 السلطات الألمانية في مواجهة مجموعة الروك ″عثمانيو جرمانيا″ | سياسة واقتصاد | DW | 27.03.2018
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سياسة واقتصاد

السلطات الألمانية في مواجهة مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا"

محاولة القتل والاستفزاز هي إحدى التهم الموجهة ضد مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا". وبدأت محاكمة هذه المجموعة في شتوتغارت. والمثير هو قربها المزعوم من الحكومة التركية.

Osmanen Germania Rockergruppe Polizei Neuss Deutschland (picture-alliance/dpa/D.Staniek)

أكثر من ألف شرطي احتشدوا منذ الصباح الباكر. ففي صباح الـ 13 من مارس/ آذار داهم رجال الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية شقق ومكاتب تابعة لأعضاء مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا"، وتم إغلاق الطرق المجاورة. ويُصنف أعضاء المجموعة من أصل تركي كعناصر خطيرة، لهذا كانت قوى خاصة من الشرطة مشاركة في عملية المداهمات التي شملت نحو 60 بناية، والهدف هو ضبط أدلة على الجريمة المنظمة ووثائق حول بنية مجموعة "العثمانية".

واهتمت السلطات الألمانية منذ مدة في ولاية هيسن بالمجموعة التي أسسها عنصر من مجموعة الروك  "هيلس أنجيل". وأثارت المجموعة "العثمانية" الاهتمام لأنها وسعت مجال تأثيرها بعنف، إذ حصلت من حين لآخر مواجهات مع مجموعات روك أخرى، وتعرض خصومها لجروح، ويتم الحديث أيضا عن محاولة القتل. وينطلق خبراء من أن المجموعة تضم على مستوى ألمانيا نحو 3000 عضو. ويتحدث عناصرها عن 2500 عضو في ألمانيا و 3500 عضو على مستوى العالم. ويبدو أن لهم أنشطة في تركيا والنمسا وسويسرا والسويد.

إعلان حرب من طرف سلطات الأمن 

وتشبه عملية المداهمات التي شنتها الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية حيث تم ضبط بيانات ووثائق وأسلحة ومخدرات إعلان حرب من قبل سلطات الأمن الألمانية التي لا تريد تقبل هذا التوسيع في مجال السلطة لفترة أطول. والآن يأتي دور العدالة في ولاية بادن فورتمبرغ حيث  أنه ابتداء من الاثنين 26 من مارس الجاري بدأت محاكمة  قيادة مجموعة "عثمانيو جرمانيا".

وتُوجه التهمة لثمانية عناصر، بينهم ثلاثة ينتمون لأعلى هرم القيادة يواجهون تهمة محاولة القتل والاستفزاز والإجبار على الدعارة. لكن التحقيقات لها طابع سياسي: فالشرطة الجنائية في الولاية تجري تحقيقات حول خلفيات النزاع بين عناصر روك أتراك وأكراد. ويُصنف أتباع "عثمانيو جرمانيا" كممثلين للقومية التركية المتطرفة، ما يميزهم عن مجموعات روك أخرى في ألمانيا.

عناصر  المجموعة و تركيا

التحقيقات تصب حول ما إذا كانت مجموعة "عثمانيو جرمانيا" تخضع للتسيير سياسيا من الخارج، كما أعلن رئيس الشرطة كلاوس زيفاي في ولاية بادن فورتمبرغ في مؤتمر صحفي. "ولهذا طلبنا مشاركة جهاز الاستخبارات لأول مرة في التحقيقات ضد هذه المجموعة". ويتعلق الأمر بشكل ملموس باتصالات عناصر مجموعة الروك  باتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين الذي يُعتبر منظمة خارجية غير رسمية مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان. والتقييم نفسه يصدره وزير الداخلية في ولاية شمال الراين - وستفاليا الذي قال في تقرير بأن مجموعة "عثمانيو جرمانيا لها توجهات سياسية" وتمثل عبر الانترنت "وجهات نظر قومية تركية وكذلك يمينية متطرفة". والنقطة المعبرة عن ذلك هي اتصالات قياديين في مجموعة الروك بممثلين لحزب العدالة والتنمية والعدالة التركية.

