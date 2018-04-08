الكيماوي في سوريا.. جريمة تتكرر دون عقاب!  

الحرب في سوريا

البداية بالشأن السوري، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين عن الهجوم الكيميائي المحتمل على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة بدفع ثمن باهظ. من جانبه أشار الإتحاد الأوروبي إلى وجود أدلة قوية لشن النظام السوري هجوما كميائيا على دوما مطالبا برد فعل دولي. في المقابل حذرت روسيا وإيران من اتخاذ مزاعم الهجوم بأسلحة كيماوية لتنفيذ عملية عسكرية ضد النظام السوري.