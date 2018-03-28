الصين ترد على واشنطن في دوامة حرب تجارية متصاعدة

فيما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لكشف النقاب عن قائمة بالواردات الصينية التي ستفرض عليها واشنطن تعريفات جمركية لمعاقبة بكين على سياسات نقل التكنولوجيا في خطوة، بدأت الصين أمس الأحد ( الأول من أبريل) تطبيق قرار فرض رسوم عقابية على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على قرار واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وأعلنت وزارة المالية الصينية فرض 15% على الفواكه والمنتجات ذات الصلة، و25% على منتجات أخرى من بينها لحم الخنزير، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وستتأثر 128 سلعة أمريكية بالتعريفات الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين. وتصل القيمة الإجمالية للواردات الصينية من هذه المنتجات التي ستخضع للرسوم إلى ثلاثة مليارات دولار.

وكانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها فرض رسوم على كمية الواردات الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار ردا على قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب بما في ذلك الصلب الصيني، وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

من ناحيتها أوضحت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم أنه"من أجل حماية مصالح الصين" ستحقق الرسوم الجديدة "توازن الخسائر" الناجمة عن الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية والتي "ألحقت أضرارا كبيرة بمصالحنا".

وبعد سبعة أشهر من التحقيقات أعلن ترامب اعتزامه فرض رسوم عقابية على المنتجات الصينية بقيمة 60 مليار دولار، في حين لم يكشف عن تفاصيل تنفيذ القرار.

الرئيس ترامب تعهد بتوسيع الإجراءات العقابية ضد الصين

واشنطن تستعد لخطوة جديدة

ومن المقرر أن تكشف إدارة الرئيس ترامب هذا الأسبوع النقاب عن قائمة بالواردات الصينية التي ستفرض عليها الولايات المتحدة تعريفات جمركية لمعاقبة بكين على سياسات نقل التكنولوجيا في خطوة من المتوقع أن تزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولون بالإدارة إن من المتوقع أن تستهدف القائمة التي تشمل واردات سنوية تتراوح قيمتها بين 50 مليار دولار و60 مليار دولار منتجات التكنولوجيا المتطورة وإنه ربما يكون هناك أكثر من شهرين على بدء سريان هذه التعريفات.

ويتعين أن يكشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي النقاب عن قائمة المنتجات بحلول الجمعة بموجب إعلان التعريفات الجمركية على الصين الذي وقعه ترامب في 22 مارس آذار.

وتهدف هذه التعريفات إلى فرض تغييرات في سياسات الحكومة الصينية التي يقول الممثل التجاري الأمريكي إنها تؤدي إلى نقل "غير اقتصادي" للملكية الفكرية الأمريكية للشركات الصينية.

ويقول تحقيق مكتب الممثل التجاري بموجب (البند 301) الذي يجيز فرض هذه التعريفات إن الصين سعت بشكل ممنهج إلى التعدي على الملكية الفكرية الأمريكية من خلال شروط إقامة المشروعات المشتركة وقواعد غير عادلة للترخيص التكنولوجي وشراء شركات تكنولوجيا أمريكية بتمويل من الدولة وسرقة صريحة. ونفت الصين أن قوانينها تشترط نقل التكنولوجيا .

يذكر أن الرسوم الأخيرة هي أحدث حلقة من مسلسل النزاع التجاري الذي بدأ بين واشنطن وبكين في العام الماضي عندما أعلن الرئيس ترامب بدء تحقيق في الممارسات التجارية الصينية التي وصفها بغير النزيهة وغير التنافسية وكذلك في اتهاماته للصين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

ع.أ.ج / م س ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)