السويد توزع كتيبات على مواطنيها لإرشادهم في حالة اندلاع حرب

أعلنت هيئة الطوارئ المدنية في السويد مساء أمس الاثنين (21 أيار/مايو 2018) أن البلاد بدأت بتوزيع الكتيب الصادر تحت عنوان "إذا حلت أزمة أو حرب" على 4.8 مليون منزل، ضمن "أسبوع التأهب لحالات الطوارئ" الذي يبدأ في 28 أيار/مايو.
وجاء في الصفحة الأولى من ذلك الكتيب أن "الغرض من هذا الكتيب هو مساعدتنا على أن نكون مستعدين بشكل أفضل للنتائج المترتبة على كل شيء من الحوادث الخطيرة، والطقس الشديد وهجمات تكنولوجيا المعلومات، إلى النزاعات العسكرية".
إحدى صفحات الكتيب
ويُنصح السويديون بالتحضير لحالات الطوارئ من خلال قوائم مراجعة للغذاء والماء ووسائل التدفئة والاتصالات بالإضافة إلى معلومات عن الإنذارات في حالات الطوارئ والتحذيرات من الغارات الجوية وتحديد أماكن ملاجئ للحماية من القنابل.
كما تطرق الكتيب إلى دفاعات البلاد بما في ذلك الخيارات العسكرية والمدنية والتجنيد لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 70 عاما لأن "الجميع ملزمون بالمساهمة وكل شخص مطلوب." كما وردت أيضا معلومات حول تحديد الأخبار المزيفة في الكتيب المؤلف من 20 صفحة.
وجاء في الكتيب: "على الرغم من أن السويد أكثر أمانا من العديد من البلدان الأخرى، لا تزال هناك تهديدات لأمننا واستقلالنا. إذا كنت مستعدا، فإنك تساهم في تحسين قدرة البلاد على التعامل" مع تلك الأزمات. وتم توزيع معلومات مماثلة لأول مرة في البلاد في عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وتم تقديم تحديثات للجمهور حتى عام 1961.
ويتم نشر أحدث المعلومات في الوقت الذي تدرس فيه السويد الانضمام إلى حلف الناتو في أعقاب التوغلات الروسية في مجالها الجوي ومياهها الإقليمية في السنوات الأخيرة.
ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
قالت الشرطة السويدية إن شاحنة دهست حشدا من الناس، ثم اصطدمت بمتجر بوسط ستوكهولم اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين خلال زيارة في وسط البلاد إن "السويد تتعرض لهجوم. كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا هجوم إرهابي." وعاد لوفين بشكل فوري إلى العاصمة.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وبالرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها، إلا أن الشرطة استطاعت الحصول على صورة قالت بأنها تعتقد أنها تعود إلى الفاعل.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السويدية عقب حادث
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي، كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
أكدت الحكومة الألمانية تضامنها مع الشعب السويدي عقب عملية الدهس التي تشتبه السلطات السويدية في أنها عمل إرهابي. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقف سوية في وجه الإرهاب".
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ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة
وفي حال تأكد أن الحادث هو إرهابي، فقد سبق وأن شهدت مدن أوروبية مثل نيس وبرلين حوادث مماثلة .حيث قاد أنيس عامري الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن تم رفض طلبه، شاحنة إلى داخل سوق لعيد الميلاد في برلين في التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. (الكاتب: علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة