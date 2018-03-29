السيسي يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97 بالمائة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الإثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018) فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لمدة أربع سنوات قادمة. وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن السيسي فاز بنسبة 97 بالمائة من عدد الأصوات الصحيحة حيث حصل على 21835387 صوتاً. ولفت إلى أن خصم السيسي الوحيد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد المعارض، حصل في المقابل على 656 ألفا و534 صوتاً في الانتخابات بنسبة 2,92 بالمائة.

وأضاف إبراهيم أن الانتخابات شهدت تصويتاً، في الداخل والخارج، من جانب 24 مليوناً و254 ألفاً و152 ناخباً، أي بنسبة 41.5 بالمائة من قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، لافتاً إلى أن نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92.7 بالمائة.

وكان السيسي (63 عاماً) قد انتخب لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9 بالمائة. وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، قد صرح إن الانتخابات الرئاسية تتابعها 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 680 مراسلاً أجنبياً. وأعلن لاشين أن الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائي كامل.

وفي الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت عام 2014، بلغت نسبة المشاركة 37 بالمائة بعد يومين من الاقتراع ثم ارتفعت إلى 47.5 بالمائة إثر تمديد الاقتراع ليوم ثالث.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)