الشعبويون قادمون والمهاجرون مهددون بتوديع "بيلا إيطاليا"

ستُغلق "قريباً" ربما أهم بوابة دخول مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، إذا ما قررت الحكومة الشعبوية القادمة في روما تطبيق برنامجها لتقييد الهجرة واللجوء. فهي توعدت بقرارات ستثير بكل تأكيد قلق الاتحاد الأوروبي وقلق المهاجرين غير النظاميين على أراضي إيطاليا، حيث يعيش كثير منهم في مراكز لجوء ليست ملائمة، أو في تجمعات مكتظة، من دون إقامات رسمية. إحصائياً وصل إلى سواحل إيطاليا منذ عام 2013 نحو 700 ألف مهاجر، من بينهم 7100 من ليبيا حطوا رحالهم في إيطاليا منذ بداية العام الجاري فقط. ومثلهم وصل 3500 من تونس والجزائر واليونان في نفس الفترة، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وإيطاليا، التي يتوق لبلوغها مهاجرون حالمون بالوصول من خلالها إلى الفردوس الأوروبي، عاشت منذ ثلاثة أشهر أزمة تشكيل حكومة، استسلمت فيها أخيراً الأحزاب الرئيسية لفشلها وتلقت ضربة موجعة، حين تلقفت الأحزاب الشعبوية المنتصرة المهمة، ممثلة بحركة خمسة نجوم "الشعبوية" وحزب الرابطة الوطنية أو رابطة الشمال "من أقصى اليمين". وبهذا تكون إيطاليا المثقلة بالديون والمشاكل قد انضمت – إذا ما صدّق البرلمان، على الحكومة، وهو أمر مرجح جداً بسبب شغل الشعبويين مقاعد الأكثرية، إلى صف دول أوروبية قد اصطفت في وقت سابق على أقصى يمين الصف الأوروبي، مثل الجارة النمسا والقريبة هنغاريا، وكلتاهما تشكوان من قضيتي اللجوء والمهاجرين.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ من كل حدب وصوب المهاجرون غير القانونيين الى إيطاليا لا تقتصر أصولهم على جنسية واحدة، إذ يتدفقون إليها من كل من دول أفريقيا. من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا، ومن ساحل العاج وغامبيا والسنغال. كما يهاجر إليها كثيرون من المغرب ومالي وإريتريا، فضلا عن السودان والصومال ومصر وتونس وليبيا... وفي السنين الأخيرة أضيف السوريون إلى قائمة القاصدين لهذا البلد، سواء من ليبيا أو عن طريق تركيا.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ أفواج كبيرة عام 2006، بلغ عدد المهاجرين غير القانونيين الآتين عبر البحر 22 ألفا. وفي 2014، وصلوا إلى 220 ألفا؛ أي بزيادة 296 في المائة. عام2017، قالت وزارة الداخلية الإيطاليّة، إن أعداد المهاجرين غير القانونيين تجاوزت الـ94 ألفًا منذ بداية 2017، وهو ما يعني التزايد المهول في عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين للبلد، إذ يشكلون ما يقارب 8.3 في المائة من السكان هنالك. آلاف من هؤلاء يعيشون في مخيمات مؤقتة.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ أرقام مهولة أشارت بيانات أصدرها المعهد القومي للإحصاء في روما، عام 2015، إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى إيطاليا لا يقل عن ألف من كل وجهة. فمن المغرب، هاجر 449 ألف شخص. في حين تم استقبال حوالي 104 آلاف شخص من مصر. ومن رومانيا، دخل إلى البلد 2.1 مليون مهاجر. أما بالنسبة للفلبين وتونس وبنغلاديش وباكستان فيناهز عدد القادمين منها 90 ألف. وأوضحت البيانات، أن معظمهم يسكنون روما، ميلانو وتورينو.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ مجرد معبر ليس كل المهاجرين إلى إيطاليا ينوون الاستقرار فيها أو الإقامة على أراضيها. جزء مهم منهم يريد الوصول إلى مدن أوروبية أخرى كفرنسا والسويد وألمانيا التي يرونها أكثر ترحيبا باللاجئين. وتعتبر منطقة فانتيمي الحدودية إحدى الوجهات التي يعقد عليها هؤلاء أملا في العبور إلى فرنسا. كما أن القطارات التي تسمح بالتنقل داخل الإتحاد الأوروبي، تمثل حلا لبعض هؤلاء المهاجرين الذين يركبونها للوصول إلى وجهاتهم.