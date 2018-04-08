 الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب! | سياسة واقتصاد | DW | 09.04.2018
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سياسة واقتصاد

الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب!

اتهامات جديدة للنظام السوري بالتوّرط في استخدام أسلحة كيماوية. 50 قتيلاً على الأقل في مدينة دوما، كثير منهم أطفال. المشاهد التي نقلها عمال الإنقاذ مرّوعة. لكن هل تمرّ مرة أخرى هذه الجريمة دون عقاب كسابقاتها؟

Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

   

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الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب!  

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