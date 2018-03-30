 العراق.. الكرادة تنفض غبار ″الموت″ وتعود زاهية إلى الحياة | ثقافة ومجتمع | DW | 02.04.2018
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ثقافة ومجتمع

العراق.. الكرادة تنفض غبار "الموت" وتعود زاهية إلى الحياة

أطلق شباب -من أهالي ضحايا تفجير إرهابي راح ضحيته نحو 600 قتيل وجريح في حيّ الكرادة وسط بغداد- مبادرة تطوعية، لإعادة الحياة إلى منطقتهم، بعدما تحولت إلى "منطقة للموت".DW عربية حضَرت مهرجانهم: (من الكرادة.. أختار الحياة).

Irak Karrada Festival of Relief (DW/ALIABD)

مجموعة من الشبيبة قرروا لملمة جراحهم، واستبدال إيقاد شموع الحزن، بباقة من الأمل والابتسامات التي زُرعت على وجوه العوائل المشاركة في مهرجانهم، الذي أقيم في منطقة فُجعت بتكرار الموت، إلا أنها ما زالت تختار الحياة.

"نحن مجبولون على الحياة. ولدنا في مدينة لا تعرف سوى المحبة والبهجة ولا تجد فيها إلا ذو وجه رحب. لذلك كنا وما زلنا نختار الحياة"، يقول الشاب حسين الهاشمي، (25 عاما)، في حديثه لـ (DW) عربية، ويبين أنه "الانكسار الكبير الذي أحسستُ به، عندما فقدتُ 25 فردا من أقربائي وأصدقائي في يوم واحد. كان يوما مظلما بحق، جعلني أشعر بفقدان معنى الحياة (...) استمر هذا الإحساس معي لما بعد الأربعين يوما التي تلت فاجعة الكرادة".

تحولت منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد أن سقط فيها زهاء 600 مدنيا بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة ملغمة عام 2016، إلى ما يشبه منطقة محظورة، خاصة بعدما أغلقت جميع شوارعها بالحواجز الإسمنتية لعدة أشهر تلت ذلك، بعدما كانت منطقة تجارية تعج بالمتسوقين المدنيين.

من مبادرة فردية إلى مهرجان جماهيري
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العراق - مهرجان: من الكرادة.. أختار الحياة

ويوضح الهاشمي، وهو المنسق لمهرجان (من الكرادة.. أختار الحياة)، أنه "في العام الأول تبلورت فكرة مبادرة المهرجان، إلا أنها كانت تقتصر على التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (#من_الكرادة #اختار_الحياة).

وقد عبر عن هذا التفاعل بعدد من الطرق والفعاليات الفردية من قبل أهالي الكرادة وأصدقائهم"، مستطردا بالحديث: "في العام الحالي وبعدما حققت قواتنا النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي -الذي كان قد تبنى تفجير الكرادة عام 2016- حولنا المبادرة إلى مهرجان جماهيري، حظي بمشاركة المئات من المواطنين، والعشرات من المتطوعين، فضلا عن رعاية عدد من المؤسسات الحكومية".

مختارات

ويضيف الهاشمي أن "المهرجان بالإضافة إلى فعالياته الاحتفالية، تضمن حملة تخفيض أسعار البضائع في جميع محلات منطقة الكرادة بنسبة كبيرة وصلت في بعض المحلات إلى الـ (50%).

ويتابع الهاشمي أن "أهالي الكرادة لن يستسلموا للإرهاب، ولن يختاروا إلا الحياة، كما عهدهم الجميع، بأنهم مدنيون ويحبون الحياة".

فعاليات متنوعة، تخللها المهرجان، كان في مقدمتها قصائد الشعر التي تشارك فيها التفاخر بالنصر على الإرهاب، مع الغزل، ليعلن الشعراء بذلك، أن الحب في هذه المدينة لن توقفه "الملغمات"، ولن يتعثر بـ"عبوة ناسفة" على الطريق.

المهرجان لن ينتهي!

