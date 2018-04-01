الغوطة الشرقية.. كيف يغير خروج "جيش الإسلام" خارطة الصراع؟

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن آخر جماعة معارضة في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق بدأت الانسحاب اليوم الإثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018) بموجب اتفاق مع الحكومة، لكن مصدراً عسكرياً قال إن مجموعة من المقاتلين لا تزال ترفض القبول بالاتفاق مع الدولة.

وظلت جماعة جيش الإسلام تقاتل في مدينة دوما، إحدى مدن الغوطة الشرقية، في مواجهة هجوم عنيف تشنه القوات الحكومية المدعومة من روسيا، لكن الجماعة لم تؤكد التوصل لاتفاق مع الحكومة. وفي مؤشر على وجود انقسامات داخل الجماعة قال مصدر عسكري سوري إن بعض المقاتلين يرفضون الاتفاق وإن الجيش سيلجأ إلى القوة ما لم يقبلوا به. وتابع: "سيضطرون جميعا للقبول بالتسوية في النهاية".

ولم يصدر جيش الإسلام أي تعليق حول اتفاق الإجلاء إلى شمال سوريا، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن خلافات داخل الفصيل المعارض بين موافقين على الاتفاق وقياديين متشددين معارضين له.

وإذا تأكد التوصل إلى اتفاق فإن مغادرة جيش الإسلام لمدينة دوما تعني نهاية الصراع على الغوطة وسحق المعارضة في معقلها قرب دمشق وبالتالي تعزيز موقف الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب. وسيمثل ذلك أيضاً أكبر انتصار للأسد على المعارضة منذ استعادة السيطرة على شرق حلب عام 2016.

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك اتفاق نهائي لاجلاء المقاتلين من دوما إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2vLuv اتفاق نهائي لاجلاء المقاتلين من دوما

المعارضة لم تؤكد الاتفاق

وذكر التلفزيون السوري أن ثماني حافلات تقل 448 شخصاً، وهم مقاتلون من المعارضة وأسرهم- غادرت دوما اليوم الإثنين في طريقها إلى شمال البلاد. وقالت وسائل إعلام رسمية إن من المقرر انسحاب مقاتلي المعارضة إلى مناطق قريبة من الحدود التركية تسيطر عليها جماعات معارضة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا مساء الإثنين "خروج 20 حافلة تقل 1065 إرهابياً من جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس" الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لانقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وتأتي عملية الإجلاء بموجب اتفاق أعلنته روسيا مساء الأحد، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن اتفاق دوما يقضي بأن تسلم جماعة جيش الإسلام أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتقر باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المدينة و"خروج الإرهابيين من دوما.. وتسوية أوضاع المتبقين" على أن تجري "عودة جميع مؤسسات الدولة وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة".. حسب ما نشرته وسائل إعلام حكومية.

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات الحافلات كانت قد دخلت دوما في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، استعداداً لإجلاء مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى مدينتي جرابلس والباب الواقعتين في شمال سوريا قرب الحدود التركية.

وتقع المدينتان داخل قطاع من الحدود أقامت فيه تركيا منطقة عازلة يسيطر عليها جيشها ومقاتلون متحالفون معها من جماعات الجيش السوري الحر المناهض للأسد.

وكانت الغوطة أكبر مركز حضري في ضواحي دمشق الشرقية تهيمن عليه المعارضة المسلحة وفقدت الحكومة السورية السيطرة عليها في المراحل المبكرة من الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثامن.

