 السنة التحضيرية جسر الطلبة الأجانب إلى الجامعات الألمانية | دليل الدراسة | DW | 23.05.2018
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دليل الدراسة

السنة التحضيرية جسر الطلبة الأجانب إلى الجامعات الألمانية

يتوجب على فئة من الطلبة الأجانب دراسة سنة تحضيرية قبل بدء دراستهم الجامعية. ويتعلم الطالب في هذه السنة المواد الأساسية التي تؤهل لدراسة الفرع المطلوب. فيما يلي معلومات عن هذه السنة والجهات التي تقدمها.

Deutschland Studienalltag an der HHL (picture alliance/ZB/J. Woitas)

تحتاج فئة من الطلاب الأجانب إلى تعديل شهاداتها الثانوية من أجل الالتحاق بالتعليم العالي في ألمانيا. ويتطلب هذا التعديل من الطالب دراسة سنة تحضيرية واجتياز امتحان التقييم المعروف باسم Feststellungsprüfung في نهايتها. التحضير لهذا الامتحان يحدث في أحد المراكز التعليمية المتخصصة بذلك في ألمانيا. ويقدم الموقع الإلكتروني أنابن/ Anabin قاعدة بيانات تمكن الطلاب من معرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى تعديل شهاداتهم الأصلية والالتحاق بالسنة التحضيرية أم لا. ويساعد كل من موقع uni- assist.de وموقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD الطلبة الأجانب الحاصلين على شهادات من بلدانهم الأصلية لا تأهلهم للالتحاق مباشرة بالدراسة في الجامعات الألمانية على كيفية التقديم للدراسة في السنة التحضيرية. في المقابل يتم إعفاء فئة من الطلبة الأجانب الحاصلين على شهادات جامعية من الالتحاق الاجباري بالسنة التحضيرية قبل بدء الدراسة الجامعية، ويكفيهم عوض ذلك اجتياز امتحان اللغة الألمانية لمرحلة دي اس ها/  DSH.

كيف يجد الطالب المكان المناسب؟

تعد المراكز التعليمية التابعة للجامعات التي تقدم السنة التحضيرية/ Studienkollegs بمثابة الجسر الذي يمر عبره الطلبة الأجانب إلى الحياة الجامعية في ألمانيا. إذ لا يقتصر البرنامج التعليمي في هذه المراكز فقط على تلقين الطلاب الأجانب اللغة الألمانية فحسب، وإنما يطلعهم أيضاً على الثقافة والمجتمع الألمانيين ويعدهم لخوض تجربة الدراسة الجامعية في بلد مختلف عن بلدانهم الأصلية.

مختارات

بعد تعلمك اللغة الألمانية وحصولك على اعتراف بشهادتك، تأتي الآن الخطوة التالية وهي تقديم طلب للحصول على مقعد دراسي في الجامعة. ما هي أبرز الخطوات والشروط التي يجب على الطلبة العرب معرفتها والتقيد بها قبل ارسال الطلب؟ (25.01.2018)

يواجه الطلبة الأجانب عادة صعوبات في الحصول على تأشيرة الدراسة في ألمانيا بالوقت المناسب لأسباب منها التأخر بتقديم الطلب أو تقديه من أجل تأشيرة غير مناسبة. تعرّف على تأشيرة الدراسة في ألمانيا، وكيف يتم تقديم الطلب عليها؟ (13.03.2018)

تنقسم الدروس المقدمة في هذه السنة التحضيرية إلى عدة تخصصات منها الأدب والهندسة والاقتصاد وغيرها من التخصصات الدراسية الأخرى. ويلتحق الطالب بالتخصص الذي يرغب دراسته لاحقاً في الجامعة. يساعد المكتب الدولي التابع للجامعات الطلبة الأجانب في العثور على المركز التعليمي المناسب لهم ولميولهم الدراسية. وعلى موقع الدراسة في ألمانيا وكذلك موقع الهئية الألمانية للتبادل الثقافي DAAD يجد الطلاب الأجانب المزيد من المعلومات حول تقديم طلب الالتحاق بالسنة التحضيرية وقائمة بالمراكز التعليمية التي تقدمها في ألمانيا.

