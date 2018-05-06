 الكلاسيكو 271 بعيون الصحافة الألمانية | عالم الرياضة | DW | 07.05.2018
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عالم الرياضة

الكلاسيكو 271 بعيون الصحافة الألمانية

كما جرت العادة، استأثر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بمتابعة إعلامية كبيرة حول العالم. الصحف الألمانية بدورها، علقت على هذه القمة الكروية التي انتهت بالتعادل، وهذا أبرز ما مميز تعليقاتها.

Spanien La Liga FC Barcelona v Real Madrid (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

انتهى لقاء "الكلاسيكو" الأخير لهذا الموسم بالتعادل مساء أمس الأحد (السادس من مايو/ أيار 2017) بين برشلونة وضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين لمثلهما، وذلك في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني. وعرفت هذه المواجهة تغطية إعلامية كبيرة رغم أن الموسم انتهى عملياً بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا وإحراز لقب كأس الملك، فيما ينتظر فريق ريال مدريد المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبية لمواجهة فريق ليفربول الإنجليزي، حيث يسعى للفوز بالكأس الغالية للمرة الثالثة على التوالي.

برشلونة يفوت فرصة الفوز

وكمثيلاتها حول العالم اهتمت الصحف الألمانية بهذا اللقاء الذي تابعه الملايين حول العالم. وكتب موقع "شبيغل أونلاين" يقول "رغم أن برشلونة حسم في أمر الدوري بفارق 15 نقطة عن اقرب مطارديه، إلا أن الكلاسيكو عرف ندية كبيرة". ورأت "شبيغل" أن برشلونة "فوت فرصة الفوز بنقاط المباراة الثلاث بعشرة لاعبين، لكن لازال في حوزته فرصة تاريخية لإنهاء الدوري هذا الموسم بسجل خالٍ من الهزائم".
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ريال مدريد أم برشلونة؟

التركيز على نهائي دوري الأبطال

أما موقع "شبورت 1"، فكتب يقول "ريال مدريد يتعادل في برشلونة ويتخوف من غياب طويل لنجمه البرتغالي بسبب الإصابة". وأشار الموقع الألماني إلى أن ريال مدريد "منذ إطاحته بفريق بايرن ميونيخ في دور نصف نهائي دوري الأبطال لا يفكر سوى في الظفر بالكأس ذات الأذنين في 26 من هذا الشهر في كييف حين يواجه ليفربول في المباراة النهائية.

الريال لم يستغل النقص العددي

من جانبها، رأت صحيفة "فرانكفورته روندشاو" أن ريال مدريد عجز عن استغلال النقص العددي لفريق برشلونة ليحقق نتيجة الفوز. وكتبت الصحيفة الألمانية تقول "في الكلاسيكو رقم 271، لم يتمكن الفريق الملكي من مباغتة برشلونة الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين". وتابعت الصحيفة الألمانية "بالمقابل كان أصحاب الأرض أكثر جرأة وسيطروا على معظم أطوار الشوط الثاني، مكللين ذلك بهدف لميسي، قبل أن يسجل بيل هدف التعادل الذي جاء عكس مجرى اللعب".

  • FC Barcelona vs. Real Madrid 25.10.2014

    أندية تصنع النجوم

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  • Fußball Manchester United Adnan Januzaj

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.

  • Real Madrid / Champions League / Fußball

    أندية تصنع النجوم

    أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.

  • Bildergalerie Berühmte Männer in Europa mit arabischem Hintergrund

    أندية تصنع النجوم

    أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.

  • Frankreich Fußballspieler Streik

    أندية تصنع النجوم

    أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.

  • UEFA Champions League Real Madrid - FC Schalke 04

    أندية تصنع النجوم

    ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.

  • Fußball Europa League Manchester United - Athletic Bilbao

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.

  • Fußball Stade Rennais FC vs. Olympic Marseille OM

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.

  • Fußball Lens vs. Panathinaõkos

    أندية تصنع النجوم

    نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.

  • Fußball Olympique Lyonnais vs. Real Sociedad,

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).

  • Fußball Bologna FC vs. Atalanta BC

    أندية تصنع النجوم

    الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.

  • Fußball WM 2014 England Costa Rica

    أندية تصنع النجوم

    أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.


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