيا، وخصوصاً من قبل اليمين المتطرف كمنبر لتوصيل وجهات نظرهم والوصول للناخب نظراً لعدم إتاحة المساحات الكافية لهم في وسائل الإعلام التقليدية".

"رأس الحربة"

قبل الانتخابات البرلمانية حذر البعض من تلفيق روسيا أخبارا كاذبة وترويجها على غرار ما يتم تناقله من تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمساهمة بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. غير أن الدراسة أظهرت أن التدخل لم يأتِ من طرف روسيا ولا من طرف اليسار الشعبوي، بل من قبل "اليمين الشعبوي واليمين المتطرف". ولعب حزب البديل من أجل ألمانيا في هذا المضمار دور "رأس الحربة" في إطلاق وبث تلك الأخبار.

مختارات

أفاد الإدعاء العام أن الشرطة داهمت منزل لاجئ سوري في مدينة أولم (جنوب) للاشتباه بانتمائه إلى "جبهة النصرة"، ولكنها لم تعثر على دليل على ذلك. والرجل الآن رهن الحبس الاحتياطي بتهمة انتهاك قانون استخدام المواد المخدرة. (25.06.2017)

قرر المدعي العام الألماني القبض على رجل سوري وإحالته للقضاء بتهمة دعم مجموعة إرهابية تتعاون مع جبهة النصرة في سوريا. (08.02.2018)

وجه الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اتهامات لثلاثة سوريين بالانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وبانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، وبارتكاب جرائم حرب. (01.02.2018)

قنوات الانتشار: الإعلامان الجديد والتقليدي

لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والمنتديات والمدونات واليوتيوب هي وحدها القنوات التي استخدمت لنشر تلك الأخبار، بل لعب الإعلام التقليدي دوراً لا يستهان به. وسجلت الدراسة أن صحف شعبية كـ"بيلد" و"دي فيلت" المحافظتين روجت لتلك الأخبار. كما خرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن وسائل أخرى لعبت دور المروج غير المباشر، وذلك عن طريق نشر "تصحيح ناقد" لتلك الأخبار كصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الرصينة و"القناة الأولى في التلفزيون الألماني" ARD.

غلطة الشاطر

كما خرجت دراسة المؤسسة البحثية، التي من بين المساهمين في تمويلها مؤسسة خيرية تابعة لموقع التجارة الإلكترونية Ebay ومؤسسة بيرتلسمان ووزارة الخارجية الألمانيتين، بنتيجة مفادها أن بعض وسائل الإعلام التقليدي ساهمت "عن طريق الخطأ" و"العمل غير المتقن" في المسألة. وارتكبت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خطائين جسيمين؛ إذ حاز الخبر الكاذب للوكالة عن  "تحرش" جماعي لشبان "من خلفيات مهاجرة" في مدينة شورن دورف في ولاية بادن فورتمبورغ جنوبي البلاد على نصف مليون تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين تعليق ومشاركة وإعجاب، حسب الدراسة.

وبعض أجهزة السلطة أيضاً!

لم يكن اليمين ووسائل الإعلام هي وحدها من كان وراء بث أخبار كاذبة ساهمت بتشويه صورة اللاجئين، بل "ارتكبت" السلطات كالشرطة في بعض تغريداتها على تويتر أو مسؤولين في بياناتهم الصحفية وأحاديثهم لوسائل الإعلام "أخطاء"، وسارع الناشطون اليمينيون الشعبويون إلى تلقف تلك الأخبار وتوظيفها في حملاتهم الايدلوجية.

وأحد الأمثلة على ذلك المؤتمر الصحفي لوزير داخلية ولاية بافاريا آنذاك ومرشح الحزب المسيحي الاجتماعي لمنصب المستشارة يواخيم هيرمن. وذكر الموقع الإلكتروني لـ"هيئة الإذاعة والتلفزيون" في ولاية بافاريا استناداً على الدراسة أنه قبل أسبوعين بالضبط من الانتخابات قال هيرمن إن "عدد حالات الاغتصاب في بافاريا بلغ 222 حالة في النصف الأول من 2017 وبزيادة قدرها 47.9 بالمئة، ملقياً باللائمة في تلك الزيادة على "المهاجرين".

