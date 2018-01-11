الشرطة الألمانية توجه ضربة جديدة لجماعة "فرايتال" المتطرفة

قامت الشرطة الألمانية صباح اليوم الأربعاء (28 مارس/آذار 2018) بحملة مداهمات وتفتيش شقق في ولايات ساكسونيا وساكسونيا السفلى وبافاريا، شارك فيها 50 عنصراً شرطياً، في إطار التعامل مع جماعة "فرايتال" اليمينية المتطرفة.

وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني بمدينة دريسدن، في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، إن المداهمات كانت موجهة ضد عشرة متهمين بشكل إجمالي. وأوضح أن المشتبه فيهم يعتبرون صفاً ثانياً لجماعة فرايتال. وأشار إلى أن المداهمات في ولاية ساكسونيا شملت مدينة فرايتال والمنطقة المحيطة بها.

يذكر أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دريسدن قضت قبل ثلاثة أسابيع بعقوبة السجن لمدد زمنية طويلة ضد ثمانية أشخاص في إطار محاكمة جماعة "فريتال" اليمينية المتشددة. وأدانت المحكمة حينها سبعة رجال وسيدة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية، والتسبب في حدوث تفجيرات والشروع في القتل والمساعدة عليه. وتراوحت مدة الأحكام بين أربعة وعشرة أعوام. وكان الحكم لا يزال قابلاً للنقض، وقدم ستة أعضاء من الجماعة طعنا على الحكم.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)