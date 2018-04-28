الصين.. طرق مبتكرة للاحتقال باليوم العالمي للابتسامة

ظروف العمل الصعبة والعاجلة في معظم الأحيان، لا تمنح أطقم التمريض في المستشفيات، فرصة الابتسام خلال ساعات العمل، وهو أمر حاولت السلطات الصحية الصينية تغييره بتدريبات متخصصة.
وبسبب إيجابيات الابتسامة أولا على المرضى وأيضاً على مزاج الممرضين والأطباء، لجأ مدير مستشفى بمدينة هاندان (شمال شرق الصين) إلى طريقة مبتكرة للاحتفال باليوم العالمي للابتسامة.
وطلب المدير من العاملين بالمستشفى وضع أعود تناول الطعام الصيني بين الأسنان وذلك على غرار قول الكلمة الانجليزية، "تشيز" (جبن)، التي كثيرا ما يقولها من يرغب في أن يتم التقاط صورة له وهو يبتسم.
والتقط أعضاء الفريق الطبي صورة جماعية وهم يبتسمون، بمناسبة "اليوم العالمي للابتسامة"، والذي قالت وسائل الاعلام الصينية إن البلاد ستحتفل به اليوم (الثلاثاء 08 مايو/ 2018).
وفي مدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو لجأت مجموعة من الشباب إلى طريقة أخرى للاحتفال باليوم العالمي للابتسامة.
وشكلت المجموعة وجها مبتسماً عملاقاً لهذه المناسبة. وعلق المشاركون على الصوة التي التقطوها بجملة: لا تنس أن تبتسم اليوم!
أما في مدينة ليجيانغ الواقعة جنوب غرب الصين اختار السكان الاحتفال باليوم العالمي للابتسامة باللباس التقليدي والتقاط الصور مع الأصدقاء والأقارب.
وبما أن الابتسامة لا تقتصر على الانسان بل تشمل الحيوانات، لجأ الكثير من الصينيين إلى نشر صور لحيوانات مبتسمة لعلها تدفع الآخرين إلى الابتسام.
وتحرص الكثير من الشركات الصينية على ألا تفارق الابتسامة عمالها. ومن بين الوسائل التي يتم اللجوء إليها استخدام أعواد الطعام الصينية، ولاسيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات.
وتؤكد نتائج دراسات علمية أن الابتسامة تدفع الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. وهي طريقة سهلة ومجانية للتخلص من الأفكار السلبية والاستمتاع بالحياة.
ع.ع/ ا.ف
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الكاتب: عبد الرحمان عمار