 اللاجئون السوريون في لبنان.. ورقة انتخابية أم كبش فداء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.04.2018
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سياسة واقتصاد

اللاجئون السوريون في لبنان.. ورقة انتخابية أم كبش فداء؟

تصاعدت في لبنان مؤخراً لهجة معادية للاجئين السوريين عبر لافتات وأغنيات مصورة، حتى وصل الأمر إلى اعتداءات جسدية انتهت بوفاة أحد اللاجئين. يتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات. فهل يصبح اللاجئون مطية للوصول إلى البرلمان؟

Libanon, syrisches Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

في السادس من مايو/ أيار المقبل يتوجه الناخبون اللبنانيون لاختيار أعضاء برلمانهم وسط حالة شديدة من الشد والجذب بين مختلف التيارات السياسية في البلاد. وسط هذه الأجواء تصاعدت أصوات تطالب بإخراج اللاجئين السوريين من لبنان بدعوى "تأثيرهم السلبي" اقتصادياً واجتماعياً على البلاد.

ويخشى لبنان بشدة مما يراه "سعي جدي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوب اللاجئين وتعمّد عرقلة أي جهود جدية لعودتهم إلى بلادهم والتخفيف من معاناتهم وحل مشكلة من يستطيع الرجوع سياسيا وأمنيا إلى سوريا لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح"، وفق ما جاء في بيان الخارجية اللبنانية.

مختارات

افتتح مؤتمر دولي في بروكسل لدعم ضحايا الحرب السورية. فيما حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في مخيمات دول الشرق الأوسط، كالعراق والأردن ولبنان. (24.04.2018)

في لبنان ينمو جيل من أطفال اللاجئين السوريين بدون هوية ولا تعليم. والآباء ينتابهم القلق، لأنه لا نهاية للحرب في الأفق بعد سبع سنوات من الاقتتال. فأي مستقبل ينتظر هؤلاء الصغار في سوريا أو خارجها؟ (30.03.2018)

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اعتبر أن لبنان تحول إلى مخيم كبير للاجئين، بسبب وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، ودعا المجتمع الدولي إلى مؤازرة لبنان "بعدما تم استنزاف مقوماته"، محذراً من أن التوترات بين النازحين والمجتمع المضيف تزداد، بسبب المنافسة على الموارد وفرص العمل.

فيما كشف أحدث تقرير لمنظمة "هيومين رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، أن 13 بلدية في لبنان أخلت قسريا آلاف اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم بسبب جنسيتهم أو دينهم، ولا يزال خطر الطرد يهدد 42 ألف لاجئ آخرين.

وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت عن قيامها بما أسمته "إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، بعد إصدار المفوضية بيانا شككت فيه بالعودة الطوعية لنحو 500 لاجئ سوري غادروا لبنان مؤخرا. واستدعت الوزارة ممثلة مكتب المفوضية في لبنان للقاء مدير الشؤون السياسية والقنصلية، وعقب اللقاء صدر بيان غاضب من الوزارة بشأن التقارير الصادرة عن "عمليات ترحيل قسري" للاجئين السوريين من لبنان.

اللاجئون السوريون في لبنان.. لا أرقام محددة

Malte Gaier (privat)

مالتي جاير: أتوقع أن نشهد المزيد من الحوادث ضد لاجئين سوريين

الدكتور مالتي جاير، كبير الباحثين بمؤسسة كونراد اديناور في لبنان قال خلال مقابلة مع DW عربية، وفق تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإنه مع نهاية مارس/ آذار "كان في لبنان أقل من مليون لاجئ سوري أو تحديداً 991 ألف لاجئ سوري، لكن هذا هو عدد المسلجين رسمياً لدى المنظمة، فيما تشير أرقام الحكومة اللبنانية إلى رقم قد يصل إلى مليون ونصف وأحيانا أكثر من ذلك، ولا أحد يعرف على وجه الدقة الرقم الصحيح لعدد اللاجئين السوريين".

ويضيف جاير بأنه مع نهاية العام الماضي كان عدد من أعضاء الحكومة اللبنانية يدفعون نحو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بغض النظر عن طبيعة الوضع على الأرض في سوريا. وبنهاية ديسمبر/ أيلول وبداية يناير/ كانون الثاني من العام الحالي وحتى الآن هدأت هذه التصريحات قليلاً، لكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى مع انعقاد عدة مؤتمرات دولية سواء في روما أو باريس ومؤخراً في بروكسل شارك فيها لبنان، حيث "تم التوصل لاتفاقيات بضغوط من المجتمع الدولي يرى لبنان أنها ليست في مصلحته" بحسب جاير.

السوريون في لبنان.. ظروف معيشية صعبة

وتتردد منذ فترة في لبنان عبارات من قبيل "اللبناني لم يعد يجد أي فرصة عمل بسبب السوريين" وتصاعدت المطالب الشعبية بإغلاق محلات تجارية لسوريين. وعلق البعض لافتات في شوارع مدن لبنانية تحرض اللبنانيين ضد عمل اللاجئين، وتحملهم مسؤولية الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه لبنان. 