ولم يفت الدراسة الإشارة إلى أنه من المعتاد أن يعقد وزير داخلية الولاية مؤتمراً صحفياً واحداً لهذا الغرض في العام ويقدم البيانات الإحصائية الخاصة بالعام الذي قبله، ما حدا ببعض المراقبين إلى اتهام الحزب البافاري وهيرمن بعقد المؤتمر في مثل ذلك التوقيت لـ"غايات انتخابية".

وماذا عن التأثير؟

سجل العاملون على الدراسة أن الأخبار الكاذبة لم تحظَ بانتشار كبير إلا في حال قامت وسائل الإعلام التقليدية بتلقيفها والمساهمة في نشرها. وأضافت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا-وعلى عكس الولايات المتحدة-لا تلعب دوراً كبيراً كمصدر للمعلومة. ولم تسجل تلك الأخبار نجاحاً وانتشاراً إلا بين أنصار حزب البديل واليمين المتطرف. كما عللت عدم تحقيق تلك الأخبار تأثيراً كبيراً في الانتخابات إلى "الثقة الكبيرة" لدى المواطن الألماني في وسائل الإعلام الألماني التقليدي.

وتتفق الدكتورة إنجي سلامة، الحاصلة على الدكتوراه من جامعة برلين الحرة والمقيمة في العاصمة الألمانية، "تماماً" مع الدراسة من زاوية التأثير على الانتخابات، مضيفة: "لعبت وسائل الإعلام التقليدي بالفعل دوراً لا يستهان به في توسيع دائرة وصول بعض الأخبار الكاذبة". ولم يكن مستغرباً بالنسبة لها "أن يكون إما أول خبر في التلفزيون أو ثاني خبر يدور حول حادثة أو مشكلة لأحد طالبي اللجوء". وتمضي الباحثة المصرية قائلة: "كأن وسائل الإعلام التقليدية تساهم أيضاً في وضع أجندة المشاهد، مقدمة أخبار اللاجئين على أخبار أخرى".

خالد سلامةمهاجر نيوز 2018

  • Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof München Foto Flüchtlingskanzlerin

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

  • Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

  • Syrien Jordanien Grenze Flüchtlinge warten

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

  • Saudi Arabien Riad GCC Gipfel

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

  • Schweden Dänemark Grenze Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

  • Grenze Dänemark Deutschland Zoll Grenzkontrolle Flüchtlinge Autobahn

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.

  • Slowakei Bratislava Proteste gegen Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).

  • USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

فيما يناقش قادة العالم خلال قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى مواقف الدول بشأن استقبال اللاجئين متباينة. جولة من الصور حول وضعية اللاجئين السوريين حول العالم. (21.09.2016)  

مواضيع ذات صلة

Mahmoud Kahil

الإرادة وحب الحياة وصفة ناجحة للاندماج 24.03.2018

الشاب السوري اللاجئ محمود كحيل استطاع في وقت قصير الاندماج والحصول على وظيفة في ألمانيا. ما هي نصيحة هذا الشاب القادم من حلب للقادمين الجدد؟

Deutschland OVG Münster entscheidet über Kostenübernahme von Bürgern | William Eichouh

من ساعد بكفالة لاجئين في ألمانيا عليه الآن أن يدفع الثمن 17.12.2017

من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة.

Bildergalerie Tempelhofer Feld Grillen

اللاجئون يغيرون وجه مطار تمبلهوف السابق في برلين 05.11.2017

مطار تمبلهوف برلين من أقدم مطارات ألمانيا ويعود إلى بداية عشرينات القرن الماضي، تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ثم إلى مطار مدني، أغلق عام 2008 ولكن تمت الاستفاة منه في إيواء اللاجئين.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  