الغراب والأقحوان.. حيلة بوفون لتضميد جراح واقعة الريال!

ستبقى مباراة يوفنتوس مع ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة تاريخية، امتلأت بلقطات لن تمحى من الذاكرة، ومن أهمها عملية طرد الحارس جيانلويجي بوفون (40 عاماً)، أحد أفضل حراس الكرة في التاريخ.
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع اعترض بوفون على الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي احتسب ركلة جزاء لريال مدريد. وفي منظر لا يليق بنجم أسطوري قام بوفون بدفع الحكم وقال له "اذهب للجحيم"، فطُرِدَ في آخر مباراة له بدوري الأبطال.
وزاد بوفون الطين بلة حينما صرح بعد المباراة بأن الحكم "ليس لديه قلب وإنما صفيحة قمامة" وقال "إن لم تكن لديك الشخصية لتكون حكما وشخصا محوريا" فلا تمارس التحكيم. وطلب بوفون منه أن يجلس وزوجته وأولاده في المقصورة مع المقرمشات والمشروبات الغازية ويتفرجوا كغيرهم.
ويعيش مايكل أوليفر وأسرته الآن تحت حماية الشرطة بعد موجات سباب وكراهية ضده في شبكات التواصل الاجتماعي بل إن أحدهم نشر رقم هاتف لوسي، زوجة أوليفر، فتلقت شتائم وإهانات هي الأخرى.
التغلب على الغضب
لكن الآن وبعد نحو أسبوع من تلك المباراة عاد بوفون إلى طبيعته وكشف في فعالية للدعاية في مدينة تورين كيف تغلب على غضبه بخصوص طرده في مباريات الريال وقال حسب مجلة "شبورت بيلد" الألمانية: "بعد المباراة كنت أقوم بالسير لمسافات طويلة وكنت أجمع عيش الغراب وأقطف أزهار الأقحوان."
ورغم إصراره على أن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة يقول بوفون إنه اليوم لن ينتقد الحكم بهذه الطريقة "لقد مرت الآن بضعة أيام ولذلك كنت سأخفف مرارة أقوالي بعض الشيء".
ص.ش
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
أفضل حارس مرمى في العالم
يرى الخبراء أن مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا هو حاليا أفضل حارس مرمى في العالم. فرغم أنه يتمتع بهدوء الأعصاب إلا أن رد فعله سريع جدا، كما أن تمريراته جيدة ويستطيع أن يقذف الكرة باليد إلى ما بعد خط الوسط.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
ليس مهرجا
"بوفون" تعني "صانع المرح" أو "المهرج"، وهما صفتان لا تنطبقان كثيرا على عملاق المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون. فنظرته مخيفة ولا يعرف التهريج في مواجهة من يحاول الاقتراب من شباكه. وفاز بوفون ذو الـ 36 عاما بلقب أفضل حارس مرمى في العالم أربع مرات، كما فاز بكأس العالم عام 2006. لكن هناك من يقول إنه متورط في فضيحة مراهنات أيضا وله صلات مع متطرفين يمينيين، بيد أن الحارس الكبير ينفي ذلك.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
رجل اللحظات الخاصة
مع ناديه ريال مدريد يشارك إيكر كاسياس في كأس اسبانيا ومباريات دوري أبطال أوروبا فقط، لأن هناك مزاعم بأن نفوذه داخل النادي قوي جدا، ويجب أن يبقى على مقاعد البدلاء في مباريات الدوري الاسباني. إلا أن فيسنتي دل بوسكي مدرب منتخب اسبانيا يواصل الاعتماد على كاسياس، أفضل حارس مرمى في العالم خمس مرات، الذي فاز أيضا مرتين بكأس أمم أوروبا ومرة بكأس العالم 2010، والذي تلقبه الجماهير بــ"القديس إيكر.".
