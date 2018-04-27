 الطائفية والتدخلات الخارجية ـ أغلال في عنق الديموقراطية اللبنانية | سياسة واقتصاد | DW | 03.05.2018
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سياسة واقتصاد

الطائفية والتدخلات الخارجية ـ أغلال في عنق الديموقراطية اللبنانية

بعد عقد من الزمن سيتمكن اللبنانيون من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تجري وفق قواعد، وإن كان بعضها جديدا، فستكرس الطابع الطائفي للمشهد السياسي في سياق إقليمي متوتر بين السعودية وإيران قد ينعكس سلبا على استقرار البلاد.
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اعتمد لبنان قانونا انتخابيا جديدا يقوم على نظام التمثيل النسبي، غير أنه من المستبعد حدوث مفاجآت في المشهد السياسي، إذ يتوقع المراقبون إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية أخرى، تضم حزب الله وربما بنفس التشكيلة الحالية. التغييرات قد تكون طفيفة، فقد تخسر كتلة سعد الحريري بعض المقاعد، غير أنه سيظل يتزعم المعسكر السني.

وبهذا الصدد، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم في حوار مع DW عربية أن "اللبنانيين أمام امتحان جديد يطبقون فيه لأول مرة قانونا انتخابيا قائم على النسبية وعلى الصوت التفضيلي. التغيير ربما يحصل بشأن بعض الوجوه، ولكن من حيث الجوهر أنا لا أعتقد ذلك، لأن هناك خلل كبير في النظام اللبناني القائم على معايير طائفية ومذهبية وليس على معايير وطنية".

ديموقراطية المذهب..!
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تتقاسم القوى الطائفية السلطة بينها وفقا لنظام الحصص التي تم تعديلها في نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وهكذا فإن منصب الرئيس يعود دائما للمسيحيين المارونيين ويكون رئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا. أما مقاعد البرلمان الـ 128 فيتم تقاسمها بالتساوي، 64 مقعدا للمسيحيين ومثلها للمسلمين بمن فيهم الدروز، على أن يتم تقاسم هذين النصفين بين ما حوالي 11 طائفة.

وفي الماضي كان بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم لكل المقاعد في دائرتهم الانتخابية وفقا للقانون الذي يحسم فيه النتيجة من يفوز بأغلبية بسيطة بخلاف القانون النسبي الجديد الذي يسمح بمنح صوت تفضيلي واحد لكل مرشح على اللائحة الأمر الذي أوجد تنافسا بين أعضاء اللائحة الواحدة على الصوت التفضيلي. وأبدى جورج علم شكوكه بشأن القانون الانتخابي الجديد، فالنظام النسبي يستوجب أحزابا وطنية خارقة للطوائف والمذاهب على حد تعبيره.
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ويرى أن غياب هذه الأحزاب وبرامج عملها يجعل من الورقة الانتخابية أداة لمزايدات طائفية ومذهبية وشتائم لهذا المرشح ضد ذاك "غرضها استثارة الغرائز عند الناخب اللبناني كي يعيد انتاج نفس الطبقة السياسية ربما بأحجام مختلفة عن السابق ولكن سنرى الكثير من الوجوه الحالية ستعود للمجلس المقبل. أنا لا أتوقع أي تغيير سيكون له تأثير على الحياة السياسية اللبنانية كما نعرفها".

ودعا جورج علم إلى إلغاء كل الأحزاب الحالية والعمل على قيام أحزاب جديدة تقوم على مبادئ وطنية وتضم كل الطوائف وليس طائفة معينة كما هو الحال اليوم. "حينها ربما يكون هناك تطور للحياة السياسية اللبنانية القائمة على النظام البرلماني الديموقراطي".

مسرح للصراعات الاقليمية والدولية

تشكل التدخلات الخارجية إحدى خصائص الحياة السياسية في لبنان لدرجة أن استقرار البلاد أصبح مرتبطا عضويا بالتوازنات الإقليمية والدولية. وهذا ما دعا مجموعة الدعم الدولية التي عقدت مؤتمرها مؤخرا بباريس إلى ضرورة حماية لبنان من التدخلات الاقليمية، في رسالة موجهة بشكل أساسي إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

مختارات

تصاعدت في لبنان مؤخراً لهجة معادية للاجئين السوريين عبر لافتات وأغنيات مصورة، حتى وصل الأمر إلى اعتداءات جسدية انتهت بوفاة أحد اللاجئين. يتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات. فهل يصبح اللاجئون مطية للوصول إلى البرلمان؟ (27.04.2018)

افتتح مؤتمر دولي في بروكسل لدعم ضحايا الحرب السورية. فيما حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من تخفيض حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في مخيمات دول الشرق الأوسط، كالعراق والأردن ولبنان. (24.04.2018)

لكن السعودية تفعل نفس الشيء عبر حلفائها السنة. وفي هذا الصدد أوضح جورج علم قائلا "كل طائفة تحاول أن تستقوي بخارج ما يدعمها لكي تثبت وجودها ونفوذها في مواجهة الأحزاب الأخرى. وهذا ما يجعل كلمة الفصل في الكثير من القضايا اللبنانية الحساسة ليست في ملك اللبنانيين ولكن في يد التوافقات الخارجية التي تنعكس على لبنان".

وتجتاز منطقة الشرق الأوسط ظرفية دقيقة خصوصا في ظل النوايا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في تعليق النووي الايراني. وإذا تحقق هذا السيناريو فقد تكون لذلك تداعيات على لبنان. "استقرار لبنان ليس نابعا من الداخل، وإنما من (المجموعة الدولية لدعم لبنان) والحريصة على استقراره ربما خدمة لمصالحها".

واستطرد علم موضحا "إذا انقلبت الأدوار في المنطقة فلبنان سوف يتأثر، لأنه ساحة للصراع السعودي الإيراني. السعودية لها حليف هو رئيس الوزراء سعد الحريري وتيار المستقبل. وإيران لها حزب الله المسلح. وبالتالي فإن أي تطور عسكري اقليمي سيكون له انعكاس على الساحة اللبنانية".

  • Türkei Flüchtlingslager in Kilis

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    تركيا

    بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.

  • Griechenland Lebos Migranten aus Pakistan Rückführung Türkei

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    باكستان

    برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

  • Libanon Flüchtlingslager Zahle

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    لبنان

    ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.

  • Welttage der Migranten im Iran Kind

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    إيران

    تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.

  • Äthiopien äthiopische Flüchtlinge Rückkehrer im Addis Ababa IOM Transit Center

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    أثيوبيا

    بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.

  • Jordanien Flüchtligslager Zatari Kinder

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    الأردن

    كما هو الحال في تركيا ولبنان، اضطر الأردن إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الحرب، واستمرت أعداد اللاجئين هناك بالازدياد، ووصلت إلى 664 ألفاً بحلول منتصف العام الماضي، ليحتل الأردن بذلك المرتبة السادسة في هذه القائمة.

  • Deutschland Flüchtlinge kommen am Bahnhof Schönefeld an

    الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

    ألمانيا

    تحتل ألمانيا حالياً المرتبة التاسعة أو العاشرة في الدول الأكثر استضافة للاجئين، إذ يعيش فيها بحسب الإحصاءات الرسمية نحو 442 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلها الدولة الغربية الأولى في هذا المجال.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

الدول الأكثر استقبالاً للاجئين لا تضم أي دولة أوروبية

القائمة التي أوردتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الدول التي تحوي أكبر عدد من اللاجئين، والمبنية على إحصاءات جُمعت حتى منتصف عام 2015، لا تتضمن أي دولة أوروبية. في هذه السلسلة نتعرف عليها. (19.05.2016)  

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Kolumnisten Emad El-Din Hussein

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