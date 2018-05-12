 اللاجئون في إيطاليا ينتابهم القلق من الحكومة الجديدة | سياسة واقتصاد | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اللاجئون في إيطاليا ينتابهم القلق من الحكومة الجديدة

الحكومة الإيطالية الجديدة تهدد بإبعاد نصف مليون لاجئ، غير أنها لن تتمكن من تنفيذ سوى القليل مما وعدت به خلال حملتها الانتخابية، هذا ما تأمله إحدى منظمات الإغاثة غير الحكومية التي تساعد اللاجئين على تعلم الإيطالية.

Italien Ausschreitungen Polizei & Flüchtlinge in Rom (ANSA/A. Carconi)

" أحيانا نذهب مع المهاجرين بعد الدرس إلى حانة في الجوار. الناس على العموم داخل الحانة ضد المهاجرين، لكن ليس ضد الذين نأتي بهم إلى هنا". هكذا تصف معلمة اللغة الإيطالية، كيارا برغاميني الأجواء السائدة بين الناس عندما يتم الحديث عن العدد المرتفع لطالبي اللجوء. "عندما يرون لأول مرة مهاجرا ويتحدثون إليه، في الغالب ما يكون الحكم مختلفا"، كما تقول كيارا برغاميني التي تقدم دروس الإيطالية أربع مرات في الأسبوع لمهاجرين من مختلف البلدان بتكليف من منظمة "إن ميكراتسيوني/ In Migrazione" للإغاثة بضاحية روما . الكثيرون منهم يقيمون في مخيم قريب حيث ينتظرون البت في طلبات اللجوء أو تمديد رخصة الإقامة.

وتقول المعلمة بأن الكثير من  المهاجرين أميون ومصدومون. " بعضهم مصاب بالكآبة ولا يفارق السرير أو يبقى طوال اليوم أمام الشاشة الصغيرة للهاتف النقال من أجل التواصل مع ذويه".وتضيف كيارا برغاميني بأن بعض اللاجئين الذين قدموا لأسباب اقتصادية خاب أملهم بسبب وجودهم في إيطاليا بدون شغل. وبعضهم بالطبع يمارس أعمالا إجرامية وسرقات وأعمال عنف، لكن الغالبية شاكرة للجميل ومتواضعة.

Libyen Küstenwache (picture-alliance/AP/Sea-Watch/L. Hoffmann)

مهاجرون في البحر يحاولون الصعود إلى سفينة ليبية

" لا أعرف السيد سالفيني"

حمدون فوفانا لم يسمع بعد عن وزير الداخلية المرتقب ماتيو سالفيني الذي يريد إبعاد 500.000 مهاجر غير شرعي من إيطاليا. "لم يعاملني أحد هنا بسوء حتى الآن. وآمل أن يبقى الوضع هكذا"، يقول هذا الشاب الذي هرب في 2015 من مالي ويستفيد من وضع لاجئ قانوني.

تصريحات زعيم حزب "رابطة الشمال" سالفيني التي تفيد بأن جميع المهاجرين مجرمون بشكل أو بآخر ويجب التخلص منهم تقلق زيمونه أندريوتي الذي هو رئيس منظمة الإغاثة "إن ميكراتسيوني/ In Migrazione". والهجمات ضد أناس بملامح أجنبية قد تزداد. في فبراير/ شباط أطلق إيطالي النار على مهاجرين سود بمدينة ماسيراتا، الأمر الذي أدى إلى خروج مظاهرات ضد العنصرية. وجودة المخيمات الخاصة بطالبي اللجوء جد متواضعة الآن وقد تتدهور النوعية.

ويشكو زيمونه أندريوتي من ان النظام الإيطالي ليس قائما اليوم على إدماج المهاجرين الذين يتم جمعهم في مخيمات كبيرة خارج المدن حيث لا يتوفرون على الاتصال مع السكان ولا يتعرفون على اللغة والعادات. لكن هذا النظام وضعته الحكومة الاشتراكية الديمقراطية. "وتحت قيادة سالفيني لن يتحسن هذا النظام". "نحن نحاول التوضيح للمهاجرين بأن إيطاليا أكثر من مخيم يقيمون فيه. نحن نشجعهم على الاستيقاظ كل صباح وفعل أي شيء. لكن في الغالب ما يعملون بصفة غير قانونية، ويسقطون في أيدي عصابات إجرامية"، كما تقول المعلمة كيارا برغاميني.