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ طريق الفردوس والموت واحد! رحلة قدوم المهاجرين غير القانونيين إلى إيطاليا، لا يمكن وصفها سوى بالقاتلة والخطيرة. فكثير من المهاجرين يركبون البحر، وهو ما يعرضهم لمتاعب قد تصل حد الموت. وإلى جانب انقلاب قواربهم الصغيرة والمتهالكة نتيجة رداءة الطقس أحيانا، يتعرض كثير منهم للابتزاز والنهب من طرف المهربين. الرحلة لا تقتصر على جنس معين ولا تقف عند سن، لذلك تتضرر النساء غالبا، وخاصة الحوامل الواتي يصعب عليهن إكمال الرحلة.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ دوافع اقتصادية وسياسية يشكل الفقر والمجاعة والبطالة أسباباً رئيسية للهجرة غير القانونية، وحتى لو اختلفت جنسيات المهاجرين فإن أسبابهم تبقى واحدة. في السنين الأخيرة، أضيف إلى هذا الجانب ما هو أمني وسياسي. فقد هرب البعض خوفا من الإرهاب والحرب والدمار في بلدانهم الأصلية، أو بهدف البحث عن سبل تحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة وضمان العيش الكريم لعائلاتهم.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ ظروف مؤسفة وتحديات كثيرة يضطر المهاجرون إلى إيطاليا في غالب الأحيان إلى العيش في ظروف مؤسفة، تصفها بعض الجهات بـ"غير الإنسانية". بعضهم يتوسد الطرقات ويأكل من بقايا النفايات. في حين يقصد آخرون مخيمات تنعدم فيها إمكانية الحصول على أكل وشرب ولباس. وفي مرات عديدة خرج هؤلاء للتنديد بوضعهم المزري، كما تحدثوا عن غياب مرافق مهمة بهذه المخيمات كالمدارس والدورات المهنية المدفوعة، وفرص العمل التي قدموا من أجلها.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ طلبات اللجوء في تزايد بعد الوصول إلى إيطاليا يسعى مهاجرون كثر إلى البحث عن طرق تعفيهم من وصف "غير قانوني"، فيعتمدون تقديم طلبات اللجوء. ووفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات الإيطالية توصلت بـ130 ألف طلب لجوء في 2017 . وحصل 40 بالمئة منهم في العام الجاري على الحماية منذ الفترة الأولى. إلا أن عدد المهاجرين الذين يستقبلهم المركز من يوم لآخر يتغير بين الفينة والأخرى.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ آليات العمل تعيق طلبات اللجوء يواجه طالبو اللجوء في إيطاليا عراقيل بيروقراطية، سبق لمنظمات عديدة أن أدانتها ونددت بالتعقيدات الإدارية التي تشمل طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى عامل اشتراط توفر المسكن من أجل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة، مثلا، وهو ما لا يتوافر للعديد ممن يعيشون خارج نظام الاستقبال، على عكس ما ينص عليه القانون الإيطالي، الذي يضمن التسجيل السكاني كحق للشخص الأجنبي.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ جرائم وعنف ترافق المشهد تعتبر بعض التقارير فتح إيطاليا الباب أمام المهاجرين غير القانونيين، يضعها وجها لوجه أمام مشاكل يتسبب فيها بعضهم. فقد قدرت بعض التقارير نسبة المسؤولين عن الجرائم في البلد، والذين ينتمون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين بـ50 بالمائة من الجرائم، و40 بالمائة من حوادث السرقة. كما يتسببون في 37 بالمائة من العنف الجنسي، فضلا عن 25 بالمائة من جرائم القتل، و50 بالمائة من الجرائم الأخرى كالبغاء.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ وجود دائم رغم تناقص أعداد الوافدين سجلت إيطاليا في الربع الأول من 2018 وصول 6161 مهاجرا غير قانوني إلى جبال الأبينيني، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ عددهم أكثر من 24 ألف مهاجر، حسب تقرير الداخلية الإيطالية. كما سجلت السلطات الإيطالية انخفاضا حادا في تدفق المهاجرين إليها من ليبيا، فقد وصل في الربع الأول من العام الجاري 4.4 آلاف مهاجر، أي أقل بنسبة 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. لكن ذلك لا ينفي استمرارية توافدهم.