الائتلاف الوطني السوري المعارض حذر من تصاعد نبرة الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان:

وتطورت الأمور حتى وصلت إلى إنتاج أغان تحرض على اللاجئين السوريين في لبنان:

لينتهي الأمر باعتداءات بدنية كان آخرها مقتل سائق حافلة مدرسة سوري على يد ضابط لبناني:

اللاجئون السوريون... ورقة انتخابية رابحة؟

يرى محللون سياسيون أن اللاجئين السوريين في لبنان قد أصبحوا ورقة سياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما حذر منه وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي الذي أشار في تصريحات سابقة إلى أن هناك من "يستغل مسألة النازحين الإنسانية لتسويق أجندته السياسية وحملاته الانتخابية".

جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني والعضو البارز في التيار الوطني الحر الحليف القوي لحزب الله اللبناني، يكرر تحذيره من "خطورة استقرار اللاجئين السوريين" في بلاده، متذرعاً في ذلك بما يراه "رغبة دولية تدفع نحو توطين اللاجئين السوريين في لبنان":

يقول كبير الباحثين بمؤسسة كونراد أديناور في حواره معDW عربية، إن ورقة اللاجئين السوريين "تم استخدامها منذ اندلاع الأزمة السورية، كما تمت الإشارة بشكل متكرر إلى أن هناك خطر يتهدد التوزيع الديموغرافي للسكان في لبنان بدخول هذا الكم من السوريين الذين يقدر لبنان عددهم بحوالى مليون إلى مليون ونصف المليون، أغلبهم من الطائفة السنية".

ويضيف قائلاً إن "اللاجئين السوريين لا خطر منهم تجاه التركيبة الديموغرافية في لبنان، خاصة مع التفهم بأنه لن يتم دمجهم في المجتمع، وبالتالي لن يصبحوا أبداً جزءا من تركيبة البلاد السكانية".

هل سيكون اللاجئ السوري كبش فداء؟

تتصاعد المخاوف من أن يتحول اللاجئون السوريون في لبنان إلى كبش فداء للتناحر السياسي الدائر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في لبنان، ويرسم آخرون سيناريو مقلقا يقضي باتفاق بين عدة أحزاب يتم على إثره وعقب الانتخابات البدء في اتخاذ إجراءات لإجلاء السوريين من لبنان وإعادتهم إلى بلادهم، بدعوى استقرار الإوضاع في عدة مناطق داخل سوريا.

لكن جاير، لايتوقع أن يقع اللاجئون السوريين ضحية لاتفاقات أو تحالفات انتخابية من هذا النوع، ويضيف "صحيح أن اللهجة ضدهم في لبنان تتصاعد مع وقوع بعض الحوادث التي تستهدفهم وتصريحات من مسؤولين في الدولة كوزير الخارجية جبران باسيل أو رئيس البرلمان نبيه بري الذي أدان البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر بروكسل. لكنني أعتقد أن هذا أمر مفهوم خاصة وأن الكل في لبنان يعيش اليوم أجواء الانتخابات، وفي ظل هذه الأجواء المحتقنة تتصاعد نبرة الحديث من قبل المرشحين والأحزاب السياسية".

Libanon Kommunalwahlen 2016 (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

استغلال ورقة اللاجئين السوريين لتحقيق نجاحات انتخابية؟

ويتابع: "يمكننا أن نرى ذلك ايضاً في تصريحات المرشحين بهدف اللعب على المشاعر القومية لضمان مزيد من الأصوات، حيث يستخدم كثير منهم نتائج اجتماع بروكسل للتأكيد على رؤيتهم بأن هناك ضغوط دولية على لبنان لإبقاء اللاجئين السوريين داخل لبنان والعمل بشكل استراتيجي للسماح بدمجهم في المجتمع". ويضيف أن هدف ذلك هو "تخويف اللبنانيين من ضياع هويتهم الوطنية ما يعزز من أجواء القومية. وبناء على كل ذلك أتوقع أن نشهد المزيد من الحوادث التي قد تستهدف لاجئين سوريين وتصاعد نبرة الخطاب ضدهم في الأيام القادمة. لكني لا أتوقع ان تقوم الأحزاب بعد الانتخابات بتنفيذ أي خطط فورية لدفع اللاجئين السوريين إلى خارج لبنان"

عماد حسن

  • Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof München Foto Flüchtlingskanzlerin

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

  • Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

  • Syrien Jordanien Grenze Flüchtlinge warten

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

  • Saudi Arabien Riad GCC Gipfel

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

  • Schweden Dänemark Grenze Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

  • Grenze Dänemark Deutschland Zoll Grenzkontrolle Flüchtlinge Autobahn

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.

  • Slowakei Bratislava Proteste gegen Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).

  • USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

فيما يناقش قادة العالم خلال قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى مواقف الدول بشأن استقبال اللاجئين متباينة. جولة من الصور حول وضعية اللاجئين السوريين حول العالم. (21.09.2016)  

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