السلطة الخامسة: تكلفة الحرب المنسية في اليمن

الخاسر الأكبر في الحرب اليمنية هم اليمنيون، فتقديرات الأمم المتحدة تقول إن عشرة آلاف على الأقل قتلوا بالإضافة إلى إصابة أنحو أربعين ألف شخص في الصراع الدائر منذ ما يقرب من العامين، وفي ظل هذه الحرب يُحرم المواطنون من أبسط حقوقهم.