 العروض تنهال عليه.. فإلى أين يتوجه أرسين فينغر؟ | عالم الرياضة | DW | 28.04.2018
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عالم الرياضة

العروض تنهال عليه.. فإلى أين يتوجه أرسين فينغر؟

قبل عام من نهاية عقده مع أرسنال أعلن المدرب فينغر رحيله عن الفريق، تاركا المجال للتكهنات حول وجهته المقبلة. وهناك من يتحدث عن أنه قد يصبح المدرب صاحب أعلى أجر، وهناك من يتحدث عن أنه سيترك التدريب ويتجه للإدارة الرياضية.

Bildergalerie Sportfoto des Monats März 2018 (Reuters/D. Klein)

بعد 22 عاما قضاها في أرسنال لندن الإنجليزي سيغادر المدرب الفرنسي الأيقونة أرسين فينغر الفريق نهاية الموسم الجاري. لكن السؤال هو إلى أين؟ تقول صحيفة "ميرور" البريطانية إن المدرب صاحب الـ68 عاما لا يفكر إطلاقا في التقاعد، وتنهال عليه العروض المختلفة منذ أعلن نهاية مسيرته مع "الغانرز- المدفعجية". وبحسب ما نقل موقع شبورت بيلد الألماني، فإن الصحيفة البريطانية تتوقع أن يصعد المدرب العجوز ليكون صاحب أعلى دخل في عالم التدريب.

مختارات

بعد عشرين عاما قضاها على رأس الإدارة الفنية لفريق أرسنال، يبدو أن ساعة رحيل أرسين فينغر قد بدأت تدق وبقوة. فبعد الهزيمة "الفضيحة" أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري الأبطال تعالت الأصوات الداعية إلى تنحية المدرب الفرنسي. (16.02.2017)

أرسين وأرسنال، لا يجمعهما التجانس اللغوي في لفظ الاسمين فقط، وإنما صحبة قديمة. المدرب الفرنسي أرسين فينغر وناديه الإنجليزي أرسنال يرتبطان منذ عشرين عاما، صنع خلالها فينغر أمجادا ونجوما من العيار الثقيل. (23.09.2016)

العروض التي تقدم لفينغر تأتي من أندية أوروبية ولكن أيضا من الشرق الأقصى، وتحديدا الصين. فالصين مهتمة باستقدام مشاهير الكرة، لاعبين ومدربين، وتحاول إغراءهم بمبالغ خيالية. فمثلا المدرب الإيطالي مارسيلو ليبي، الفائز بمونديال 2006 يتلقى راتبا سنويا هناك قدره 27 مليون يورو، كمدرب لمنتخب الصين، ما يجعله المدرب الأعلى أجرا في العالم، حسب شبورت بيلد.

وللمقارنة فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم يتقاضى سنويا 18 مليون يورو، بينما كان أرسين فينغر نفسه يحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي من المدفعجية. وتؤكد "ميرور" أن فينغر لو ذهب للصين فلن يكون هناك من هو أعلى منه أجراً.

لكن هل سيذهب فينغر إلى الصين ويترك أوروبا فعلا؟ الإجابة هي لا أحد يعلم ولا هو نفسه، فقد صرح قبل أيام: "بصراحة لا أعرف ما الذي سوف أفعله"، مضيفاً "ربما استراحة قصيرة وسأواصل العمل بعدها، هذا مؤكد". لكن ما يعرفه فينغر هو أنه ليس مستعدا للدخول في الحديث حول أي شيء آخر "أريد حتى آخر يوم أن أقدم أفضل ما عندي لصالح أرسنال".

FA-Cup Finale - FC Arsenal - FC Chelsea | Arsene Wenger (picture-alliance/Offside/M. Atkins)

فينغر يحمل كأس الرابطة الإنجليزية في مايو/ أيار 2017، آخر بطولة فاز بها مع أرسنال، حتى الآن.

وتقول شبورت بيلد إن وسائل الإعلام الفرنسية تكهنت قبل عدة أيام بأن يصبح أرسين فينغر المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان "وبهذا سيصبح رئيسا للمدرب الألماني توماس توخل، الذي سيتولى تدريب الفريق في المستقبل".

لكن حتى تولي توخل نفسه تدريب بي اس جي أمر لم يعلن عنه رسميا رغم اتفاق النادي معه. وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن توخل ربما يصبح هو خليفة فينغر في أرسنال.

ص.ش/ ع.ج

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    مايويذر جونيور- الأغنى في العالم

    تصدر الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم، حيث بلغت مداخيله عام 2013 حوالي 85 مليون يورو.وقد حاز مايوذر على بطولة العالم سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة. كما فاز بجائزة "أفضل ملاكم للسنة" في عامي 1998 و2007. ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية.

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    تقدم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس في القائمة الأخيرة للرياضيين الأعلى أجرا في العالم، حيث أصبح يحتل المركز الثالث بأرباح وصلت عام 2013 إلى 45,5 مليون يورو. وفاز جيمس بألقاب كثيرة مع نادي ميامي هيت كما حاز في عامي 2012 و2013 على لقب "اللاعب الأكثر أهمية" في دوري رابطة المحترفين الأمريكية.

  • Golf US. Open Sieger Phil Mickelson USA

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  • Preisverleihung Weltfußballer 2013 Cristiano Ronaldo

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    رونالدو: أعلى لاعبي كرة قدم أجرا

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  • Champions League Manchester City vs. Barcelona

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    دخل ميسي أقل من دخل رونالدو

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  • Mahendra Singh Dhoni

    في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم

    سينغ دوني أعلى الرياضيين الأسيويين دخلا

    يعتبر كابتن المنتخب الهندي للكريكيت، ماهيندرا سينغ دوني، الأول في آسيا والثامن عالميا ضمن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. وبلغت أرباح هذا الرياضي، البالغ من العمر34 عاما، 31,5 في عام 2013.

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    في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم

    كوبي بين براينت عاشرا

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    الكاتب: هشام دريوش


مختارات

في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم

بعد تربعه على عرش الرياضيين الأكثر دخلا في العالم لسنوات عديدة، وجد لاعب الغولف تايغر وودز نفسه مجبرا على التنازل عن مركزه الذي آل للملاكم فلويد مايويذر جونيور. وأصبح الأخير يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. (28.02.2014)  

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العروض تنهال عليه.. فإلى أين يتوجه أرسين فينغر؟

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