Italien Rom Regierungsbildung (Getty Images/AFP/A. Solaro)

ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي الجديد

" من سيأوي كل هؤلاء الناس؟"

ترحيل 500.000 شخص سيكون من الأشياء غير الممكنة. زيمونه أندريوتي وكيارا برغاميني متفقان بهذا الشأن. " ليس بمقدور سالفيني فرض ذلك حتى ولو أراد". أولا يتوجب على الدولة أن تكون قادرة على العثور على هؤلاء الناس وثانيا أن تجد بلدا يستقبلهم. هذا المطلب شعبوي وغير قابل للتنفيذ في الواقع. وجزء كبير من المهاجرين يقضي بعد عملية التسجيل في جنوب إيطاليا بعض الشهور في معسكر الإيواء الأول. ثم تنطلق الرحلة إلى مخيمات صغيرة أو دور إيواء في الشمال. لكن الكثير من المهاجرين لا يصلون إلى هذا الحد. "هم يختفون ويعلمون بصفة غير قانونية في حقول في الجنوب أو ينتقلون إلى فرنسا وألمانيا أو أماكن أخرى"، يقول زيمونه أندريوتي. فالقوانين المتبعة في الحقيقة داخل الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بأن يعتني البلد الأول الذي يصله المهاجر بطالبي اللجوء لا تلقى التنفيذ. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة في إيطاليا تكون محقة عندما تلاحظ بأن "قواعد دبلن" لا تعمل بهذا الخصوص. 

وزير الداخلية الجديد سالفيني سيشدد على أن تستقبل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مهاجرين من إيطاليا. لكن الدول التي ترفض الاستجابة لذلك تحكمها بالتحديد تحالفات شعبوية قومية مثل بولندا والمجر وتشيكيا والنمسا. "والمقلق فعلا فيما يريده سالفيني هو أن الأمر لا يتعلق بحقائق، بل إنه يستخدم المهاجرين لإثارة المخاوف لدى الإيطاليين"، يقول زيمونه أندريوتي.

داخل فصل الدرس يلعب حمدون فوفانا وزملاؤه لعبة ورق للتعرف على الألوان والأرقام. فلغتهم الإيطالية ماتزال هشة. ويفضل حمدون تحدث الفرنسية مثل ما كان يفعل في وطنه مالي. " لا لست قلقا بسبب السياسة التي لا أفهم شيئا فيها. وأعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو عليه. وإذا كنت مجبرا على الرحيل، فأين سأذهب؟".

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • The Dignity 1 at Sicily's port of Trapani

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    يتكون أسطول الانقاذ في البحر الأبيض المتوسط "أم أس في" من ثلاث سفن. سفينة "الكرامة1" (دينيتي 1) التي يبلغ طولها 50 مترا هي إحدى سفن الأسطول. وقد جابت البحر الأبيض المتوسط هذا العام وأنقذت حياة أكثر من 5000 شخص، فيما تمكمنت سفن الأسطول جميعها من إنقاذ أكثر من 17 ألف شخص. وتتمركز سفن الأسطول على نحو 30 ميلا من السواحل الليبية.

  • A raft in the Mediterranean Sea

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    القوارب التي تقل اللاجئين هي في الغالب صغيرة ومطاطية ويكتظ فيها مئات اللاجئين، كما يظهر في الصورة التي التقطها مراسل DW وسط البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ تكلفة العبور في هذه القوارب نحو 500 يورو.

  • A group of refugees on the deck of the Dignity 1

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    ذكرأغلب اللاجئين بعد إنقاذهم من قبل سفينة "الكرامة" إن مهربي البشر في ليبيا قالوا لهم بإن "سفينة كبيرة سوف تنقذهم وسط البحر وستنقلهم إلى إيطاليا". وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان بأن أكثر من 300 ألف لاجئ ومهاجر لجأوا هذا العام عبر "طريق البحر الأبيض المتوسط".

  • A group of women aboard the Dignity 1

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    تسعى سفن أسطول الانقاذ في البحر الأبيض المتوسط "أم أس في" إلى إنقاذ النساء والأطفال أولا من "قوارب الموت". وتشكل النساء والأطفال نحو 10حتى 15 بالمائة من مجموع اللاجئين على متن السفن. بعض النساء حوامل أو يحملن أطفالا صغارا وأكثرهن بحاجة إلى معالجة طبية خاصة.

  • A group of refugees aboard the Dignity 1

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    أغلب اللاجئين الذين يعبرون البحر انطلاقا من ليبيا هم من الأفارقة، على عكس طريق "رحلة البلقان" الذي يفضله لاجئو سوريا والعراق وأفغانستان. واغلب اللاجئين الأفارقة هم من منطقة جنوب الصحراء. وقد أصبحت ليبيا محطة رئيسية لهم للهجرة إلى أوروبا وتتحدث الأخبار عن حالات العنف والقتل والاغتصاب ضدهم في شمال أفريقيا.

  • Refugees aboard the Dignity 1 rescue ship

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    يقول اللاجئ السنغالي أمين جابي عن تجربته في ليبيا: بعدما مسكوني في ليبيا وضعوني في مركز آو سجن خاص للاجئين وسلمني حارس السجن تلفونا خاصا للاتصل بعائلتي كي أقول لهم بأنني سأقتل في حال عدم أداء فدية". وعند ذلك اتضح لي بأن الذين لا يستطيعون دفع الفدية للحراس سيتم بيعهم للعمل كعبيد في قطاع البناء.