Deutschland Osmanen Germania Gang (picture alliance/dpa/P. Zinken)

أعضاء من "عثمانيو جرمانيا" يتظاهرون أمام بوابة براندنبورغ في برلين

مساعدة مالية من تركيا

تفاصيل إضافية حول المجموعة يقدمها رئيس حماية الدستور في ولاية شمال الراين -وستفاليا بوركهارت فرايير الذي قال في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزة الألمانية بأن المجموعة تم رصدها في مظاهرات تدعم الحكومة التركية "كعنصر ناشط". كما أن اتهامات وزير الداخلية للولاية تتحدث عن أنشطة لمجموعة "عثمانيو جرمانيا" موجهة ضد " حزب العمال الكردستاني والأتراك اليساريين المتطرفين وحركة غولن" وترحب بها السلطات التركية "كأنشطة لمحاربة الإرهاب".

وتفيد تقارير إعلامية ألمانية استنادا إلى تقارير التنصت والمراقبة لسلطات الأمن الألمانية أن نائبا من حزب العدالة والتنمية قام بتحويل أموال لقيادي في مجموعة "العثمانية". ويبدو أن النائب البرلماني  ساهم في الاحتجاجات ضد قرار البرلمان الألماني حول الأرمن في السنة الماضية شارك فيها عناصر مجموعة الروك.

"سنسيطر على كافة البلاد"

إلا أن مجموعة "عثمانيو جرمانيا" تنفي جميع هذه الاتهامات والأدلة بالرغم من أنهم يتصرفون مثل مجموعات روك أخرى لها لباسها الخاص بالرموز التي توحي بالانتماء إلى النادي ويظهرون في الخارج "كنادي للملاكمة يعتني بالشباب". في المقابل يعتبر خبراء ورجال مخابرات أن مجموعة "عثمانيو جرمانيا" هي كتلة من المجرمين من أصول أجنبية يسيطرون أكثر على أماكن عناصر مجموعات الروك القديمة. ويظهر أتباع "العثمانية" في الإنترنت متأكدين من النصر وقادرين على القتال، ويشهر عناصر من المجموعة في مقطع فيديو مسدسات وأدوات قتال أمام الكاميرا. ويردد صوت في خلف الفيديو تهديده بالقول "إننا سنستولي على جميع البلاد".

ويبقى الآن ترقب ما إذا كانت هذه الادعاءات بالثقة بالنفس قادرة على مواجهة تحقيقات السلطات الألمانية.

رالف بوزن/ م.أ.م

  • Elvis Presley at Sun Studio in Memphis in 1956 (picture alliance/AP Images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ولد الأسطورة إلفيس بريسلي عام 1935 في مدينة توبيلو، بولاية مسيسبي. وبدأ مسيرته الفنية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. التقطت هذه الصورة عام 1954 أثناء تسجيله في ااستوديو (سن) الشهير في ممفيس، والذي انطلق منه أيضاً مغني البلوز الأميركي بي بي كينغ. وبسرعة دخل إلى عالم الشهرة في أغنيته الناجحة الأولى (هوتيل هارتبريك) التي قادته إلى النجومية.

  • Elvis Presley in Germany (picture alliance /)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    علق بريسلي عمله الفني خلال خدمته في الجيش الأمريكي بألمانيا بين عامي 1958-1960. كان بريسلي المتمركز في بلدة فريدبيرغ الألمانية مقيماً في فندق بالقرب من "باد ناوهايم"، عوضاً عن العيش في الثكنات العسكرية. أقام هناك مع جدته ووالده وحارسين. يمكن لنزلاء الفندق حتى اليوم أن يناموا في غرفة إلفيس التي حرصت إدارة الفندق على المحافظة عليها إكراماً لذكرى إقامة "الملك".

