 العنف ضد ملائكة الرحمة ـ ربع الأطباء الألمان تعرض للضرب | عالم المنوعات | DW | 06.05.2018
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منوعات

العنف ضد ملائكة الرحمة ـ ربع الأطباء الألمان تعرض للضرب

أظهر تقرير صحفي في ألمانيا أن واحدا من كل أربعة أطباء في البلاد، كان ضحية للعنف من قبل مريض. جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد آم زونتاغ"، استنادا إلى مسح عن الأطباء للعام 2018.

Symbolbild Mann & Wechseljahre (Colourbox/Phovoir )

الصورة رمزية

أظهر المسح، أن الأطباء تعرضوا في العام الماضي في المتوسط لـ288  تعديا بدنيا في اليوم، ولـ2600 تعد لفظي، كما أن واحدا من كل أربعة أطباء تعرض مرة للضرب من جانب مريض.

وفي تصريحات للصحيفة، قال دير هاينريش، طبيب متخصص في الأنف والأذن  والحنجرة في مدينة هامبورغ:" في الغالب تثار الهجمات لأن المرضى لم يحصلوا على ما يريدونه، والبعض يريد الدخول مباشرة (دون انتظار الدور) وآخرون يطالبون بأدوية معينة".

وتابع هاينريش الذي يترأس رابطة الأطباء المقيمين في ألمانيا أن الاحترام للأطباء تراجع عموما بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المسح الذي تجريه رابطة الأطباء المقيمين في ألمانيا، والرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي، يشمل آلاف الأطباء الممارسين في كل أنحاء ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم تحرير بلاغ لدى السلطات سوى في 25% فقط  من هذه التعديات.

أ.ب/ع.ج.م ( د ب أ)

  • Brust, Operation, Verkleinerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز العاشر: تصغير الصدر

    تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.

  • Nasenkorrektur, Nase, Pflaster

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثامن: تصحيح الأنف

    قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.

  • Symbolbild volle Lippen, Lippenstift, rote Lippen

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السابع: تصحيح الشفاه

    على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.

  • Symbolbild Bauchfett

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز السادس: شد البطن

    عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.

  • Symbolbild Brust Brust OP Operation Brustkrebs nackte Brust Frau

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الخامس: شد الصدر

    أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.

  • Symbolbild Vorbereitung Facelift Gesichtsoperation

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الرابع: شد الوجه

    يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.

  • Symbolbild Fettabsaugen Markierung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثالث: شفط الدهون

    قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.

  • Lidstraffung Operation Schönheitschirugie

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الثاني: شد الجفن

    الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.

  • Brustimplantate, Brust, Vergrößerung

    حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!

    المركز الأول: تكبير الصدر

    أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري


 

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