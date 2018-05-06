اللاجئة السورية آيات: سمعت خطيبي على الهاتف وهو ينازع الموت

كشفت صحف ألمانية عن حادثة إنسانية مؤثرة كان ضحيتها لاجئ سوري قتله من قبل لاجئين سوريين آخرين بعد منافسة على الفوز بقلب خطيبته اللاجئة السورية آيات (19 عاماً)، كما تقول في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ووفقاً لموقع "تاغ 24" الألماني فإن الحادثة وقعت في سبتمبر/ أيلول 2017 وتم السماح بنشرها حالياً وذلك بعد أن بدأت المحكمة النظر في ملابسات القضية. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية روت آيات ملابسات القضية التي انتهت بمقتل خطيبها محمد (21 عاماً)، حيث تم توجيه تهمة القتل للاجئ سوري آخر يدعى عبيدة (21 عاماً) وذلك بمساعدة لاجئ سوري آخر يدعى عبد المولى.

وتروي أيات قصتها بأنها كانت مخطوبة للشاب محمد وكانا يخططان للزواج بحسب قولها، إلا أن اللاجيء السوري عبيدة كان يحبها هو الآخر على ما يبدو، الأمر الذي رفضته بحسب قولها. وذكرت الصحيفة أن آيات أفهمت عبيدة أنه بمثابة الأخ لها فقط، إلا أنه كان دائم المحاولة معها.

وتضيف آيات في مقابلة خصت بها صحيفة "بيلد" أن المغدور محمد أخبرها أنه سيلتقي بعبيدة في حديقة بمدينة كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا حيث يقطنون، إلا أنه بعد فترة اتصل محمد بها وأخبرها أنه "قد تم طعنه بسكين وبأنه ملقى في الحديقة".

"لم نعثر عليه"

وقالت آيات أمام محكمة كيمنتس أنها ذهبت مع عمتها إلى الحديقة للبحث عن محمد دون جدوى، وأوضحت اللاجئة السورية أن المكان كان مظلماً وأنها حاولت البحث عن محمد بالاستعانة بكشاف الهاتف الذكي إلا أنها لم تجده.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" فإن آيات اتصلت كذلك بالشرطة التي أتت ولكنها لم تعثر على أحد. ووصفت آيات للصحيفة حضور الشرطة بانه كان "غير مجد"، إذ أنهم حضروا لمدة قصيرة وحاولوا بالاستعانة عبر كشافات يدوية بالعثور على محمد دون جدوى. وتوجهت الشرطة إلى مسكن محمد، إلا أنه كان خالياً ما دعاهم إلى الطلب من خطيته الاتصال بهم في حال جد جديد.

ووفقاً للصحيفة الألمانية فقد تم العثور على جثة الشاب محمد في الصباح وعليها آثار دماء في حين وجدت الشرطة 11 مكالمة لم يرد عليها على هاتف محمد كلها من آيات.

يُذكر أن موقع " تاغ 24" الألماني نقل أقوال لاجئ سوري آخر ويدعى اسماعيل والذي عرف نفسه بأنه صديق للمغدور محمد. ورسم أسماعيل صورة مغايرة للتي نقلتها آيات، حيث قال إنه حذر المغدور محمد من أيات مراراً. وقال اسماعيل إن صديقه المغدور محمد "بدأ بتعاطي المخدرات بعد تعرفه على أيات".

ع.أ.ج/ ع غ (DW)