مدير المركز الوطني للعمل التطوعي في العراق مصطفى الشاوي، هو الآخر، تحدث لـ DW عربية، معلقاً على المهرجان بأن "أسمى الأهداف في مسيرة الإنسان، هو الهدف الذي يسعى من خلاله إلى صناعة السعادة للآخرين، والأخذ بأيديهم إلى جادة الأمل وتحقيقه"، مبينا أن الفرق التطوعية عملت على تنظيم عدد من الفعاليات خلال السنتين اللتين أعقبتا الفاجعة في الكرادة، كانت جميعا تهدف إلى إعادة نبض الحياة لهذه المدينة التي اعتدنا على أن نراها جميلة وزاهية بمظاهر الحياة".

Irak Karrada Cafe Arden (DW/ALIABD)

الكرادة تستعيد الحياة: مقهى (آرادن) في الكرادة أعلن فتح المقهى لـ(24) ساعة في اليوم، أمام الزبائن، من دون إغلاق أبداً.

ويضيف الشاوي أن المهرجان لن ينتهي بانتهاء فعالياته، بل إنه سيستمر، لما تركه من بصمة واضحة في المدينة، إذ يلاحظ بأن عددا من المحلات التجارية بدأت تتجه نحو الإبقاء على تخفيض أسعار بضائعها.

الشرطة المجتمعية لم تحضر الى المهرجان هذه المرة من أجل تأمينه فقط، بل ان عدداً من أفرادها قدموا للمشاركين عرضاً لألعاب خفة اليد، ألهب حماسة الجمهور وزاد من حرارة التصفيق، وتعالت الضحكات وازدادت البهجة لدى العوائل وأطفالهم الذين اصطحبوهم إلى المهرجان.

مقهى لا تغلق أبوابها أبداً!

أما حيدر القيسي، صاحب مقهى (آرادن) في الكرادة، فقد سبق المهرجان بأن أعلن فتح المقهى لـ(24) ساعة في اليوم، أمام الزبائن، من دون إغلاق أبداً، وهي خطوة قال القيسي، لـ DW عربية، أنه يسعى من خلالها للمساهمة في "إعادة الحياة للمنطقة التي أحبها، الكرادة".  

Irak Karrada Cafe Arden (DW/ALIABD)

ويشير القيسي إلى أن المقهى في أول أيام الإعلان عن أوقات العمل الجديدة فيه، كان يمثل مفاجأة لجميع من يمر في وقت متأخر من الليل، بالقرب منه، حتى يدخل يحتسي شاياً فيقرأ الإعلان عن الأوقات، ويبدي لنا الثناء ويتفاعل مع الأمر بابتسامة، هي جل ما أرغب برؤيته على وجوه أهالي الكرادة والمارين فيها".

المهرجان الذي تنوعت فعالياته، بين قراءة الشعر الشعبي، وعروض خفة اليد، تضمن كذلك فعاليات خاصة للاحتفال برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

علي عبد الزهرة - بغداد

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    بغداد فجر أحد الأيام، ما زال أهل العاصمة العراقية نياما، وفي الأفق يظهر نصب الشهيد بقبته الفيروزية اللون المقسومة أما في الواجهة فتظهر بضع مبانٍ معروفة في العاصمة من بينها فندقا فلسطين ميرديان وعشتار شيراتون المتقابلان، كما يظهر في يسار الصورة مبنى وزارة النفط.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    مفرق ساحة الخلاني في قلب بغداد. الزحام هنا شديد على مدار ساعات الذروة، حيث تتمركز دوائرومؤسسات ومصالح ومصارف عدة. أهل بغداد بملايينهم السبعة يستخدمون غالبا وسائل مواصلات خاصة، إلا أنّ الحكومة أنشأت شركة لحافلات النقل العام منذ بضعة أعوام لتحل محل مصلحة نقل الركاب التي اندثرت عام 2003.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    بغداد ترقد على نهر دجلة الذي يقسمها الى ضفتين، الكرخ (الغربية) والرصافة (الشرقية). في الصورة سباق زوارق محلي نظمه نادٍ للشباب ضمن فعاليات الصيف في الأعظمية. في الخلفية يظهر جسر الصرافية .