  • A woman waits for medical attention on the Dignity 1

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    أشار الكثير من النساء إلى أعمال تحرش جنسي واغتصابات في مركز اللجوء في ليبيا. ويقدم أسطول الإغاثة العلاج الطبي والنفسي للاجئات. ويعرض طاقم الأسطول امكانية اختبار مرض الايدز على اللاجئات. وتقول لاورا باسكفيرو، وهي عاملة إنسانية على متن السفينة، في حوارها مع DW إن "الكثير من النساء يعانين من مشاكل نفسية".

  • A woman rests on the Argos rescue vessel

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    إيفلين لاجئة من نيجيريا تحدثت مع DW وقالت: "مسك بي 5 رجال في نقطة تفتيش في محيط طرابلس وحاولوا اغتصابي، لكن كنت أمر بالدورة الشهرية. وهو ما أغضبهم واستمروا في ضربي إلى مرحلة فقدان الوعي. زوجي دفع لي تكاليف السفر وسأنتظره في إيطاليا".

  • A group of sub-Saharan refugees overlook Reggio Calabria, southern Italy, from the Argos rescue vessel deck

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    سفينة "الكرامة" هي صغيرة نسبية ولها حوض منخفض وتبقى في الحالات الاعتيادية في عرض البحر للقيام بأعمال الانقاذ. بعد إنقاذ اللاجئين يتم ارسالهم إلى سفينة أكبر في الأسطول لتبحر بهم إلى إيطاليا. وغالبا ما تنزل السفن ركابها في جزيرة صقلية أو في سواحل كالابريا جنوب إيطاليا.

  • A group of refugees celebrate their arrival to Italy

    أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

    أغلب اللاجئين لا يعرفون ما قد ينتظرهم بعد الوصول إلى إيطاليا. بداية هناك فرحة الوصول إلى بر الأمان. ويتم ترحيلهم إلى شمال إيطاليا ويبقون هناك نحو شهر كامل تحت الرعاية. ويجب عليهم القيام بعمل ما لإعانة أنفسهم ولإرسال أموال لعائلاتهم في أفريقيا. لكن فرص الحصول على عمل في إيطاليا ضعيفة جدا، فيلجأ الكثير منهم إلى التسول.

    الكاتب: كارلوس زوروتوزا / زمن البدري


مختارات

انتخابات إيطاليا وصعود اليمين.. هل تُحمّل ألمانيا عبئاً جديداً؟

حقق اليمين المتطرف في إيطاليا تقدماً مثيراً في الانتخابات ما زاد المخاوف مما يحلمه المستقبل للاجئين ليس في إيطاليا وحدها وإنما على مستوى القارة الأوروبية، فهل ستتحمل ألمانيا عبئا جديدا بخصوص اللاجئين؟ (10.03.2018)  

إلى أين وصلت خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين؟

على مدار السنتين الماضيتين، تبين أن إعادة توزيع طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، على باقي دول الاتحاد عملية صعبة. غير أن خطة الاتحاد الأوروبي تلك تعد بحلول دائمة لمعضلة الهجرة إلى أوروبا، هذا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. (10.08.2017)  

تراجع كبير في عدد طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي

تراجعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 بشكل كبير. وظلت ألمانيا كما في السنوات الماضية البلد الأوروبي الذي يستقطب أكبر عدد من اللاجئين متبوعة بكل من إيطاليا وفرنسا. (14.03.2018)  

أسطول الإغاثة وسفينة "الكرامة" تنقذ آلاف اللاجئين

قامت منظمة "أطباء بلا حدود" بإرسال سفن مساعدات أولية للاجئين في البحر الأبيض المتوسط. DW رافقت سفينة "الكرامة" (ديغنيتي 1) العاملة لإنقاذ الاجئين ونقلت لنا مشاهد مأساوية وقصص لاجئين. (13.10.2015)  

مواضيع ذات صلة

UK Eröffnung Commonwealth Meeting 2018 | Buckingham Palace

تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين وطالبي اللجوء 12.05.2018

بالتأكيد لن تكون "فضيحة ويندرش" آخر متاعب بريطانيا في ملف الهجرة واللاجئين. إذ ينتظر البلد استحقاقات هامة مع خروجها بعد أقل من عام من الاتحاد الأوربي. كيف سيؤثر ذلك على المهاجرين وطالبي اللجوء؟

Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump

ترامب وتحطيم الاتحاد الأوروبي.. عندما يحمل الحليف معول الهدم! 26.04.2018

يسير ترامب إلى تدمير إرث من العمل المشترك الذي جمع بلاده بالاتحاد الأوروبي، إذ نقل ترامب أمريكا من حليفة للأوروبيين إلى خصم لهم، لدرجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أمريكا أولاً.. بل المال أولاً!

Deutschland Hannover Ankunft Syrischer Flüchtlinge

ما الفرق بين "إعادة توزيع" اللاجئين و"إعادة توطينهم"؟ 21.04.2018

وافقت ألمانيا مؤخرا على قبول10 ألف لاجئ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج "إعادة التوطين" خاص تابع للاتحاد الأوروبي. ولكن ماذا تعني "إعادة التوطين". وما الفرق بين "إعادة التوزيع" و"إعادة التوطين"؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  