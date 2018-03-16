 القبض على مهاجرين في مطارات يونانية يحملون جوازات سفر مزورة | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

القبض على مهاجرين في مطارات يونانية يحملون جوازات سفر مزورة

ألقت الشرطة اليونانية مجددا القبض على العديد من المهاجرين كانوا يحاولون السفر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي باستخدام جوازات سفر مزورة. كما قدمت المفوضية الأوروبية مساعدات إضافية لأثنيا من أجل تحسين اندماج المهاجرين.

Stuttgart Flughafen Einreise Griechen (DW/A. Carassava)

أعلنت الشرطة اليونانية أن 12 شخصا ينحدرون من فيتنام والتبت وأفغانستان، أبرزوا وثائق سفر مزورة أمس الاثنين (02 نيسان/ أبريل) في مطار جزيرة سيكلاديز سانتوريني، في محاولة للسفر في رحلات طيران عارضة إلى إيطاليا وإسبانيا. وأضافت الشرطة أنه تم القبض على ثلاثة مهاجرين آخرين في مطارين في جزيرة كريت، وينحدر الثلاثة من سوريا وكانوا يحاولون السفر إلى ألمانيا.

مختارات

كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع حالات محاولات الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا عبر الرحلات القادمة من اليونان بجوازات مزورة، ما جعل السلطات الألمانية تقرر إجراءات تفتيش على المطارات منذ 12 من شهر ديسمبر/ كانون االأول الحالي. (08.12.2017)

الجمعة الدامية في باريس لفتت أنظار العالم إلى مشبوهين محتملين اندسوا بين اللاجئين الوافدين على أوروبا بطرق غير قانونية. صفحات متخصصة في فيسبوك تتاجر بالوثائق المزورة علناً. رحلة في أسرار عالم اللجوء والإرهاب. (18.11.2015)

ويحدو الأمل هؤلاء الناس في ألا تلفت جوازاتهم المزورة النظر إليها في المطارات الصغيرة في الجزر اليونانية، ومنذ بدء الموسم السياحي، تضبط السلطات اليونانية بصورة شبه يومية، مهاجرين يحملون وثائق مزورة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الشرطة قولها إن الوثائق المزورة تكلف ما يترواح بين 1500 إلى 3000 يورو، وذكرت مصادر من الشرطة أن المهربين حققوا من هذه التجارة صفقات جيدة بعد إغلاق طريق البلقان أمام الهجرة غير الشرعية.

مساعدات لليونان لتحسين اندماج المهاجرين

من ناحية أخرى وفي إطار مساعداتها لليونان قدمت المفوضية الأوروبية 180 مليون يورو إضافية لأثينا كمساعدات طارئة لتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع اليوناني. والأموال مخصصة لأماكن إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في المناطق العمرانية، حسبما أعلن مسؤولو

 الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بعد اجتماع بين المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدز ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أثينا.

وقال ستيليانيدز، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي "نواصل الوفاء بالتزامنا القوي لمساعدة اللاجئين في اليونان في أن يحظوا بعيشة آمنة وطبيعية ومحترمة وتسهيل اندماجهم في الاقتصاد والمجتمع المحليين".

وإلى جانب إيطاليا، تتحمل اليونان العبء الأكبر لأزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والتي اشتدّت عام 2015 حيث وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا من تركيا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجة ودول البلقان قبل أن تغلق الأخيرة حدودها.

ع.ج/ م.ح

المصدر: مهاجر نيوز

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


مختارات

للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

حافظ جواز السفر الألماني على تصدر قائمة أفضل وثائق السفر عالميا، إذ يتيح الجواز الأحمر لحامله دخول 176 دولة دون تأشيرة. الدول العربية جاءت في مراتب مختلفة في القائمة، أما المراكز الأخيرة فكان من نصيب هذه الدول. (14.09.2017)  

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