وغادر آلاف المقاتلين وأسرهم ومدنيون آخرون بالفعل أنحاء أخرى من الغوطة الشرقية باتجاه إدلب، وهي منطقة أخرى تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا. كما فر عشرات الآلاف إلى ملاجئ في منطقة تسيطر عليها الحكومة قرب الغوطة.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين "جيش الإسلام" يعد "جيش الإسلام" أبرز فصائل المعارضة في المنطقة، والذي أسسه وتولى قيادته زهران علوش عام 2013 إلى حين مقتله إثر غارات جوية روسية عام 2015. وتكون "جيش الإسلام" نتيجة اتحاد أكثر من 45 فصيلاً من "الجيش الحر". ويضم قرابة 10 آلاف مقاتل ويسيطر على نصف مساحة منطقة الغوطة الشرقية وتحديداً مدينة دوما ومحيطها.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين "فيلق الرحمن" يعد "فيلق الرحمن" ثاني أكبر الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، بعد "جيش الإسلام". وتأسست نواته الأولى التي كانت تسمى بـ"لواء البراء" في آب/ أغسطس 2012، وتغير اسم الجماعة المسلحة مع تزايد أعداد أفرادها إلى فيلق "الرحمن". وتضم الجماعة ما يقرب من تسعة آلاف مقاتل وتسيطر على ما يسمى بالقطاع الأوسط الذي يضم مدناً عدة أبرزها عربين وحموريه، بالإضافة إلى أجزاء من حي جوبر في شمال شرق دمشق.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين "حركة أحرار الشام" تنفرد "حركة تحرير الشام" بالسيطرة على أجزاء من مدينة حرستا ومحيطها على أطراف الغوطة الشرقية. وخاضت إلى جانب "هيئة تحرير الشام" عدة معارك ضد قوات النظام في المنطقة، رغم الخلاف الكبير بينهما.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين "هيئة تحرير الشام" تضم "هيئة تحرير الشام"، والتي كانت تُعرف سابقاً بجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا)، مئات المقاتلين إلى جانب عدد كبير من المقاتلين الأجانب. ويترأسها في الغوطة المدعو بالشيخ أبوعاصي. وتقتصر سيطرتها على بعض المراكز المحدودة في القطاع الأوسط في الغوطة.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين النظام السوري وحلفاؤه على الجانب المقابل يخوض جيش النظام السوري وحلفاؤه من ما يُطلق عليها "القوات الرديفة" معارك شرسة ضد قوات المعارضة. ولا يعرف على وجه الدقة من هي المجموعات والميلشيات التي تساند الأسد في الحرب في منطقة الغوطة. هذا ويتم الحديث عن مشاركة ميلشيات تابعة لإيران وأخرى عراقية وحزب الله اللبناني.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين واشنطن تتهم وموسكو تنفي نفى الكرملين ضلوع روسيا في القصف على الغوطة الشرقية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "إنها اتهامات لا أساس لها" بعدما اتهمت الخارجية الأميركية روسيا بأنها "مسؤولة" عن هذه الهجمات.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين المدنيون يدفعون الثمن دائماً يعيش في المنطقة المحاصرة من الغوطة الشرقية قرابة 400 ألف شخص، وهي منطقة مؤلفة من مدن وبلدات ومزارع تحاصرها قوات النظام والميليشيات الموالية لها منذ 2013. وتعد الغوطة الشرقية آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق. ولاقى منذ بداية الغارات الجوية والقصف، الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية، لحد الآن أكثر من 417 مدني حتفه، من بينهم نحو مئة طفل، وأصيب مئات آخرين بجروح.

الغوطة الشرقية.. أطراف الحرب وضحاياها من المدنيين تفاقم الوضع الإنساني ولليوم السادس على التوالي قصفت طائرات حربية الغوطة الشرقية. وذكرت منظمات خيرية طبية إن الطائرات أصابت أكثر من عشرة مستشفيات الأمر الذي يجعل مهمة علاج المصابين شبه مستحيلة. وصرحت منظمة "أطباء بلا حدود" أن القصف أدى إلى هدم وتدمير 13 مشفى وعيادة تدعمها. إعداد: إيمان ملوك



من الصعب السيطرة على كامل سوريا

وكان هجوم قوات النظام على الغوطة واحداً من أكثر الحملات دموية خلال الحرب، إذ قتل خلاله أكثر من 1600 مدني وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتقول الحكومة إنها تستعيد الأمن في دمشق التي تعرضت بانتظام لعمليات قصف من الغوطة الشرقية خلال الحرب.

ويسيطر الأسد، الذي يحظى بدعم عسكري من إيران وروسيا، حالياً على معظم سوريا غير أنه ربما يكون من الصعب عليه استعادة مزيد من الأراضي دون المخاطرة بصدام مع قوى أجنبية أخرى لديها قوات في سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ثاني أكبر جزء من الأراضي السورية. وقوات سوريا الديمقراطية تحالف من فصائل مسلحة تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، رأس الحربة فيه. وأضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيداً من الغموض على آفاق الصراع في سوريا، عندما لمح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة ستغادر سوريا قريباً.

وعززت تركيا، التي يقلقها نمو النفوذ الكردي، وجودها في شمال سوريا بالسيطرة على منطقة عفرين بشمال غرب البلاد بعد دحر وحدات حماية الشعب، بدعم من فصائل مسلحة سورية حليفة لتركيا. ولا تزال المعارضة تسيطر على منطقة كبيرة على الحدود مع الأردن وإسرائيل اللتين تخشيان أيضاً نمو النفوذ الإيراني في سوريا.

ع.ج/ ع.غ (ا ف ب، رويترز)