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    من أهم معالم بغداد، نصب الحرية في ساحة التحرير التي تشغل قلب العاصمة. النصب أقامه الفنان العراقي الراحل جواد سليم وانتهى منه عام 1961 وتوفي قبل افتتاحه. في الصورة عاشقان يمسكان ذراعي بعضهما ليلا أمام نصب الحرية في صيف عام 2016.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    أحد مداخل "أوتوبان" بغداد الذي يربط شمال العاصمة بجنوبها، ويسمى الخط السريع محمد القاسم. الصورة لوزارة المالية عند تقاطع مجمع الباب المعظم لجامعة بغداد. ساعد هذا الطريق بمعية "أوتوبان" قناة الجيش في تخفيف كثافة المرور في العاصمة وتأمين انسيابيته بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    شارع الرشيد، قلب العاصمة التاريخي الذي يتجاوز عمره 100 عام، وواحد من أهم معالمها. تعرض لإهمال كبير وتهدمت مبانيه وبات أغلبه غير صالح لمرور السيارات. تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن عدد الأعمدة على جانبي الشارع يصل إلى 360 عمودا بعدد أيام السنة القمرية (الهجرية)، لكن كثيرا منها تعرض للهدم. يضم هذا الشارع مبانٍ مهمة ومخازن لتجارة الجملة وما زال بعض البغداديين يسكنونه.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    يمكن أن تسمى بغداد مدينة الجسور، حيث يعانق ضفتي نهر دجلة فيها إثنا عشر جسرا تروي قصصا من تاريخ العراق على مراحل. الصورة لجسر الأحرار الذي أنشأه الجنرال البريطاني ستانلي مود عام 1918 بعد احتلال بغداد وسمي حينها جسر مود، وبعد قيام الجمهورية تم تغيير اسمه إلى جسر الأحرار.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    يقول أغلب من زار بغداد إنها مدينة ساحرة في الليل. الصورة من ضفة العطيفية (غرب) نهر دجلة حيث الكثير من المقاهي والمطاعم التي يقضي فيها أهل العاصمة لياليهم خاصة في الصيف حيث لا يلطف قيظ العاصمة (الذي تتجاوز درجة حرارته 50 مئوية) سوى نسمات نهر دجلة العذبة.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    مرة أخرى، ليل العاصمة أجمل من نهارها الضاج باختناقات المرور وعوادم السيارات والغبار. الصورة لشارع بمحاذاة مطار المثنى في جانب الكرخ. الأضواء الزرقاء هي جذوع أشجار النخيل والأشجار الأخرى والأعمدة التي اكتست بثوب من مصابيح زرقاء تضيء ليل بغداد رغم أزمة الطاقة الكهربائية المزمنة.

  • Bagdad Ohne Krieg Bilder von Ziyad Mattie

    بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

    انعطافة نهر دجلة في منطقة الجادرية، مبنى الآجر الظاهر يعود لفندق بابل العملاق المطل على النهر في منطقة الجادرية جنوب غرب العاصمة، كما يظهر أحد المطاعم العائمة حيث يقيم الأثرياء حفلاتهم. في الأفق البعيد يظهر فندق عشتار كريستال المطل على النهر على شارع أبي نؤاس بمنطقة الكرادة.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

بغداد الجميلة بعيدا عن العنف

ليس كل ما يحدث في بغداد حرب وموت ودمار. فبعض أهلها يرون فيها مدينة نابضة بالحياة مفعمة بالجمال غارقة بالأنوار رغم أزماتها المستمرة. ملف صور عن بغداد دون حرب من إهداء المصور البغدادي زياد متي. (08.09.2016)  

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العراق - مهرجان: من الكرادة.. أختار الحياة  

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