 الشرطة تقتل محتجز الرهائن في جنوب فرنسا | أخبار | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الشرطة تقتل محتجز الرهائن في جنوب فرنسا

أكد وزير الداخلية جيرار كولوم أن الشرطة الفرنسية قتلت مسلحا تحصن في متجر بجنوب فرنسا احتجز فيه رهائن في وقت سابق اليوم الجمعة.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (Imago/E-Press-Photo/Google)

أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب اليوم الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) عن نجاح الشرطة الفرنسية في قتل محتجز الرهائن في متجر بجنوبى فرنسا. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ومحطة تلفزيون "بي إف إم تي في" الفرنسية، قد ذكرتا في وقت سابق اليوم، استنادا إلى مصادر تحقيقات، أن محتجز الرهائن قُتل برصاص قوات الأمن . 

و قال إريك ميناسي رئيس بلدية تريب الواقعة في جنوب غرب فرنسا إن شخصا على الأقل قتل في واقعة احتجاز رهائن في متجر اليوم الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) . وأضاف ميناسي متحدثا لتلفزيون (بي.إف.إم) أن شخصا آخر أصيب لكن حالته ليست معروفة.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت في تغريدة على تويتر اليوم أن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في تريب بجنوب فرنسا.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنه وفقا للمعلومات الأولية تسلل شخص في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا (التوقيت المحلي) إلى المتجر (سوبر ماركت) في منطقة تريب شرقي مدينة كاركاسون جنوبي البلاد، مضيفة أن شهود عيان تحدثوا عن وقوع إطلاق نار.

كما صرح مسئول بالشرطة لشبكة (بي.إف.إم.تي) الإخبارية أن مسلحا أطلق النار في وقت سابق اليوم على مجموعة من رجال الشرطة، فأصاب أحدهم، بالقرب من مدينة كاركاسون. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين.

وذكرت محطة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الرجل الذي احتجز رهائن في متجر بمدينة تريب، أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

ص.ش/ه.د (أ ف ب/ د ب أ، رويترز)

  • Frankreich Paris Terroranschläge Fahndungsfoto Abdeslam Salah

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    المطلوب صلاح عبد السلام، المولود في بلجيكا عام 1989، استأجر إحدى السيارتين من بلجيكا وموجوداً في السيارة التي كانت تقل أخاه إبراهيم أثناء إطلاقه الرصاص إلى أن أوصله إلى شارع فولتير حيث فجر إبراهيم نفسه. ومازالت أجهزة الأمن تبحث عنه.

  • Abdelhamid Abaaoud IS Islamischer Staat Flagge Koran

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    عبد الحميد أباعود، أو أبو عمر البلجيكي كما يلقب نفسه، يبلغ من العمر 27 عاماً، ولد في المغرب، وهو العقل المدبر للاعتداءات الدموية في باريس وأحد أبرز وجوه تنظيم "داعش"، وأعلنت فرنسا مقتله في عملية أمنية شنتها الشرطة في سان دوني.

  • Französische Ermittler an einem der Anschlagsorte in Paris

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    إبراهيم عبد السلام البالغ من العمر 31 عاماً، أحد انتحاريي هجمات باريس كان برفقة أخيه صلاح عبد السلام قبل أن يقوم بتفجير نفسه أمام حانة في شارع فولتير. وكان يملك حانة في حي مولينبيك ببلجيكا، حيث ضُبط بتهمة الاتجار بالمخدرات.

  • Haus des Bruders von Omar Ismail Mostefai

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    الفرنسي المنحدر من أصول جزائرية إسماعيل عمر مصطفاوي (29 عاماً) كان أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في مسرح باتاكلان، وتم التعرف على هويته من بصمات إصبع مبتور عُثر عليه في المكان. وكان اسمه مدرجاً على قائمة الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة. ويسعى المحققون لإثبات انه أقام فعلا في سوريا بين عامي 2013- 2014. في الصورة: منزله الواقع جنوب غرب العاصمة باريس.

  • Frankreich Saint Denis Polizei Absperrung Terrorismus

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    سامي عميمور (28 عاماً) انتحاري آخر فجر نفسه في باتاكلان، ولد في باريس وينحدر من درانسي بالمنطقة الباريسية. وكان متهماً بالانتماء إلى مجموعة مرتبطة بمخطط إرهابي "بعد مشروع رحلة فاشلة إلى اليمن". وصل إلى سوريا في 2013 وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وفي ربيع 2014 تمكن والده من لقائه في سوريا.

