 الصين.. طرق مبتكرة للاحتقال باليوم العالمي للابتسامة | عالم المنوعات | DW | 08.05.2018
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منوعات

الصين.. طرق مبتكرة للاحتقال باليوم العالمي للابتسامة

بمناسبة "اليوم العالمي للابتسامة" لجأ الصينيون إلى طرق كثيرة للاحتفاء بالمناسبة وحث الآخرين على الابتسام كما هو الحال داخل إحدى المستشفيات التي لجأت إلى أعود تناول الطعام الصيني، لرسم ابتسامة مثالية على الممرضات.

Krankenhaus in China Lächeln üben mit Essstäbchen (picture-alliance/Zumapress/Hao Qunying)

ظروف العمل الصعبة والعاجلة في معظم الأحيان، لا تمنح أطقم التمريض في المستشفيات، فرصة الابتسام خلال ساعات العمل، وهو أمر حاولت السلطات الصحية الصينية تغييره بتدريبات متخصصة.

وبسبب إيجابيات الابتسامة أولا على المرضى وأيضاً على مزاج الممرضين والأطباء، لجأ مدير مستشفى بمدينة هاندان (شمال شرق الصين) إلى طريقة مبتكرة للاحتفال باليوم العالمي للابتسامة. 

مختارات

مد اللسان والابتسام وغيرها من الحركات التي يقوم بها الكبار تعبيرا عن سعادتهم أثناء اللعب مع الرضع، يعتقدون أن هؤلاء سيفرحون ويقومون بتقليدهم. لكن دراسة حديثة تخيب آمالهم وتقول إن الرضع لا يقلدون تلك الحركات. (09.05.2016)

يبدوا أن البصمة الكلاسيكية والتي تعتمدها الدوائر الحكومية للتثبت من الهوية قد تصبح في طي النسيان وتحل محلها الابتسامة التي كشفت دراسة أنها قادرة على تحديد جنس الأشخاص على نحو يصعب تقليده. فما هي تفاصيل هذه الدراسة؟ (18.03.2018)

وطلب المدير من العاملين بالمستشفى وضع أعود تناول الطعام الصيني بين الأسنان وذلك على غرار قول الكلمة الانجليزية، "تشيز" (جبن)، التي كثيرا ما يقولها من يرغب في أن يتم التقاط صورة له وهو يبتسم.

والتقط أعضاء الفريق الطبي صورة جماعية وهم يبتسمون، بمناسبة "اليوم العالمي للابتسامة"، والذي قالت وسائل الاعلام الصينية إن البلاد ستحتفل به اليوم (الثلاثاء 08 مايو/ 2018).

وفي مدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو لجأت مجموعة من الشباب إلى طريقة أخرى للاحتفال باليوم العالمي للابتسامة.

وشكلت المجموعة وجها مبتسماً عملاقاً لهذه المناسبة. وعلق المشاركون على الصوة التي التقطوها بجملة: لا تنس أن تبتسم اليوم!

أما في مدينة ليجيانغ الواقعة جنوب غرب الصين اختار السكان الاحتفال باليوم العالمي للابتسامة باللباس التقليدي والتقاط الصور مع الأصدقاء والأقارب.

وبما أن الابتسامة لا تقتصر على الانسان بل تشمل الحيوانات، لجأ الكثير من الصينيين إلى نشر صور لحيوانات مبتسمة لعلها تدفع الآخرين إلى الابتسام.

وتحرص الكثير من الشركات الصينية على ألا تفارق الابتسامة عمالها. ومن بين الوسائل التي يتم اللجوء إليها استخدام أعواد الطعام الصينية، ولاسيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات.

وتؤكد نتائج دراسات علمية أن الابتسامة تدفع الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. وهي طريقة سهلة ومجانية للتخلص من الأفكار السلبية والاستمتاع بالحياة.

 

ع.ع/ ا.ف

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    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


مختارات

اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

تشدد الأبحاث العملية على أهمية الابتسامة وايجاياتها على الصحة النفسية وعلى التواصل مع الآخرين. هذه الجولة المصورة تستعرض بعض الحقائق العلمية حول الضحك. (07.05.2018)  

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