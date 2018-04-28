العروض تنهال عليه.. فإلى أين يتوجه أرسين فينغر؟

بعد 22 عاما قضاها في أرسنال لندن الإنجليزي سيغادر المدرب الفرنسي الأيقونة أرسين فينغر الفريق نهاية الموسم الجاري. لكن السؤال هو إلى أين؟ تقول صحيفة "ميرور" البريطانية إن المدرب صاحب الـ68 عاما لا يفكر إطلاقا في التقاعد، وتنهال عليه العروض المختلفة منذ أعلن نهاية مسيرته مع "الغانرز- المدفعجية". وبحسب ما نقل موقع شبورت بيلد الألماني، فإن الصحيفة البريطانية تتوقع أن يصعد المدرب العجوز ليكون صاحب أعلى دخل في عالم التدريب.
العروض التي تقدم لفينغر تأتي من أندية أوروبية ولكن أيضا من الشرق الأقصى، وتحديدا الصين. فالصين مهتمة باستقدام مشاهير الكرة، لاعبين ومدربين، وتحاول إغراءهم بمبالغ خيالية. فمثلا المدرب الإيطالي مارسيلو ليبي، الفائز بمونديال 2006 يتلقى راتبا سنويا هناك قدره 27 مليون يورو، كمدرب لمنتخب الصين، ما يجعله المدرب الأعلى أجرا في العالم، حسب شبورت بيلد.
وللمقارنة فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم يتقاضى سنويا 18 مليون يورو، بينما كان أرسين فينغر نفسه يحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي من المدفعجية. وتؤكد "ميرور" أن فينغر لو ذهب للصين فلن يكون هناك من هو أعلى منه أجراً.
لكن هل سيذهب فينغر إلى الصين ويترك أوروبا فعلا؟ الإجابة هي لا أحد يعلم ولا هو نفسه، فقد صرح قبل أيام: "بصراحة لا أعرف ما الذي سوف أفعله"، مضيفاً "ربما استراحة قصيرة وسأواصل العمل بعدها، هذا مؤكد". لكن ما يعرفه فينغر هو أنه ليس مستعدا للدخول في الحديث حول أي شيء آخر "أريد حتى آخر يوم أن أقدم أفضل ما عندي لصالح أرسنال".
فينغر يحمل كأس الرابطة الإنجليزية في مايو/ أيار 2017، آخر بطولة فاز بها مع أرسنال، حتى الآن.
وتقول شبورت بيلد إن وسائل الإعلام الفرنسية تكهنت قبل عدة أيام بأن يصبح أرسين فينغر المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان "وبهذا سيصبح رئيسا للمدرب الألماني توماس توخل، الذي سيتولى تدريب الفريق في المستقبل".
لكن حتى تولي توخل نفسه تدريب بي اس جي أمر لم يعلن عنه رسميا رغم اتفاق النادي معه. وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن توخل ربما يصبح هو خليفة فينغر في أرسنال.
ص.ش/ ع.ج
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
مايويذر جونيور- الأغنى في العالم
تصدر الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم، حيث بلغت مداخيله عام 2013 حوالي 85 مليون يورو.وقد حاز مايوذر على بطولة العالم سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة. كما فاز بجائزة "أفضل ملاكم للسنة" في عامي 1998 و2007. ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
وودز يتراجع للمركز الثاني
تراجع تايغر وودز إلى المركز الثاني في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن ظل لمدة طويلة يتصدر هذه القائمة. وبلغت مداخيل أشهر لاعب غولف في العالم العام الماضي نحو 52,5 مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
جيمس: أغنى لاعب كرة سلة
تقدم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس في القائمة الأخيرة للرياضيين الأعلى أجرا في العالم، حيث أصبح يحتل المركز الثالث بأرباح وصلت عام 2013 إلى 45,5 مليون يورو. وفاز جيمس بألقاب كثيرة مع نادي ميامي هيت كما حاز في عامي 2012 و2013 على لقب "اللاعب الأكثر أهمية" في دوري رابطة المحترفين الأمريكية.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
ميكلسون: ثاني أغنى لاعب غولف
المركز الرابع في قائمة الرياضيين الأغنى في العالم كان هذا العام من نصيب لاعب الغولف الأمريكي فيليب ألفريد ميكلسون بمداخيل بلغت 45 مليون يورو. ليكون أغنى لاعب غولف في العالم بعد مواطنه تايغر وودز. وقد فاز هذا اللاعب بخمسين بطولة، آخرها بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف عام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
رونالدو: أعلى لاعبي كرة قدم أجرا
صُنّف كريستيانو رونالدو على أنه أعلى لاعبي كرة قدم أجرا في العالم لعام 2013 بعد أن وصلت أرباحه إلى 38 مليون يورو، ليحتل بذلك أفضل لاعب في العالم المركز الخامس في قائمة الرياضيين الأكثر دخلا لعام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
فيدرير في المركز السادس
بأرباح بلغت في عام 2013 حوالي 37,5 يحتل لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرير المركز السادس في قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم. ويعد فيدرير أشهر لاعب تنس حاليا بسبب سيطرته على معظم البطولات والألقاب.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
دخل ميسي أقل من دخل رونالدو
لقب "أفضل لاعب في العالم" ليس هو الشيء الوحيد الذي خطفه كريستيانو رونالد من ليونيل ميسي العام الماضي، وإنما جاء ميسي أيضا وراء رونالدو في ترتيب الرياضيين الأكثر دخلا في العالم. وبينما احتل رونالدو في المركز الخامس في هذا الترتيب، جاء لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني سابعا بأرباح بلغت 35 مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
ألونسو يتقدم في قائمة الترتيب
أصبج متسابق الفورمولا-1 الإسباني فرناندو ألونسو يحتل المركز الثامن في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. يأتي ذلك بعدما بغلت أرباحه لعام 2013 ثلاثة وثلاثين مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
سينغ دوني أعلى الرياضيين الأسيويين دخلا
يعتبر كابتن المنتخب الهندي للكريكيت، ماهيندرا سينغ دوني، الأول في آسيا والثامن عالميا ضمن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. وبلغت أرباح هذا الرياضي، البالغ من العمر34 عاما، 31,5 في عام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
كوبي بين براينت عاشرا
كوبي براينت هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في دوري المحترفين مع فريق لوس أنجلوس لايكرز. وجاء براينت عاشرا في ترتيب أكثر اللاعبين دخلا في العالم بعد أن بلغت مداخيله عام 2013 ثلاثين مليون ونصف المليون يورو.
الكاتب: هشام دريوش