المهاجرون غير النظاميين بإيطاليا- من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون؟ وصول اليمين ومخاوف من المستقبل تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات بإيطاليا، زاد مخاوف دول أوروبية فيما يخص مستقبل اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين في إيطاليا وبقية أوروبا. ويخشى البعض من أن يشكل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا عائقا كبيرا أمام المشروع الفرنسي الألماني لإصلاح الاتحاد الأوروبي وقضية اللاجئين، خاصة مع رواج خبر طرد اللاجئين المرفوضة طلباتهم للبقاء، وترحيل 500 ألف مهاجر غير قانوني. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



وأثار وصول الشعبويين إلى السلطة في واحدة من أهم وأكبر دول الاتحاد الأوروبي مخاوف ألمانية، جاءت بداية على لسان ميشائيل روت، وزير الدولة للشؤون الخارجية حين صرح اليوم الخميس (24 أيار/ مايو 2018) " أن أوروبا في أمس الحاجة أكثر من السابق إلى شريك إيطالي يشغل مكاناً في قلب أوروبا ولا يهتم بخدعة الأمن القومي". مؤكداً "أن وصول الشعبويين إلى روما مدعاة للقلق".

سياسة هجرة صارمة

رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جيوزيبي كونتي، محام وأستاذ للقانون في فلورنسا شمال إيطاليا لا ينتمي للطبقة السياسية. وهو وصل بالأمس إلى مقر الرئاسة في روما لقبول التكليف بسيارة أجرة مرسلاً إشارة إلى الناخبين، ووعد بعد ذلك بـ "الدفاع عن مصالح بلاده" في الاتحاد الأوروبي في خطابه الأول بعد تكليفه بالمهمة.

أحد أبرز المناصب الحكومية سيتولاها زعيم حزب رابطة الشمال المتطرفة ماتيو سالفيني وهي حقيبة وزارة الداخلية، ما سيسمح له بمتابعة سياسات مكافحة الهجرة الصارمة التي وعد بها. فيما يتوقع أيضا أن يرأس حليفه الجديد زعيم حزب حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، وزارة جديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعمل، حيث يمكنه تنفيذ وعده الرئيسي في الحزب بتقديم إعانات الدخل الأساسية للفقراء.

رئيس الوزراء المكلف داخلاً إلى مقر الرئاسة في روما

ولن تكون مهمة الحكومة الجديدة سهلة البتة، فالعلاقة مع أوروبا والفقر والاقتصاد بالإضافة إلى مشكلة الهجرة، أهم ما في برنامج الائتلاف الحكومي المرتقب. ويتضمن نقاطاً تشغل عقل الناخب الإيطالي، وفيه مثلاً: "رفض اتفاقية دبلن المتعلقة بطالبي اللجوء، وإلزامية إعادة توزيع المهاجرين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقييم إجراءات طلب اللجوء في بلد المنشأ، وتحسين الاتفاقات الثنائية مع الدول الأجنبية تجنبا لتدفق مزيد من المهاجرين، وتكوين مركز لترحيل اللاجئين في كل منطقة".

هذه الخطوات توضح إلى أين تتجه الحكومة الإيطالية القادمة بشأن ملف الهجرة، وأي مشاكل ستواجه بسببه مع الاتحاد الأوروبي. الحقوقية سلفيا فرانسسكون مديرة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما تقول لـ DW "إن الحكومة الجديدة ستحاول إثبات أنها أكثر صرامة من الحكومة السابقة بشأن موضوع الهجرة، رغم أن وزير الداخلية الحالي تمكن من الاتفاق مع السلطات في ليبيا على تقييد الهجرة، أكثر من ذلك لا يمكن عمله"، حسب رأيها.

