القبض على ثلاثة سوريين للاشتباه بصلتهم بجماعات إرهابية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة سوريين في ولاية زارلاند غربي البلاد للاشتباه في صلتهم بالإرهاب. وأعلن الادعاء العام في مدينة كوبلنتس ورئاسة الشرطة في ولاية زارلاند اليوم الجمعة (13 نيسان/ أبريل 2018) أن وحدات شرطية خاصة ألقت القبض على السوريين الثلاثة البالغة أعمارهم: 21 و23 و27 عاما، في منطقة زارلويس أمس الخميس.

ونقل موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن الثلاثة عرضوا مشاهد على الانترنيت وهم يحملون قنابل يدوية، وأسلحة. وذكر الموقع أيضاً أن فريق تحقيق برئاسة الادعاء العام كان يحقق منذ نشرين الأول/ أكتوبر 2017 حول نشاط الأشخاص الثلاثة.

يذكر أن المشتبه بهم كانوا قد طلبوا اللجوء إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئين هاربين من الحرب الأهلية في سوريا. ونقلت مصادر صحفية أن البلاغ عن المجموعة جاء من أحد موظفي نزل لاجئين خارج زارلاند، كان قد تعرف على المشتبه البالغ من العمر 23 عاماً في فيديو يظهر فيه حاملا قنبلة يدوية وسلاحاً ومرتدياً ملابس قتال.

ونقل موقع "فيلت" أن المشتبه به "حاول تجنيد أشخاص من ألمانيا للقتال في سوريا، مع جماعة أحرار الشام المصنفة كجماعة إرهابية"، أما بالنسبة للمشتبه بهما 21 و27 عاماً فقد كانا يقاتلان ضمن تنظيم "الدولة الٍلامية" الإرهابي، حسبما نقل الموقع.

وصنفت الجهات الرسيمة الألمانية المشتبه بهما (21 عاماً) و (23 عاماً) على أنهما خطرين. غير أن المدعي العام ذكر أن لا دلائل حتى الآن على نية هذه المجموعة التخطيط لهجمات إرهابية داخل ألمانيا.

ع.خ/ ح.ز (DW، د ب ا )