  • Elvis Presley laughs with a guitar in hand (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    على الرغم من أنه قد منع من تأدية الأغاني خلال الخدمة، إلا أنه وجد الوقت لتأليف الموسيقى. وكانت ألمانيا مهد أغنيتين حازتا على الأرقام الأعلى في عالم الموسيقى : (one night) و( A fool such as I) كما كان السبب وراء الشهرة العالمية للأغنية الشعبية الألمانية، (muss I denn zum Städtele hinaus).

  • Elvis Presley Museum opening (picture-alliance/dpa)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    الوقت الذي أمضاه إلفيس في ألمانيا موثق بشكل جيد. في عام 2011، افتتح ثلاثة جامعين، من بينهم أندرياس شروير، الظاهر في الصورة، متحف إلفيس في دوسلدورف، يضم أكبر مجموعة لإلفيس خارج الولايات المتحدة. يمكن للزوار الحصول عن قرب وبشكل شخصي، على فكرة كيف كان سيبدو إلفيس.

  • Elvis Presley marries wife Priscilla Beaulieu (picture-alliance/dpa/Bert Reisfeld)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    خلال خدمته العسكرية في ألمانيا، التقى بـ بريسيلا بيولوي، ابنة أحد الضباط الأمريكيين. كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً فقط. تزوج الثنائي بعد سنوات في فندق (علاء الدين) في لاس فيغاس عام 1967، غير أن الملك لم يكن مخلصاً لزوجته.

  • Elvis jumpsuits from B&K (picture-alliance/ZUMAPRESS/B. Cahn)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ارتدى الأسطورة بريسلي البذلة بعد أن تمزق سرواله حين كان على المسرح، وبعدها أصبح زي إلفيس بريسلي علامة فارقة. وتقوم شركة B&K في تشارليزتاون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة اعتماداً على النموذج الأصلي، بانتاج بذلات "الملك"، وهي الشركة الوحيدة المرخص لها بانتاج هذه البذلة. وينتظر المعجبون ومنتحلو الشخصية بين 14-16 أسبوعاً لاستلام طلباتهم.

  • Elvis impersonators (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    يمتد إرث إلفيس طولاً وعرضاً. تجري مهرجانات إلفيس الأوربية كل عام في بلدة "باد ناوهايم"، حيث تستقطب الكثير من المعجبين والمقلدين. وللملك نوادي معجبين رسمية أيضاً في 38 دولة مختلفة، فضلاً عن الكثير من التذكارات. كانت غرناطة، في اسبانيا أول مدينة تضع وجه الملك على طابع تذكاري في عام 1978. وحذت ألمانيا حذوها في عام 1988.

  • James Dean (picture-alliance/akg-images)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    ألهم إلفيس صناعة انتحال الشخصية، إضافة إلى الأفلام مثل ( باي باي بيردي) عام 1967 استناداً على مسيرته الفنية. ولكن.. من ألهم الملك نفسه؟ عُرف إلفيس بولعه بموسيقى الأخت روزيتا ثاربي، وقال عن الممثل جيمس دين (في الصورة) إنه "عبقري".

  • Elvis Presley's Graceland (courtesy O2 exhibition)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    توفي إلفيس بريسلي في مكان إقامته في غرايسلاند بالولايات المتحدة يوم (16 آب/ أغسطس 1977). أصبح الآن هذا المنزل مفتوحاً للعامة، والأكثر زيارة بعد البيت الأبيض. تديره شركة تجني الملايين تسمى مجموعة شركات ألفيس بريسلي، لذا ليس أن يحجز إلفيس مكانا له في قائمة فوربس السنوية للمشاهير الأعلى دخلا في العالم.

  • Elvis Geburtstag (AP)

    40 عاماً على وفاة الأسطورة إلفيس بريسلي

    في كل عام، يجتمع محبو الأسطورة إحياء لذكراه ويضيئون الشموع أمام بيته في غريسلاند. وكانوا قد سجلوا رقماً قياسياً في الذكرى الـ 30 لوفاته، عام 2007، حيث اجتمع حوالي 75 ألف شخص أمام بيته. تحية تليق بملك الروك أند رول. سارة هوكل/ ريم ضوا


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