شروط وامتحان القبول

يحتاج الطلبة الأجانب الذين يتوجب عليهم تعديل شهاداتهم الثانوية من بلدانهم الأصلية قبل بدء الدراسة الجامعية في ألمانيا إلى تقديم طلب الالتحاق بالسنة التحضيرية/ Studienkolleg. ومن أهم شروط التقديم لهذه السنة التحضيرية حسب موقع الدراسة في ألمانيا إجادة اللغة الألمانية وتحصيل مستوى B1، وذلك لأن اللغة الألمانية هي اللغة التي يتم بها تدريس كافة مواد السنة التحضيرية مثل التاريخ وعلم الاجتماع وغيرها من المواد الأخرى. إضافة إلى اللغة الألمانية هناك أيضا شرط تقديم إثبات تمويل الدراسة والحياة طول فترة الإقامة في ألمانيا، فضلاً عن شرط الحصول على تأشيرة صالحة للدراسة الجامعية في ألمانيا.

Deutschkurs © Doc RaBe #37520730 (Doc RaBe - Fotolia.com)

اللغة الألمانية تدرس خلال السنة التحضيرية كمادة دراسية إلى جانب مواد أخرى كالتاريخ وعلم الاجتماع

ويلفت موقع internationale-studierende.de نظر الطلبة الأجانب إلى  ضرورة التحقق من التخصص الدراسي الذي يرغبون دراسته فيما بعد، لأن اجتياز السنة التحضيرية والامتحان النهائي في مادة معينة مثل الهندسة على سبيل المثال لا يؤهل الطالب  فيما بعد إلى التقديم للحصول على مقعد دراسي في أحدد التخصصات الدراسية الأدبية والعكس صحيح.

الامتحان النهائي

هذه السنة التحضيرية للدراسة الجامعية، والتي تتم في المراكز التعليمية التابعة للجامعات والكليات التقنية تسير على مدى فصلين دراسيين. وتتراوح ساعات الفصول الدراسية من 28 إلى 32 ساعة في الأسبوع الواحد. كما يتوجب على الطلبة دفع رسوم معينة خلال هذه السنة التحضيرية أيضاً، وفقاً لموقع الدراسة في ألمانيا. ويمكن للطلبة المتفوقين بشكل استثنائي المرور إلى الامتحان النهائي بعد اجتيازهم بتفوق كبير لفصل دراسي واحد فقط. غير أن  المرور إلى الامتحان النهائي يشترط على باقي الطلبة اجتياز الفصلين الدراسيين الاثنين بنجاح. ويتضمن الامتحان جميع المواد الدراسية التي تلقاها الطالب خلال السنة التحضيرية في مختلف المواد الدراسية الأدبية أو العلمية،  بالإضافة إلى مادة اللغة الألمانية. بعد اجتياز الامتحان التقييمي يستطيع الطالب بعد ذلك التقديم بطلب الحصول على مقعد جامعي في التخصص الذي يرغب دراسته في ألمانيا.

الكاتبة: إيمان ملوك

  • Symbolbild - Designer

    التدريب المهني في ألمانيا

    متطلبات عدة

    لا ريب في أن الاطلاع على آخر المستجدات التقنية تساعدك على النجاح بأي مجال تعمل به. ولكن الأهم من هذا قدرتك على مزج قدراتك الفردية بمتطلبات العمل أو التدريب الوظيفي لتظهر جوهر إمكانياتك على الصعيد المهني.

  • Deutschland Azubis beginnen mit Lehre

    التدريب المهني في ألمانيا

    الساعاتي

    يعتمد كل شيء في عصرنا الحالي على تقنيات متطورة حتى في مهنة الساعاتي، فمثلاً يحاول هذا المتدرب أن يتفهم جوهر الساعة وتركيبتها ليتمكن من إصلاحها وتفكيكها فيما بعد.

  • Bildergalerie Handwerk

    التدريب المهني في ألمانيا

    النجار

    تاريخياً يرجع استخدام الآلات في مجال النجارة إلى فترة أقدم من مجال الساعاتي، فيحاول هذا التلميذ مثلاً إصلاح مسنن لإحدى طواحين الهواء التاريخية. ورغم أن التدريب المهني في مجال التجارة رائد، إلا أن أمثال هذه الطواحين يندر بناؤها في الوقت الحالي.