الهاجس الأول: تخويف الناخب من الأجنبي

يوضح الدكتور خالد رواش، الناشط في شؤون مساعدة المهاجرين في إيطاليا في حوار مع DW عربية أن رابطة الشمال اعتمدت في برنامجها الانتخابي على تخويف الناخب الإيطالي من الأجنبي والمهاجر لترفع من نسبتها في الانتخابات من 4 بالمائة إلى 17 بالمائة. وبحسب رواش، فإن الحكومة القادمة تعتمد على نقطتين لنجاح برنامجها: "أولها على تغيير اتفاقية دبلن، حتى يمكن لها إخراج المهاجرين إلى أوروبا ومنعهم من دخولها مرة أخرى". وبرأيه فإن هذه السياسة تعتمد على الموقف الأوروبي في بروكسل التي لا تنظر إلى الحكومة المقبلة بعين الرضا.

غير أن إصرار حكومة روما القادمة على تغيير اتفاقية دبلن، يعني أن الكتلة الأوروبية ستواجه تحدياً جديداً بشأن ملف اللجوء والهجرة وربما سيخلط أوراق الحكومات الأوروبية الأخرى. لأن التحدي يأتي هذه المرة من ثالث دولة أوروبية من حيث الأهمية وواحدة من أهم مؤسسي الاتحاد. ما دفع سياسيين أوروبيين لدق ناقوس الخطر.

ومثلما حذر ميشائيل روت، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية من "أن وصول الشعبويين إلى روما مدعاة للقلق"، حذر كذلك ساسة من المعارضة في ألمانيا من الخضوع إلى مطالب روما القادمة. إذ قالت زعيمة حزب الخضر أنالنا باربوك من أن حكومة روما "القادمة ضد الحريات ومعادية للأجانب، ومن الخطأ الانحناء أمام حكومة متشككة في أوروبا"، في تصريح لها موقع "شبيغل أونلاين".

زعيم حزب الرابطة الوطنية ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو زعيم حزب حركة خمس نجوم

الهاجس الثاني: الأمن ..

طالبت الأحزاب الشعبوية في برنامجها بأن تكون "الخطب الدينية باللغة الإيطالية، واقترحت إلزامية إجراء استفتاء قبل بناء مساجد جديدة في إيطاليا". ويوضح الدكتور خالد رواش لـDW عربية، أن الأحزاب المكلفة بتشكيل الحكومة نجحت في خطف الفوز من خلال ملف الأمن. خصوصاً وأن زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني سيأخذ منصب وزارة الداخلية "ولهذا سيكون هناك تشدد أمني في النواحي الاجتماعية والدينية". ويضيف أن "اليمين (المتطرف) عمل على تسويق أن الأعمال الإرهابية تخرج من المساجد، وهي نقطة حساسة بالنسبة للإيطاليين. وهم (الشعبويون) يريدون وضع المساجد تحت السيطرة الأمنية. كما يجب أن يكون هناك سجل للأئمة، ولا يسمح لكل شخص بلعب دور الإمام".

لن تكون مهمة الحكومة القادمة في روما سهلة إن حاولت تغيير اتفاقية أوروبية مهمة مثل اتفاقية دبلن، ونفس الصعوبة ستواجه القوى الأوروبية الأكبر ممثلة بألمانيا وفرنسا في الضغط على حكومة روما القادمة، وربما سيكون لأي ضغوط أوروبية تفاعلاً عكسيا، "لأن الإيطاليين لا يحبون التدخل في شؤونهم"، كما يقول مراقبون.

الشعبويون في أوروبا يتحدثون عن عودة "بيلا إيطاليا" أي "إيطاليا الجميلة"، بينما يراهن معارضوهم على بقاء "بيلا إيطاليا" من دون سيطرة الشعبوية عليها. ويعتقد الدكتور خالد رواش المقيم في إيطاليا أن "إيطاليا الجميلة" ستبقى "لأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني سيخوضون معركة قوية معارضة لاتجاهات هذه الحكومة" بالذات، لأن مراقبين اقتصاديين يرون أن خطط الحكومة القادمة المالية لا يمكن تنفيذها أبداً.

عباس الخشالي