الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب!  

اتهامات جديدة للنظام السوري بالتوّرط في استخدام أسلحة كيماوية. 50 قتيلاً على الأقل في مدينة دوما، كثير منهم أطفال. المشاهد التي نقلها عمال الإنقاذ مرّوعة. لكن هل تمرّ مرة أخرى هذه الجريمة دون عقاب كسابقاتها؟
البداية بالشأن السوري، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين عن الهجوم الكيميائي المحتمل على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة بدفع ثمن باهظ. من جانبه أشار الإتحاد الأوروبي إلى وجود أدلة قوية لشن النظام السوري هجوما كميائيا على دوما مطالبا برد فعل دولي. في المقابل حذرت روسيا وإيران من اتخاذ مزاعم الهجوم بأسلحة كيماوية لتنفيذ عملية عسكرية ضد النظام السوري.
تمحورت تعليقات الصحف الألمانية حول الهجوم الأخير بالغازات السامة في سوريا الذي يعتقد مراقبون دوليون أن النظام في دمشق يقف وراءه، في الوقت الذي تنفي فيه ذلك روسيا والحكومة السورية.
إثر تهديد ترامب للأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما، تعرض مطار التيفور العسكري وسط سوريا لضربات صاروخية، لكن واشنطن نفت تنفيذها لتلك الضربة. فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في دوما.
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