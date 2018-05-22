السويد توزع كتيبات على مواطنيها لإرشادهم في حالة اندلاع حرب

أعلنت هيئة الطوارئ المدنية في السويد مساء أمس الاثنين (21 أيار/مايو 2018) أن البلاد بدأت بتوزيع الكتيب الصادر تحت عنوان "إذا حلت أزمة أو حرب" على 4.8 مليون منزل، ضمن "أسبوع التأهب لحالات الطوارئ" الذي يبدأ في 28 أيار/مايو.

وجاء في الصفحة الأولى من ذلك الكتيب أن "الغرض من هذا الكتيب هو مساعدتنا على أن نكون مستعدين بشكل أفضل للنتائج المترتبة على كل شيء من الحوادث الخطيرة، والطقس الشديد وهجمات تكنولوجيا المعلومات، إلى النزاعات العسكرية".

إحدى صفحات الكتيب

ويُنصح السويديون بالتحضير لحالات الطوارئ من خلال قوائم مراجعة للغذاء والماء ووسائل التدفئة والاتصالات بالإضافة إلى معلومات عن الإنذارات في حالات الطوارئ والتحذيرات من الغارات الجوية وتحديد أماكن ملاجئ للحماية من القنابل.

كما تطرق الكتيب إلى دفاعات البلاد بما في ذلك الخيارات العسكرية والمدنية والتجنيد لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 70 عاما لأن "الجميع ملزمون بالمساهمة وكل شخص مطلوب." كما وردت أيضا معلومات حول تحديد الأخبار المزيفة في الكتيب المؤلف من 20 صفحة.

وجاء في الكتيب: "على الرغم من أن السويد أكثر أمانا من العديد من البلدان الأخرى، لا تزال هناك تهديدات لأمننا واستقلالنا. إذا كنت مستعدا، فإنك تساهم في تحسين قدرة البلاد على التعامل" مع تلك الأزمات. وتم توزيع معلومات مماثلة لأول مرة في البلاد في عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وتم تقديم تحديثات للجمهور حتى عام 1961.

ويتم نشر أحدث المعلومات في الوقت الذي تدرس فيه السويد الانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب التوغلات الروسية في مجالها الجوي ومياهها الإقليمية في السنوات الأخيرة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)