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
موهبة كبيرة من بلجيكا
بالحسابات والأرقام لا يمكن لمنتخب بلجيكا الفوز بكأس العالم، لكن الفريق وقع في مجموعة يمكنه أن يتخطاها بسهولة إلى الدور التالي بفضل حارس مرماه الموهوب. فالحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان ضمانا لنجاح اتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا. وحاليا يعد كورتوا البالغ 22 عاما أكبر موهبة عالمية في حراسة المرمى.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
برازيلي عالمي المستوى
معروف تاريخيا أن مركز حراسة المرمى في البرازيل يعاني من عدم وجود حراس على مستوى عال في معظم الأوقات، لكن في 2014 سيحرس مرمى البرازيل جوليو سيزار، وهو وإن لم يحصل أبدا على لقب أفضل حارس مرمى في العالم، إلا أن له انجازات كبيرة مع منتخب البرازيل وخصوصا في كأس القارات. كما أنه احترف لسنوات طويلة في أوروبا قبل أن ينتقل هذا العام معارا إلى تورونتو الكندي.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
لا يقع في خطأ أسلافه
جو هارت حارس مرمى منتخب انكلترا ونادي مانشيستر سيتي طوله 196 سنتمتر، أداؤه رائع وفاز مع مانشسترسيتي بالدوري الإنكليزي عامي 2012 و 2014. ونادرا ما يقع "تشارلز جوزيف هارت" (اسمه بالكامل) في الأخطاء التي كان يقع فيها الحراس البريطانيون السابقون. خاض أولى مبارياته مع منتخب الأسود الثلاثة عام 2008 وقدم أداء جيدا في كأس الأمم الأوروبية 2012، وكان سببا في وصول إنكلترا إلى دور ربع النهائي.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
حارس بين الدول
سيقوم فرناندو موسليرا بحراسة مرمى منتخب أوروغواي. وبالتأكيد هذا الأمر ليس بسيئ، فقد سبق لفرناندو موسليرا في كأس العالم في جنوب أفريقيا الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف لمدة 337 دقيقة، وفي النهاية حصل منتخب أوروغواي على المركز الرابع. ولد موسليرا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ولعب الكرة في بلده أوروغواي، وفي روما وحاليا يلعب مع غلاتا سراي التركي.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
شاب لكن لديه الخبرة
على الرغم من أن هوغو لوريس يبلغ من العمر 27 عاما فقط إلا أنه يحمل شارة قائد المنتخب الفرنسي منذ أكثر من 30 مباراة دولية. لوريس شاب متعقل وهادئ في تشكيلة منتخب جامح. ويلعب لوريس حاليا في فريق توتنهام هوتسبير الانكليزي، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 16 مليون يورو.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
حلم أميركي
كبر تيم هاوارد في أجواء فقيرة في ولاية نيو جيرسي الأميركية. والآن أصبح مليونيرا من لعب كرة القدم. ويحق له الإدعاء بأنه كان أول أمريكي يحرس عرين مانشستر يونايتد الإنكليزي العريق. ويلعب هاوارد في إنكلترا منذ أحد عشر عاما، والآن يحرس مرمى ايفرتون، ويؤدي بشكل جيد مع منتخب بلاده، وربما يلعب معه مباراته الدولية المائة في مونديال البرازيل.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
بارع في التصدي لركلات الجزاء
يمكن أن يظهر دور إيجي كاواشيما بصفة خاصة في مراحل خروج المغلوب. ففي عدة مناسبات أثبت حارس مرمى المنتخب الياباني أنه بارع في التصدي لركلات الجزاء. فقد تصدى لركلة الإنكليزي فرانك لامبارد في مباراة ودية عام 2010. كما تصدى بنجاح لركلتين في بطولة آسيا. ويلعب كاواشيما حاليا في نادي ستاندار لييج البلجيكي.
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نجوم حراسة المرمى في مونديال البرازيل 2014
الصفقة
بينما تتراوح القيمة السوقية لكبار حراس المرمى في العالم بين عشرة وثلاثين مليون يورو يأتي سعر رحمان أحمدي حارس المرمى الإيراني زهيدا. فحارس مرمى نادي سيباهان الذي يلعب في الدروي الإيراني سعره نصف مليون يورو. لكن ربما يتألق أحمدي في مونديال البرازيل فيرتفع سعره كثيرا.
الكاتب: توبياس أولماير/ صلاح شرارة