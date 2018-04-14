الطيران العراقي يقصف موقعا لداعش داخل الأراضي السورية

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان اليوم (الأحد السادس من مايو/ أيار 2018) إن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جديدة على موقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" داخل سوريا.

وأضاف البيان "أبطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية".

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد التنظيم في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل "الدولة الإسلامية".

ح.ز/ (رويترز/ د.ب.أ)