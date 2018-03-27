القضاء الألماني يؤجل البت في تسليم بوتشيمون لإسبانيا

قالت فيبكه هوفلنر، المتحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شلزفيغ-هولشتاين بشمال ألمانيا اليوم الإثنين (26 مارس/ آذار 2018) إنه ليس من المرجح أن يصدر هذا الأسبوع القرار حول تسليم رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني السابق كارليس بوتشيمون لإسبانيا، وذلك بعد يوم من القبض على الزعيم الانفصالي بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية.

وذكرت هوفلنر أن القرار الآن بيد محكمة الولاية العليا في شلزفيغ-هولشتاين وأضافت أن الكثير من المناطق في ألمانيا تعد لاحتفالات تتعلق بعيد الفصح، الذي يحتفل به المسيحيون يوم الأحد المقبل. وتابعت أن إصدار حكم نهائي بشأن التسليم لا يحتمل أن يتم هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن هناك حداً أقصى يبلغ 60 يوماً لاحتجاز الشخص خلال البت في طلب التسليم، لكنها نبهت إلى أن هذا هو مبدأ توجيهي أكثر من كونه ضرورة. وأوضحت هوفلنر أنه ليس من المفترض أن بوتشيمون سوف يظل محتجزاً لهذه الفترة الطويلة.

وسوف يتعين على إسبانيا توضيح موقفها القانوني بشأن قضية بوتشيمون، ليقرر القضاء الألماني بعد ذلك ما إذا كانت الاتهامات كافية لتبرير تسليمه. وألقي القبض على بوجديمون أمس الأحد بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا التي أقام فيها بعد خروجه من إسبانيا.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن الحكومة لا ترى تأثيراً سلبيا على العلاقات مع إسبانيا بسبب إلقاء القبض على زعيم إقليم كتالونيا السابق. وقال زايبرت اليوم الاثنين إن ذلك حدث بناء على القوانين واللوائح الألمانية بشأن أمر الاعتقال الأوروبي. وأضاف أنه يتم حاليا ترقب الإجراء الذي تتخذه السلطات المختصة والمحاكم المعنية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين.

يذكر أن بوتشيمون كان رئيسا لإقليم كتالونيا حتى العام الماضي. وفر من إسبانيا بعد أن إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم، والذي تسبب في حالة انقسام واعتبرته الحكومة الإسبانية غير قانوني.

ص.ش/ ع.ج (د ب أ، رويترز)