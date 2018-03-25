الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون | أخبار | DW | 25.03.2018

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس اليوم الأحد (25 آذار/مارس 2018) إن الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون "أوقف اليوم الأحد صباحا من قبل شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين"، مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. وأكدت ناطقة باسم حزبه اعتقاله لدى وصوله من الدنمارك.

من جانبه أعلن محامي بوتشيمون أنه تم إلقاء القبض على موكله عند دخوله من الدنمارك إلى ألمانيا صباح اليوم الأحد. وكتب المحامي جاومي ألونوزو-جويفييلياس ذلك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد المكتب المحلي لمكافحة الجرائم في كييل أيضا خبر الاعتقال. ودخل بوتشيمون إلى ألمانيا من الدنمرك بعد أن غادر فنلندا يوم الجمعة الماضي عندما شعر بأن الشرطة هناك ستعتقله وتبدأ في عملية ترحيله بناء على طلب مدريد. ولم يذكر المحامي مكان احتجازه في ألمانيا.

ويواجه بوتشيمون عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عاما في إسبانيا إذا أدين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه فيما يتعلق بإجراء استفتاء غير قانوني على استقلال كاتالونيا أدى لإعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)