السلطة الخامسة: تكلفة الحرب المنسية في اليمن

إرسال
فيسبوك
تويتر
جوجل +
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط http://dw.com/p/2W147
الخاسر الأكبر في الحرب اليمنية هم اليمنيون، فتقديرات الأمم المتحدة تقول إن عشرة آلاف على الأقل قتلوا بالإضافة إلى إصابة أنحو أربعين ألف شخص في الصراع الدائر منذ ما يقرب من العامين، وفي ظل هذه الحرب يُحرم المواطنون من أبسط حقوقهم.
في إطار عملية لإخراج الحوثيين من منطقة ليست بعيدة عن مضيق باب المندب، أعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 11 حوثياً وسبعة جنود موالين لهادي في المواجهات بالقرب من المضيق الاستراتيجي. وأعلنت نفس المصادر عن وصول تعزيزات من عدن.
قُتل ما لا يقل عن 43 جندياً وأُصيب العشرات من قوات الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، جراء هجوم انتحاري في تجمع لهم وقع صباح الأحد في عدن جنوبي البلاد.
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن أنه استخدم "بشكل محدود" قنابل عنقودية بريطانية الصنع، وذلك ردا على اتهامات وجهتها إليه منظمات حقوقية بانتهاك القانون الدولي بسبب استخدامه هذه الذخائر.
في أول زيارة له منذ عام، والثانية منذ اندلاع الحرب، عاد الرئيس اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وسط أنباء عن وصول تعزيزيات عسكرية "ضخمة" إلى المدينة الجنوبية استعدادا لحسم المعركة، في وقت تتواصل فيه الحرب في أكثر من جبهة.
2017 DW |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول