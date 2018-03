السلطات الألمانية في مواجهة مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا"

40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

على الرغم من أنه قد منع من تأدية الأغاني خلال الخدمة، إلا أنه وجد الوقت لتأليف الموسيقى. وكانت ألمانيا مهد أغنيتين حازتا على الأرقام الأعلى في عالم الموسيقى : (one night) و( A fool such as I) كما كان السبب وراء الشهرة العالمية للأغنية الشعبية الألمانية، (muss I denn zum Städtele hinaus).