 السويد توزع كتيبات على مواطنيها لإرشادهم في حالة اندلاع حرب | عالم المنوعات | DW | 22.05.2018
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منوعات

السويد توزع كتيبات على مواطنيها لإرشادهم في حالة اندلاع حرب

بدأت السويد في توزيع كتيبات على حوالي 5 ملايين أسرة، تتضمن نصائح بما يجب القيام به في حالة نشوب حرب. وكانت السويد قد وزرعت كتيبات مماثلة لآخر مرة عام 1961. فما سبب هذا القرار؟

Schweden Informationsbroschüre Falls Krisen oder Krieg kommen (Getty Images/AFP/P. Lundahl)

أعلنت هيئة الطوارئ المدنية في السويد مساء أمس الاثنين (21 أيار/مايو 2018) أن البلاد بدأت بتوزيع الكتيب الصادر تحت عنوان "إذا حلت أزمة أو حرب" على 4.8 مليون منزل، ضمن "أسبوع التأهب لحالات الطوارئ" الذي يبدأ في 28 أيار/مايو.

وجاء في الصفحة الأولى من ذلك الكتيب أن "الغرض من هذا الكتيب هو مساعدتنا على أن نكون مستعدين بشكل أفضل للنتائج المترتبة على كل شيء من الحوادث الخطيرة، والطقس الشديد وهجمات تكنولوجيا المعلومات، إلى النزاعات العسكرية".

Schweden Informationsbroschüre Falls Krisen oder Krieg kommen (Reuters)

إحدى صفحات الكتيب

ويُنصح السويديون بالتحضير لحالات الطوارئ من خلال قوائم مراجعة للغذاء والماء ووسائل التدفئة والاتصالات بالإضافة إلى معلومات عن الإنذارات في حالات الطوارئ والتحذيرات من الغارات الجوية وتحديد أماكن ملاجئ للحماية من القنابل.

مختارات

قضت محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة على معارض سوري، كان "عضواً في مجموعة إسلاموية مسلحة". وأدين المعارض السوري بارتكاب جرائم حرب، حيث اعترف بنفسه بأنه اشترك في إعدام سبعة جنود سوريين في إدلب في عام 2012. (16.02.2017)

ذكر التلفزيون السويدي أن رجلا يضع قناعا على وجهه ويحمل أسلحة بيضاء قتل مدرسا وأصاب آخرين، بينهم تلميذان، في مدرسة بجنوب غرب السويد قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه. (22.10.2015)

كما تطرق الكتيب إلى دفاعات البلاد بما في ذلك الخيارات العسكرية والمدنية والتجنيد لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 70 عاما لأن "الجميع ملزمون بالمساهمة وكل شخص مطلوب." كما وردت أيضا معلومات حول تحديد الأخبار المزيفة في الكتيب المؤلف من 20 صفحة.

وجاء في الكتيب: "على الرغم من أن السويد أكثر أمانا من العديد من البلدان الأخرى، لا تزال هناك تهديدات لأمننا واستقلالنا. إذا كنت مستعدا، فإنك تساهم في تحسين قدرة البلاد على التعامل" مع تلك الأزمات. وتم توزيع معلومات مماثلة لأول مرة في البلاد في عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وتم تقديم تحديثات للجمهور حتى عام 1961.

ويتم نشر أحدث المعلومات في الوقت الذي تدرس فيه السويد الانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب التوغلات الروسية في مجالها الجوي ومياهها الإقليمية في السنوات الأخيرة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/F. Sandberg)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    قالت الشرطة السويدية إن شاحنة دهست حشدا من الناس، ثم اصطدمت بمتجر بوسط ستوكهولم اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

  • Schweden Stockholm LKW-Angriff | Premierminister Stefan Löfven (Reuters/TT News Agency/T. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين خلال زيارة في وسط البلاد إن "السويد تتعرض لهجوم. كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا هجوم إرهابي." وعاد لوفين بشكل فوري إلى العاصمة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (picture-alliance/AP Photo/TT News Agency/A. Wiklund)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.

  • Schweden Bild vom Verdächtiger des Attentats in Stockholm (Reuters/Police/Handout/TT News Agency)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبالرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها، إلا أن الشرطة استطاعت الحصول على صورة قالت بأنها تعتقد أنها تعود إلى الفاعل.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/D. Dikson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السويدية عقب حادث

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/A. Schyman)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي، كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    أكدت الحكومة الألمانية تضامنها مع الشعب السويدي عقب عملية الدهس التي تشتبه السلطات السويدية في أنها عمل إرهابي. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقف سوية في وجه الإرهاب".

  • Deustchland | Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (picture-alliance/rtn-radio tele nord rtn/P. Wuest)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وفي حال تأكد أن الحادث هو إرهابي، فقد سبق وأن شهدت مدن أوروبية مثل نيس وبرلين حوادث مماثلة .حيث قاد أنيس عامري الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن تم رفض طلبه، شاحنة إلى داخل سوق لعيد الميلاد في برلين في التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

شهد وسط العاصمة السويدية ستوكهولم حادثة دهس بشاحنة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفي حال ثبوت أن للحادث صلة بالإرهاب فإن ستوكهولم سوف تنضم إلى مدن أوروبية أخرى مثل برلين ونيس اللتان شهدتا حوادث مماثلة. (07.04.2017)  

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