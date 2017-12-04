 الشرطة الألمانية تشن أكبر حملة في تاريخها ضد شبكة دعارة | عالم المنوعات | DW | 18.04.2018
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منوعات

الشرطة الألمانية تشن أكبر حملة في تاريخها ضد شبكة دعارة

"أكبر حملة مداهمات في تاريخ الشرطة الاتحادية" هكذا وصفت السلطات حملتها الممتدة عبر عدة ولايات للتصدي لشبكة دعارة. أسفرت الحملة عن القبض على شخصين وكشفت عن تفاصيل عمليات تهريب بشر من خارج ألمانيا بهدف الدعارة.

Bundesweite Razzia gegen Organisierte Kriminalität (picture-alliance/dpa/A. Vogel)

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية في نفس التوقيت من صباح اليوم (الأربعاء 18 نيسان/ أبريل 2018) حملة مداهمات واسعة النطاق، هي الأكبر من نوعها ضد شبكة لتهريب البشر والدعارة القسرية، بعدة مدن ألمانية شاركت فيها وحدة شرطة العمليات الخاصة الألمانية.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية في بوتسدام، أن المداهمات أشرف عليها أكثر من 1500 من رجال الشرطة الذين قاموا بتفتيش 62 من بيوت الدعارة والمكاتب والشقق في 12 من الولايات الألمانية. وبعد عمليات التفتيش أصدرت السلطات أوامر اعتقال في حق سبعة أشخاص.

ووفقاً للمدعي العام في فرانكفورت، فإن المتهمين الرئيسيين هما مواطنة تايلندية (59 عاماً) وشريكها الألماني (62 عاماً). وألقى رجال الشرطة القبض عليهما في مدينة زيغن، إذ يواجها مع شركاء آخرين، تهمة إنشاء شبكة للتهريب، لجلب النساء التايلانديات والمتحولين جنسيا من نفس البلد إلى ألمانيا من أجل ممارسة الدعارة. ووفقا لبيانات السلطات الألمانية فإن الشبكة تضم 17 من المتهمين الآخرين. ووصفت الشرطة الاتحادية العملية عبر تغريدة في موقع تويتر بأنها" أكبر حملة مداهمات في تاريخ الشرطة الاتحادية الألمانية".

وكشفت السلطات الألمانية أن الضحايا المعنيين يصلون إلى ألمانيا عبر تأشيرات سياحية وكانوا في البداية يمارسون الدعارة في ثلاث بيوت مخصصة للدعارة في مدينة زيغن. وبعدها يتم نقل الضحايا وفق مبدأ التناوب إلى بيوت أخرى للدعارة في مدن ألمانية أخرى.

مختارات

تعتزم ألمانيا انتهاج سياسية تتسم بعدم التساهل مطلقاً مع "عصابات العائلات العربية الكبيرة". وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد أفراد الشرطة والأمن وتحسين وسائل التحري. (04.03.2018)

لم يعد خافياً على أحد الوضع المزري الذي يعيشه اللاجئون في اليونان: عنف وتشرد ومخيمات مكتظة. أكثر شريحة ضعفاً وعرضة للانتهاك هي الأطفال؛ إذ كشف تقرير لجامعة هارفرد ومتطوعون وقوع لاجئين قصر في براثن شبكات الدعارة. (01.04.2018)

ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها تحقيقات السلطات يتم إجبار الضحايا على دفع الديون المزعومة المترتبة عن عملية تهريبهم إلى ألمانيا والتي تتراوح قيمتها ما بين 16 إلى 36 ألف يورو. ويضاف إليها تكاليف "الإيجار" والمعيشة.

وتمكنت الشرطة الألمانية من تحديد هوية 32 من الضحايا من النساء والمتحولين جنسيا.

وبالإضافة إلى المشتبه بهما الرئيسيين (التايلاندية والألماني)، اعتقل رجال الشرطة خمسة متهمين آخرين في مدن متفرقة. ويصل مجمل المتهمين الذين تشملهم تحقيقات النيابة العامة إلى 56 متهماً (41 امرأة و 15 رجلاً) تتراوح أعمارهم بين 26 و66 عاماً.

وأوضح وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، أن الشرطة الاتحادية "نجحت في توجيه ضربة قاسية وغير مسبوقة لشبكة خاصة بالجريمة المنظمة على المستوى الاتحادي". وأضاف زيهوفر أن مئات النساء والرجال "كانوا منذ سنوات تحت رحمة الجشع اللاإنساني واللامحدود للمهربين".

ومن جانبه أكد رئيس الشرطة الاتحادية، ديتير رومان، أن "هدف المجرمين ليس تقديم مساعدة هروب انسانية للضحايا بل الرغبة في الثراء الشخصي في شكل الاستغلال اللاإنساني"مضيفا أن "جريمة التهريب المنظمة تظهر مرة أخرى أنها في كثير من الأحيان مجرد بداية للمزيد من الجرائم".

ع.ع / ا ف  ( ا ف ب)

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


 

مختارات

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

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