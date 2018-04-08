القبض على ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم خلال ماراثون برلين

قالت السلطات الالمانية انها اعتقلت ستة اشخاص الاحد للاشتباه بتخطيطهم لشن "جريمة عنيفة" في سباق نصف الماراثون في العاصمة الالمانية الذي يشارك فيه 36 الف شخص. وذكرت النيابة والشرطة في بيان أنها تلقت "مؤشرات منفصلة بأن الاشخاص الذين تم اعتقالهم (اليوم الاحد 8 ابريل/نيسان) وتتراوح اعمارهم ما بين 18 و21 عاما ربما كانوا ضالعين في التخطيط لجريمة عنيفة تتعلق بهذا الحدث".

وذكرت الاجهزة الامنية أنه وعلى هذا الاساس فقد قررت شن مداهمات ضد المشتبه بهم. وقالت انه "استنادا الى التحقيقات المستمرة، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي". وتحدث البيان عن "عدة" اعتقالات وعمليات تفتيش لشقق وعربتين في برلين. الا أن الشرطة وفي تغريدة تحدثت عن اعتقال القوات الخاصة ستة اشخاص.

ونفت شرطة برلين العثور على مواد متفجرة، مؤكدة أن التقارير التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة

وجرى السباق اليوم الاحد ولم يشهد أية احداث، وشاركت فيه أعداد كبيرة وسط جو مشمس.



وكان موقع "دي فيلت" الألماني قد أفاد في وقت سابق أن الشرطة الألمانية اعتقلت أربعة رجال يشتبه بأن أحدهم كان يخطط لشن هجوم بسكين في سباق نصف الماراثون في برلين اليوم وأضاف الموقع " أن هؤلاء الأربعة على صلة بالتونسي أنيس عامري الذي كان مرتبطا بمتشددين إسلاميين وقتل 12 شخصا في برلين في ديسمبر كانون الأول عام 2016 بعد اختطافه لشاحنة استخدمها في دهس حشد من في سوق مزدحمة.

يشار إلى أن الهجوم الذي شنه عامري في 2016 دفع أعضاء البرلمان الألماني للمطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية. ولم تشهد ألمانيا أي هجوم كبير من قبل متشددين إسلامويين منذ ذلك الحين.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، لكنه أضاف بأن "تحقيق الأمن المطلق ليس ممكنا بكل أسف".

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ ف ب)