العنف ضد ملائكة الرحمة ـ ربع الأطباء الألمان تعرض للضرب

أظهر المسح، أن الأطباء تعرضوا في العام الماضي في المتوسط لـ288 تعديا بدنيا في اليوم، ولـ2600 تعد لفظي، كما أن واحدا من كل أربعة أطباء تعرض مرة للضرب من جانب مريض.

وفي تصريحات للصحيفة، قال دير هاينريش، طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة في مدينة هامبورغ:" في الغالب تثار الهجمات لأن المرضى لم يحصلوا على ما يريدونه، والبعض يريد الدخول مباشرة (دون انتظار الدور) وآخرون يطالبون بأدوية معينة".

وتابع هاينريش الذي يترأس رابطة الأطباء المقيمين في ألمانيا أن الاحترام للأطباء تراجع عموما بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المسح الذي تجريه رابطة الأطباء المقيمين في ألمانيا، والرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي، يشمل آلاف الأطباء الممارسين في كل أنحاء ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم تحرير بلاغ لدى السلطات سوى في 25% فقط من هذه التعديات.

أ.ب/ع.ج.م ( د ب أ)