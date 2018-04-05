 العراق - عندما لا يحول فقدان البصر دون التألق في الجودو! | ثقافة ومجتمع | DW | 06.04.2018
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ثقافة ومجتمع

العراق - عندما لا يحول فقدان البصر دون التألق في الجودو!

أن يكون المرء من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني دائماً وبالضرورة الانزواء عن المجتمع. DW عربية تتابع قصة شاب عراقي لم يمنعه فقدان نور عينيه من كسب قوت يومه وتحقيق الإنجازات في رياضة الجودو والتطلع للألقاب الأولمبية.

Jarah Dibesan Irak Judo (DW)

جراح دبيسان شاب عراقي يتيم الأبوين. يسكن مع عائلة أحد أخوته ويشعر براحة العيش معهم وبينهم. يمارس جراح، المنحدر من محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حياته اليومية كأي إنسان عادي؛ يدير مطعماً في جامعة ذي قار ويتدرب يومياً على لعبة الجودو للمكفوفين. جراح لاعب منتخب وطني خط أول حقق بطولات وإنجازات متقدمة، ويستعد من الآن للفوز ببطولة آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا نهاية الشهر العاشر لتؤهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

عندما تحدثنا مع جراح، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، لم نشعر بأنه شخص فقد بصره. وذلك بسبب ثقته العالية بنفسه وطموحه، وكان أول كلامه لـDW عربية: "تحديت فقدان البصر. لم أجعله يحول دون بلوغي غاياتي. الكثير من المبصرين لا يستطيعون تحقيق ما حققت".

بطل مرموق منذ الصغر

كان جراح يمارس حياته بشكل طبيعي. فقد التحق بمنتخب الجودو سنة 2004، لعشقه لهذه الرياضة منذ الصغر. ونال أوسمة ذهبية وفضية ومراكز متقدمة داخل وخارج العراق. غير أن بصره أخذ يخبو رويداً رويداً إلى أن فقد النور بعينه اليمنى كلياً وضعفت عينه اليسرى. يقول جراح: "كنت بمرحلة الدراسة المتوسطة وإلى الآن أتذكر اللحظة عندما طلب مني أحد المدرسين القراءة على السبورة"، يأخذ نفساً عميقاً ويكمل: "قلت للمدرس لا أستطع القراءة لأنني لا أرى جيداً فجرحني وأهانني بشكل قاسي لعدم تصديقه كلامي فلم أتحمل وتشاجرت معه ليتم فصلي من المدرسة".
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جراح دبيسان - لم يثنه فقدان بصره عن ممارسة رياضته المفضلة الجودو

الرمية التي لا تقتل المرء تقويه

راجع جراح العديد من الأطباء وسافر إلى إيران والهند ليعطوه أملاً ضعيفاً بالشفاء في حال أجرى عملية جراحية لشبكية العين ليتوقف منذ تلك اللحظة عن مراجعة الأطباء معتمداً على عينه اليسرى القليلة البصر. يقول جراح: "أصبت بخيبة أمل وجلست في البيت لمدة سنة من دون عمل ودراسة وتركت لعبة الجودو لأني أصبحت كفيفاً"، مضيفاً أن أخيه إدريس الذي يسكن معه حالياً ومع زوجته وأولاده "دعمه وشجعه" على تخطي هذه المرحلة بإيجاد عمل للاندماج في المجتمع.

مختارات

لم يمثل فقدان ساليا كاهوات البصر أثناء دراسته عائقاً أمامه لتحقيق حلمه. فبالرغم من الصعوبات التي واجهته، إلا أنه حقق حلمه وأصبح عاملاً في حانة لإحدى الفنادق المرموقة، لكن المثير أنه طيلة 15 عاما لم يشعر مديره أنه أعمى!!! (06.02.2018)

بعد نجاح تجارب سابقة لدمج الممثلين وذوي الاحتياجات الخاصة في فرق مسرحية، تخرج للنور في أسابيع قليلة أول فرقة مستقلة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم. وسيكون للفرقة الجديدة مسرحها الخاص المجهز بأحدث الوسائل المساعدة. (13.02.2018)

أعطاه إدريس مبلغاً من المال ليفتح مطعم داخل جامعة ذي قار. عن بداياته يخبرنا جراح: "واجهت صعوبات كثيرة ببداية الأمر في الاعتماد على نفسي بالمشي في الشارع والتعامل مع الزبائن بالمطعم لكني تخطيت كل ذلك بإرادتي وتشجيع أخي". وعن بعض المواقف المحرجة التي يواجهها في عمله يقول جراح: "يستغرب بعض الزبائن عندما يعلمون أني كفيف وأمسك حساب المطعم. ويقول البعض: أنت كفيف فكيف ستعرف أن ترجع لنا باقي الحساب؟ كان الأمر يجرحني كثيراً، لكني لم أدعه يحبطني".

