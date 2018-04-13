السنة التحضيرية جسر الطلبة الأجانب إلى الجامعات الألمانية

تحتاج فئة من الطلاب الأجانب إلى تعديل شهاداتها الثانوية من أجل الالتحاق بالتعليم العالي في ألمانيا. ويتطلب هذا التعديل من الطالب دراسة سنة تحضيرية واجتياز امتحان التقييم المعروف باسم Feststellungsprüfung في نهايتها. التحضير لهذا الامتحان يحدث في أحد المراكز التعليمية المتخصصة بذلك في ألمانيا. ويقدم الموقع الإلكتروني أنابن/ Anabin قاعدة بيانات تمكن الطلاب من معرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى تعديل شهاداتهم الأصلية والالتحاق بالسنة التحضيرية أم لا. ويساعد كل من موقع uni- assist.de وموقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD الطلبة الأجانب الحاصلين على شهادات من بلدانهم الأصلية لا تأهلهم للالتحاق مباشرة بالدراسة في الجامعات الألمانية على كيفية التقديم للدراسة في السنة التحضيرية. في المقابل يتم إعفاء فئة من الطلبة الأجانب الحاصلين على شهادات جامعية من الالتحاق الاجباري بالسنة التحضيرية قبل بدء الدراسة الجامعية، ويكفيهم عوض ذلك اجتياز امتحان اللغة الألمانية لمرحلة دي اس ها/ DSH.

كيف يجد الطالب المكان المناسب؟

تعد المراكز التعليمية التابعة للجامعات التي تقدم السنة التحضيرية/ Studienkollegs بمثابة الجسر الذي يمر عبره الطلبة الأجانب إلى الحياة الجامعية في ألمانيا. إذ لا يقتصر البرنامج التعليمي في هذه المراكز فقط على تلقين الطلاب الأجانب اللغة الألمانية فحسب، وإنما يطلعهم أيضاً على الثقافة والمجتمع الألمانيين ويعدهم لخوض تجربة الدراسة الجامعية في بلد مختلف عن بلدانهم الأصلية.

تنقسم الدروس المقدمة في هذه السنة التحضيرية إلى عدة تخصصات منها الأدب والهندسة والاقتصاد وغيرها من التخصصات الدراسية الأخرى. ويلتحق الطالب بالتخصص الذي يرغب دراسته لاحقاً في الجامعة. يساعد المكتب الدولي التابع للجامعات الطلبة الأجانب في العثور على المركز التعليمي المناسب لهم ولميولهم الدراسية. وعلى موقع الدراسة في ألمانيا وكذلك موقع الهئية الألمانية للتبادل الثقافي DAAD يجد الطلاب الأجانب المزيد من المعلومات حول تقديم طلب الالتحاق بالسنة التحضيرية وقائمة بالمراكز التعليمية التي تقدمها في ألمانيا.

شروط وامتحان القبول

يحتاج الطلبة الأجانب الذين يتوجب عليهم تعديل شهاداتهم الثانوية من بلدانهم الأصلية قبل بدء الدراسة الجامعية في ألمانيا إلى تقديم طلب الالتحاق بالسنة التحضيرية/ Studienkolleg. ومن أهم شروط التقديم لهذه السنة التحضيرية حسب موقع الدراسة في ألمانيا إجادة اللغة الألمانية وتحصيل مستوى B1، وذلك لأن اللغة الألمانية هي اللغة التي يتم بها تدريس كافة مواد السنة التحضيرية مثل التاريخ وعلم الاجتماع وغيرها من المواد الأخرى. إضافة إلى اللغة الألمانية هناك أيضا شرط تقديم إثبات تمويل الدراسة والحياة طول فترة الإقامة في ألمانيا، فضلاً عن شرط الحصول على تأشيرة صالحة للدراسة الجامعية في ألمانيا.

اللغة الألمانية تدرس خلال السنة التحضيرية كمادة دراسية إلى جانب مواد أخرى كالتاريخ وعلم الاجتماع

ويلفت موقع internationale-studierende.de نظر الطلبة الأجانب إلى ضرورة التحقق من التخصص الدراسي الذي يرغبون دراسته فيما بعد، لأن اجتياز السنة التحضيرية والامتحان النهائي في مادة معينة مثل الهندسة على سبيل المثال لا يؤهل الطالب فيما بعد إلى التقديم للحصول على مقعد دراسي في أحدد التخصصات الدراسية الأدبية والعكس صحيح.

الامتحان النهائي

هذه السنة التحضيرية للدراسة الجامعية، والتي تتم في المراكز التعليمية التابعة للجامعات والكليات التقنية تسير على مدى فصلين دراسيين. وتتراوح ساعات الفصول الدراسية من 28 إلى 32 ساعة في الأسبوع الواحد. كما يتوجب على الطلبة دفع رسوم معينة خلال هذه السنة التحضيرية أيضاً، وفقاً لموقع الدراسة في ألمانيا. ويمكن للطلبة المتفوقين بشكل استثنائي المرور إلى الامتحان النهائي بعد اجتيازهم بتفوق كبير لفصل دراسي واحد فقط. غير أن المرور إلى الامتحان النهائي يشترط على باقي الطلبة اجتياز الفصلين الدراسيين الاثنين بنجاح. ويتضمن الامتحان جميع المواد الدراسية التي تلقاها الطالب خلال السنة التحضيرية في مختلف المواد الدراسية الأدبية أو العلمية، بالإضافة إلى مادة اللغة الألمانية. بعد اجتياز الامتحان التقييمي يستطيع الطالب بعد ذلك التقديم بطلب الحصول على مقعد جامعي في التخصص الذي يرغب دراسته في ألمانيا.

الكاتبة: إيمان ملوك