  • Screenshot Bilal Hadfi Frankreich Paris Attentäter Terrorist ***NUR ALS BILDZITAT ZU VERWENDEN***

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    بلال حدفي (20 عاماً) أحد الانتحاريين الذي حاولوا اقتحام استاد دو فرانس، وولد في فرنسا ويقيم في بلجيكا، ذهب إلى سوريا للجهاد. وقد نشر على حسابه على موقع فيسبوك صور كلاشنيكوف وترسانة. وعلى أخرى يظهر عاري الصدر يحمل بندقية على كتفه ويصوب على هدف.

  • Paris Anschläge - Verdächtiger Ahmad Almohammad

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    عثر على جواز سفر سوري قرب جثة هذا الانتحاري باسم أحمد المحمد. لكن هذه الهوية مزورة على الأرجح لأنها مطابقة لهوية جندي من الجيش السوري النظامي قُتل قبل أشهر عدة. وإذا كان هذا الانتحاري سجل مطلع تشرين الأول/ أكتوبر في اليونان بحسب بصماته وسط تدفق المهاجرين الهاربين من سوريا، فإن الغموض ما زال يحيط بجنسيته وهويته. ونشرت الشرطة الفرنسية صورته وأطلقت نداء لمن لديه معلومات تساعد على التعرف عليه.

  • Screenshot iTele Hasna Aitboulahcen Paris Attentat Terroristin Saint Denis

    وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

    الفتاة الفرنسية من أصول مغربية حسناء آية بولحسن (26 عاماً) قامت بتفجير نفسها في حي سان دوني بشمال باريس في شقة، حاصرت الشرطة فيها إرهابيين مطلوبين. وهي ابنة خالة أباعود. وكانت المخابرات المغربية قد أطلعت نظيرتها الفرنسية على معلومات توضح أن حسناء في فرنسا وأنها متشبعة بـ"الفكر الجهادي".

    الكاتب: ريم ضوا


مختارات

أولاند: منفذا الهجوم على الكنيسة بايعا "داعش" والتنظيم يتبنى

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن محتجزي الرهائن في كنيسة في سانت اتيان دو رفاريه هما "إرهابيان أعلنا الانتماء إلى داعش"، داعياً إلى "التماسك" بمواجهة "الإرهاب وتشكيل "كتلة لا يستطيع احد ان يصدعها". (26.07.2016)  

انتهاء عملية احتجاز رهائن في روبيه بشمال فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية انتهاء عملية احتجاز رهائن في بلدة على الحدود مع بلجيكا، إذ تم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة كما قتل أحد المسلحين. وذكرت الشرطة أن العملية كانت تتعلق بالسطو وأن المسلحين لم تكن لهم صلة باعتداءات باريس. (24.11.2015)  

مقتل العشرات في باريس في هجمات متفرقة غير مسبوقة

قُتل 120 شخصاً على الأقل الجمعة في باريس وأصيب 200 آخرون، 80 منهم حالتهم خطيرة، وقُتل ثمانية مهاجمين، في "اعتداءات إرهابية غير مسبوقة" تخللتها تفجيرات واحتجاز رهائن وإطلاق رصاص، ما دفع الرئيس الفرنسي لإعلان حالة الطوارئ. (14.11.2015)  

وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

نُفذت اعتداءات باريس مجموعة من الجهاديين من ذوي الملامح والمسارات المختلفة، هم المدبر وتسعة منفذين و"صاحب سوابق" لإعلان التبني إضافة إلى عدد من المتواطئين، الذين تكشف الشرطة هوياتهم تدريجياً. (19.11.2015)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

أربعة قتلى من بينهم المنفذ في ثلاث هجمات بجنوب فرنسا 23.03.2018

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في ثلاث هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم الدولة الاسلامية، وكان المسلح قد احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا.

USA Kalifornien Yountville Geiselnahme in Veteranen-Heim

مقتل مسلح وثلاث رهائن في دار لقدامى المحاربين في كاليفورنيا 10.03.2018

عثرت الشرطة على جثث لثلاث سيدات ورجل في دار لقدامى المحاربين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويشتبه بأن الرجل، الذي كان يخضع لعلاج من اضطرابات ما بعد الصدمة، احتجز السيدات رهائن، دون أن يتبين حتى اللحظة دوافعه.

Deutschland Spezialeinsatzkommando SEK Symbolbild

احتجاز رهائن وإطلاق نار في مركز للاجئين بألمانيا 18.01.2018

لحظات دراماتيكية شهدها نزل للاجئين في منطقة تابعة لغوترسلوه الألمانية، إذ رفضت عائلة الامتثال لقرار الترحيل، لتتطور الأمور إلى أن أصبحت عملية احتجاز رهائن أستعدت تدخل قوات خاصة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  