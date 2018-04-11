 العفو الدولية: إيران والسعودية تتصدران الدول المنفذة لعقوبة الإعدام | أخبار | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

العفو الدولية: إيران والسعودية تتصدران الدول المنفذة لعقوبة الإعدام

كشفت منظمة العفو الدولية أن إيران والسعودية تتصدران الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام علما بأن هذه الإحصائيات لم تشمل الصين كما في الأعوام الماضية، فيما رصدت المنظمة تراجعا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

قالت منظمة العفو الدولية إن إيران شهدت القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام العام الماضي بواقع 507 حالات، وتليها المملكة العربية السعودية بواقع 146 حالة، ثم العراق بواقع 125 حالة على الأقل وباكستان بواقع 60 حالة على الأقل. وأوضحت المنظمة أن هذه الدول الأربع مسؤولة عن 84 بالمئة من جميع حالات تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة.

وأضافت إحصائية المنظمة أن أغلب حالات إصدار أحكام إعدام كانت في نيجيريا بواقع 621، وتلتها مصر بما يزيد على 402 حالة، ثم بنجلاديش بأكثر من 273 حالة. وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضى شهد وجود 21919 شخصا محكوم عليهم بالإعدام على مستوى العالم، وارتفع عددهم بذلك بنسبة 16 بالمئة عن عام 2016 الذي بلغ فيه العدد 18848 شخصا.

وأضافت المنظمة أن هناك دولتين أخريين ألغتا عقوبة الإعدام في عام 2017، وهما غينيا ومنغوليا، وبذلك لم يعد هناك عقوبة إعدام في 142 دولة على مستوى العالم. ويمثل هذا العدد ثلثي دول العالم. وقالت الخبيرة لدى المنظمة أندريا برج إن "ذلك يعد نجاحا مهما"، مستدركة بقولها: "ومع ذلك لا يزال أكثر من عشرين ألف شخص على مستوى العالم محكوم عليهم بالإعدام، لأن الحكومات لا تزال تعول دائما على هذا الشكل غير الإنساني الذي ينتهك حقوق الإنسان ، بدلا من مكافحة أسباب الجريمة واتخاذ إجراءات فعالة ضد تعاطي المخدرات أو الفساد أو الإرهاب".

وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية، فإنه يتم فرض عقوبة الإعدام بشكل متزايد للمعاقبة على جرائم المخدرات. وتم تسجيل مثل هذه الأحكام في 15 دولة-لاسيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتظل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 الدولة الوحيدة في أمريكا بأكملها التي تنفذ عقوبة الإعدام، حيث تم إعدام 23 شخصا هناك العام الماضي، وصدر 41 حكم إعدام جديد. وبحسب بيانات المنظمة، تم إعدام خمسة أشخاص في إيران كانوا لا يزالون قصرا وقت ارتكاب الجريمة.

وبشكل عام، رصدت المنظمة تراجعا واضحا في عدد حالات إصدار أحكام إعدام، وتراجعا طفيفا في عدد حالات تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم خلال العام الماضي. وسجلت المنظمة 993 حالة تنفيذ حكم إعدام خلال العام الماضي، لتتراجع بذلك بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام .2016 وتراجع عدد حالات إصدار أحكام الإعدام على مستوى العالم بإجمالي 17 بالمئة، من إجمالي 3117 حكما في عام 2016 إلى 2591 في عام .2017 ولكن إحصائية المنظمة لم تشمل الصين مثلما حدث في الأعوام الماضية، لأن الصين لا تعلن أية بيانات عن عقوبة الإعدام بها. وتتوقع المنظمة أن هناك آلافا من أحكام الإعدام وحالات تنفيذ الأحكام في الصين عاما تلو العام. وبحسب إحصائية المنظمة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

  • Raif Badawi mit seinen Kindern

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.

  • Screenshot Instagram Dichter Ashraf Fayadh EINSCHRÄNKUNG

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.

  • Marokko Demonstration Proteste Aktivist Oussama el Khlifi in Rabat

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.

  • Bahrain Ali Salman Oppositioneller

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.

  • Ägypten Israa al-Taweel

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.

  • Freilassung ägyptischer Blogger Alaa Abdel-Fattah

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.

  • Prozess Ahmed Douma in Kairo 22.12.2013

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    في قضية مثيرة للجدل، قضت محكمة مصرية في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد على أحمد دومة في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وهي نفس القضية المحبوس فيها أيضا علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل. ودومة هو ناشط سياسي بارز سُجن وحوكم مرات عديدة منذ عهد مبارك وحتى الآن.

  • Demonstration der Gruppierung Ahbab Arrasoul

    ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

    في موريتانيا وفي حكم اعتبر وقتها سابقة من نوعها، حكم على المدوّن محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير بالإعدام، بعد اتهامه بالإلحاد، بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. لكن موريتانيا، التي تطبق الشريعة لم تنفذ حكما بالإعدام أو الجلد منذ ثلاثة عقود. الكاتبة: سهام أشطو

    الكاتب: سهام أشطو


مختارات

ألمانيا تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم

أعلن البرلمان الألماني مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم. وطالبت مذكرة الإعلان بضرورة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف والترويج له في دول مثل الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة. (10.10.2014)  

خفايا وأبعاد ارتفاع حالات الإعدام في عام 2015

كشفت منظمة العفو الدولية أن كثيرا من الدول قد نفذت في العام الماضي أحكام إعدام أكثر من أي وقت مضى خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. وقد جرى تنفيذ أكثر حالات الإعدام المسجلة في دول عربية وإسلامية، فما أسباب تلك الزيادة؟ (06.04.2016)  

السعودية تحطم رقمها القياسي في عمليات الإعدام

نفذت السعودية اليوم عقوبة الإعدام رقم 90 خلال هذا العام محطمة بذلك الرقم القياسي لإجمالي عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة خلال العام السابق، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى الإعراب عن قلقها من زيادة عدد هذه الأحكام. (28.05.2015)  

ضحايا حرية التعبير في السجون العربية

مازال يقبع في السجون العربية أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم أو حتى ميولهم السياسية المعارضة. ورغم الانتقادات الموجهة لدولهم بانتهاك حقوق الإنسان، وحملات التضامن الواسعة معهم في الداخل والخارج يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام. (28.11.2015)  

مواضيع ذات صلة

مسائيةDW : أين العرب من التصعيد الراهن حول سوريا ؟ 11.04.2018

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار مشترك بشأن سوريا دونالد ترامب يتحدث في تغريدة جديدة عن صواريخ أمريكية ذكية قادمة لضرب سوريا وفلاديمير بوتين يقول إنه يأمل في تغليب لغة العقل. فأين العرب من كل هذا؟

Saudi Arabien Trump und König Salman bin Abdulaziz Al Saud

ترامب يطلب في اتصال هاتفي مع الملك سلمان نهاية سريعة للنزاع الخليجي 12.04.2018

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في اتصال مع العاهل السعودي الملك سلمان بأن تنهي المملكة وشركاؤها العرب سريعا النزاع مع قطر والذي تسبب في انقسام حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman während einer Kabinettssitzung

سياسي ألماني: إيران وراء التقارب بين السعودية وإسرائيل 04.04.2018

يرى سياسي بارز بالتكتل البرلماني للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن السبب وراء حدوث التقارب بين السعودية واسرائيل هو وجود الخصم المشترك بينهما وهو إيران.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  