 القضاء الألماني يؤجل البت في تسليم بوتشيمون لإسبانيا | أخبار | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

القضاء الألماني يؤجل البت في تسليم بوتشيمون لإسبانيا

لا يزال مصير زعيم كاتالونيا السابق غامضاً بعدما أجل القضاء الألماني البت في مسألة تسليمه إلى إسبانيا. وأعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شلزفيغ-هولشتاين أن إصدار حكم نهائي بشأن تسليمه لن يكون قبل الأسبوع المقبل.

Carles Puigdemont (Imago/Agencia EFE/A. Dalmaux)

قالت فيبكه هوفلنر، المتحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شلزفيغ-هولشتاين بشمال ألمانيا اليوم الإثنين (26 مارس/ آذار 2018) إنه ليس من المرجح أن يصدر هذا الأسبوع القرار حول تسليم رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني السابق كارليس بوتشيمون لإسبانيا، وذلك بعد يوم من القبض على الزعيم الانفصالي بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية.

وذكرت هوفلنر أن القرار الآن بيد محكمة الولاية العليا في شلزفيغ-هولشتاين وأضافت أن الكثير من المناطق في ألمانيا تعد لاحتفالات تتعلق بعيد الفصح، الذي يحتفل به المسيحيون يوم الأحد المقبل. وتابعت أن إصدار حكم نهائي بشأن التسليم لا يحتمل أن يتم هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن هناك حداً أقصى يبلغ 60 يوماً لاحتجاز الشخص خلال البت في طلب التسليم، لكنها نبهت إلى أن هذا هو مبدأ توجيهي أكثر من كونه ضرورة. وأوضحت هوفلنر أنه ليس من المفترض أن بوتشيمون سوف يظل محتجزاً لهذه الفترة الطويلة.

مختارات

أوقفت الشرطة الألمانية الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون لدى عبوره الحدود إلى ألمانيا بسيارته قادما من الدنمارك. وقالت الشرطة إن التوقيف جاء بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. (25.03.2018)

قال زعيم الانفصاليين في كاتالونيا من منفاه في بروكسل إنه تراجع "مؤقتا" عن ترشحه لمنصب رئيس الإقليم بهدف إفساح المجل أمام الأحزاب في لتشكيل حكومة محلية جديدة. تراجع بوتشيمون يشكل نصرا ولو محدودا للحكومة الإسبانية. (01.03.2018)

وسوف يتعين على إسبانيا توضيح موقفها القانوني بشأن قضية بوتشيمون، ليقرر القضاء الألماني بعد ذلك ما إذا كانت الاتهامات كافية لتبرير تسليمه. وألقي القبض على بوجديمون أمس الأحد بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا التي أقام فيها بعد خروجه من إسبانيا.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن الحكومة لا ترى تأثيراً سلبيا على العلاقات مع إسبانيا بسبب إلقاء القبض على زعيم إقليم كتالونيا السابق. وقال زايبرت اليوم الاثنين إن ذلك حدث بناء على القوانين واللوائح الألمانية بشأن أمر الاعتقال الأوروبي. وأضاف أنه يتم حاليا ترقب الإجراء الذي تتخذه السلطات المختصة والمحاكم المعنية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين.

يذكر أن بوتشيمون كان رئيسا لإقليم كتالونيا حتى العام الماضي. وفر من إسبانيا بعد أن إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم، والذي تسبب في حالة انقسام واعتبرته الحكومة الإسبانية غير قانوني.

ص.ش/ ع.ج (د ب أ، رويترز)

  • Spanien Katalonien Wahlen

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    أسفرت نتائج انتخابات برلمان إقليم كاتالونيا الإسباني، عن فوز التحالف المؤيد للانفصال عن إسبانيا بأغلبية المقاعد، ما قد يمهد الطريق أمام خطوة انفصال الإقليم الواقع بشمال شرق أسبانيا.

  • Barcelona Demonstration Katalonien Nationalfeiertag Fahne

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    يقدر عدد سكان كتالونيا، بـ5ر7 مليون نسمة وتعد هذه المنطقة بمثابة قاطرة للاقتصاد الإسباني ففيها تنشط كثيرمن الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا علاوة على موقعها المتميز على الخريطة السياحية.

  • Spanien Premierminister Mariano Rajoy

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    ونتيجة للأهمية الكبيرة لكتالونيا، فإن الحكومة المركزية الإسبانية تقف بشدة أمام انفصال الإقليم. ففي حال استقلت كتالونيا، فإنها ستأخذ معها خمس إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا.

  • Europäische Union Flaggen Brüssel

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    تحظى مدريد في هذا الموقف، بدعم من قيادات بارزة في الاتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة التمسك بإسبانيا موحدة، وبالتالي ستجد كتالونيا صعوبة في الاعتراف بها حال أصرت على الاستقلال، لاسيما من الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Haushalt

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    وتحذر إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لها، من أن استقلال كتالونيا يعني الطرد من منطقة اليورو والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    بعيدا عن السياسة فإن فكرة استقلال كتالونيا قد تلحق الضرر بفريق برشلونة الشهير، اذ قد لا يتمكن من اللعب في الدوري الإسباني، لكن بعض المتفائلين يتوقعون تعديل بعض القوانين بشكل يسمح للـ"برشا" باستمرار اللعب في الدوري الإسباني.

  • Deutschland Trainer Pep Guardiola

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    أعلنت بعض الشخصيات العامة، تأييدها لانفصال كتالونيا . في مقدمتهم بيب غوارديولا ،المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة

    لويس إنريكى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى أيضا من المؤيدين لاستقلال كتالونيا حيث عبر عن موقفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات.

    الكاتب: ابتسام فوزي/ ا.ف.ب


مختارات

انفصال كتالونيا- مغامرة محفوفة بخسائر قد تطال الرياضة  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  