  • Auszubildender Dachdecker

    التدريب المهني في ألمانيا

    المسقِّف

    يعد هذا النوع من التدريب المهني من أقدم الأعمال اليدوية، لكن نقابة المسقفين الألمانيين اشتكت مؤخراً من ارتفاع أعداد المسقفين ذوي الوزن الزائد، الأمر الذي يعيق من تحركاتهم وممارستهم لأعمالهم. ويعتبر عدم الخوف من المرتفعات من الشروط التي تؤهل المتدربين لممارسة هذه المهنة.

  • Friseur Azubi Friseurberuf Hairstylistin

    التدريب المهني في ألمانيا

    مسرحة الشعر

    تشهد العديد من البلاد ارتفاعاً في أعداد النساء العاملات في وظائف كانت تقتصر على الرجال تقليدياً. ورغم ذلك نجد العديد من الوظائف التي مازال جنس دون آخر يتسيدها، فمثلاً مهنة تسريح الشعر تبقى مهنة أنثوية بالدرجة الأولى.

  • Werkzeugmechanikerin

    التدريب المهني في ألمانيا

    ميكانيكية الآلات الثقيلة

    خلافاً لمهنة مسرحات الشعر، فإن تصنيع الآلات ليومنا هذا يهيمن عليها الذكور دون الإناث. ولكن ذلك لا ينفي أيضاً وجود نساء يعملن في هذا المجال. فالفتاة في الصورة تدرس تصنيع الآلات، أما مدارس التدريب المهني، فترحب بكلا الجنسين دون تمييز في حالة الرغبة.

  • Deutschland Ausbildung zur Hebamme

    التدريب المهني في ألمانيا

    القابلة

    مهنة مقتصرة على الفتيات حتى يومنا هذا. ويستمر التدريب المهني ثلاث سنوات تختمها الفتاة إما بالعمل في إحدى العيادات أو بشكل مستقل. ونرى في الصورة جزءا من التعليم العملي لهؤلاء الفتيات، حيث يتعلمن التعامل مع الأطفال من خلال الدمى.

  • Lehrlingsausbildung der Handwerkskammer

    التدريب المهني في ألمانيا

    الجزار

    على خطى المعلم يسير التلاميذ. حتى موعد تقديمهم لأداء الامتحان النهائي يتدرب التلاميذ في ملحمة حقيقية. وقد كانت هذه المهنة حتى وقت قصير مهنة مقتصرة على الذكور.

  • Unterricht in der Berufsschule

    التدريب المهني في ألمانيا

    مدارس مهنية

    إلى جانب الجزء العملي في المعمل، يجب زيارة المدارس المهنية للجوانب النظرية. ويدعى هذا بالنظام المزدوج إذ يجمع الجانب النظري مع العملي. ويعتقد الكثير أن هذا الأمر هو السبب وراء سمعة ألمانيا اللامعة على صعيد التدريب المهني.

  • Symbolbild Berufsschüler

    التدريب المهني في ألمانيا

    على مقاعد الدراسة

    مهما اختلفت التخصصات المهنية، يجمع طلابها أمر واحد ألا وهو مقاعد الدراسة، حيث يتم تعيينهم في شركات مختلفة لأغراض تعليمية تمكنهم في نهاية الأمر من التعرف على أوضاع العمل وذلك ليس فقط على المستوى التخصصي ولكن أيضاً على صعيد العمل عموماً.

  • Symbolbild Arbeitsmarkt

    التدريب المهني في ألمانيا

    إيجاد الوظيفة

    خلال رحلة البحث عن عمل هناك أمور لا بد من اعتبارها، أهمها ميول الشخص ونصائح أهله وأصدقائه أو حتى المعمل الذي تدرب فيه. ويقدم مركز المعلومات المهنية في ألمانيا والمعروف باسم BIZ نصائح للمتدرب.

    الكاتب: تقى هلال/هنريك بوهمة


 

مختارات

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