في الوقت الحاضر يطمح جراح لإكمال دراسته بمعهد خاص للمكفوفين كما يطمح إلى تكوين أسرة مؤمناً دائماً بعدم وجود "مستحيل".

أعداد بـ"الآلاف"

من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية يتحدث لـ DW عربية معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، د. عامر الموسوي، قائلاً: "يقدر عدد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعراق بحسب تسجيلهم من الدراسة الابتدائية إلى الصف السادس الابتدائي بحدود أربعة آلاف شخص ببغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان". وعن تقبلهم من قبل المجتمع العراقي يقول الموسوي إن "المجتمع بصفة عامة يتعامل معهم بدرجة من التعاطف والوعي باعتبارهم أشخاص طبيعيين بدليل وجود طلبة مكفوفين وصلوا إلى مراحل دراسية متقدمة جداً"، مشيراً إلى "وجود 22 معهداً للتعليم والنشاط والترفيه في بغداد وأخمسة أخرى في المحافظات خمسة لتعليم المكفوفين مع تأهيلهم على العمل ومواكبة التطور".

Jarah Dibesan Irak Judo (DW)

جراح بين زملائه ومدربه

ولم يفت الموسوي التنويه إلى أن ضرورة توفير "موائمة بيئية لتخفيف الصعوبات على ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أكثر"، داعياً "الحكومة العراقية بالاهتمام بهم أكثر ونقل تجارب الدول المتقدمة". وبدوره يرى جراح الأمور بنفس المنظار تقريباً "أواجه صعوبات عندما أذهب إلى دوائر الدولة لإجراء معاملة لعدم وجود وسائل تسهل الأمر على المكفوفين لذلك أعتمد كثيراً على منظمة البصيرة الخاصة برعاية المكفوفين لتسهيل أمري فهي بيتي الثاني".

الحلم بالأولمبياد رغم الاهتمام "دون الوسط"

يحلم جراح بالوصول إلى العالمية بلعبة الجودو للمكفوفين، التي بدأ بها منذ سنة 2014. وحقق إنجازات كبيرة وميداليات وأوسمة ذهبية وفضية داخل وخارج العراق منها أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 2016، بحصوله على المركز السابع عالمياً مع شهادة دبلوم وعينه الآن على أولمبياد طوكيو 2020.

عن إمكانيات وآفاق جراح يقول المدرب الأولمبي ومدرب الجودو للمكفوفين في العراق والحكم الدولي، الكابتن حيدر رزاق، لـDW عربية: "جراح بطل حقق شهرة ونجاحات متقدمة وسيكون له مستقبل باهر في رياضة الجودو". وعن البنى التحتية والإمكانيات المتوفرة لصقل مواهب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، يقول الكابتن رزاق إنها "صفر وبحاجة إلى اهتمام أكبر"، مضيفاً أن "الاهتمام برياضة الجودو للمكفوفين دون الوسط معنوياً ومادياً وفنياً".

فرح عدنان - بغداد 

  • Exhibitgion Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Manuel Llobera-Cappella, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولد مانويل لوبيرا كابيلا عام 1990 في بلدة غيزتاخت الألمانية. ظهرت موهبته الفنية في سن مبكرة جداً. يستخدم في أعماله الاكريليك والألوان الزيتية وقد اشتهر بقدرته البالغة على محاكاة الروائع الفنية لفناين مثل: سيزان، غوغان وماتيس. اللوحة الظاهرة هي (المدخن) التي قام بانجازها باستخدام الاكريليك على القماش.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Sculpture by Hans Jürgen Heinze, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    قام بنحت هذا التمثال البرونزي هانز يورغين هاينتس. وهو فنان كفيف وأصم، عاش وعمل في ورشة فنية إبداعية منذ عام 1967 في لوبيتال. ومنذ عام 2007، يتشارك مرسم مع فنان الخزف غودرون سيلار في ايبرسفالده. موهبته الفذة تظهر جلية في قطعته الفنية (امرأة بظفيرة).

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Willfried Kassner Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    قلم التخطيط والاكريليك على الورق المقوى، هذه هي الأدوات التي اختارها ويلفريد كاسنر ليقوم برسم صورة لوجهه، ومن خلفه طائرة مقاتلة. قام بمزج ألوان التخطيط بطريقة احترافية لتبدو على الورقة وكأنها قد صممت بهذه الطريقة. يفضل كاسنر في أعماله الصور ذات الطابع القوي، كالتكنولوجيا والسفن، والصواريخ، والطائرات، والألعاب النارية.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Martin Vosswinkel Ausschnitt Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولد مارتن فوسوينكل، الفنان الحائز على عدة جوائز، في مدينة ايرلانغن عام 1963. يدير في الوقت الحالي ورشة فنية في مدينة روتينبيرغ. يعتمد في تركيب لوحته (Spot On) على الاكريليك والحبر الهندي، وثلاث طبقات من زجاج الاكريليك ليضفي عليها تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Stephan Kramer, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    في هذه اللوحة الغريبة قام الفنان ستيفان كرامر (1949-2015) برسم وجهه بسبعين طريقة مختلفة. وقام بتسمية هذا العمل الفني بـ(ترويض الشياطين). كان قد تلقى كهدية صندوقاً مليئاً بمستلزمات الرسم جميعها في عام 1979 ليبدأ بعدها بالرسم. كان أسلوبه سريعاً ومعبراً. وحتى بعد وفاته ما تزال لوحاته تشغل حيزاً كبيراً في المعارض.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Sculpture by Boleslaw Jankowski, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    يقوم بوليسلاف يانكوفسكي باستخدام العديد من المواد في أعماله الفنية بما فيها الورق المقوى والجص. بالإضافة إلى ذلك قام بإبداع ثلاث لوحات ثلاثية الأبعاد ومنحوتات ومطبوعات. ويظهر في الصورة تمثال خشبي تحت اسم (الأخوين). يعمل يانكوفسكي في استوديو (the Blaumeier art) في مدينة بريمن منذ عام 1992.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Florian Schmerer, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    فلوريان شميرر، زائر اعتيادي لاستوديو آموس في مدينة كاسل. أثناء دراسته في المدرسة المهنية قام برسم مخططات الأسلاك الكهربائية والمباني والآلات. وفي الوقت الحالي، تتضمن وظيفته فك رموز، وتطوير وتنفيذ الرسومات التقنية وهو بحاجة الكرسي المتحرك لأداء أعماله. اللوحة تحمل اسم (العقبات).

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Schanna Saranzew, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    ولدت الفنانة شانا سارانزيف في روسيا عام 1976، وهي تعيش الآن في مدينة بيليفيلد حيث تساهم بمشاركة فعالة في بيت للفنون يعرف باسم (Künstlerhaus Lydda) في بيتل. بدأت مسيرتها الفنية بلوحات صغيرة، أما الآن فلوحاتها الكبيرة بحجم الجدار تشغل حيزا كبيرا من المعارض. مواضيع رسوماتها غالباً تكون عن الأم والطفل، متأثرة بالفن الروسي الرمزي الكلاسيكي.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Artwork by Mustaphaa El Ayachi, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    مصطفى العياشي، ولد في مدينة ملقة الاسبانية في عام 1977، لم تمنعه إعاقته الذهنية والجسدية من إنتاج أعمال فنية على مستوى مرموق جداً. تنتج لوحاته بسرعة وعفوية وكأنها صادرة عن اللاشعور.عرضت لوحاته في عدة معارض مهمة، وتظهر هذه اللوحة تسع صور فنية لوجهه نابضة بالحياة بحالات اللا استقرار من جوانب حياته.

  • Exhibition Kunst trotz(t) Handicap, Painting by Jürgen Rudy, Copyright: Diakonie in Deutschland, Diakonie in Hessen

    فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

    هذا العمل الفني من إبداع يورغن رودي، الذي صار قطعة فنية من معرض (فن رغم الإعاقة) في مدينة كاسل. قام بتنفيذ هذا العمل من قطعتين ليغطي الجدران المرتفعة في معرض دوكومنتا. يبلغ قياس القطعتين 4 * 8 أمتار ( 26*13 قدم) محبوكة وملونة. وأمضى رودي ستة أشهر بحياكتها.

    الكاتب: كلاوس كريمر/ ريم ضوا


مختارات

فنانون مبدعون رغم الإعاقة الجسدية

بينما احتفى العالم الرياضي بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالألعاب البارالمبية، أقيم بالتزامن مع هذا الحدث معرض متنقل في ألمانيا، حيث تعرض مجموعة من لوحات ومنحوتات مذهلة لفنانيين يعانون من مشاكل جسدية مختلفة. (20.09.2016)  

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