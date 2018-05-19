السعودية تطلق سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

قال نشطاء ومنظمة العفو الدولية اليوم (الخميس 24 أيار/ مايو 2018) إنّ السعودية أطلقت سراح ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة كن ضمن مجموعة احتجزتها السلطات الأسبوع الماضي في حملة بدأت قبل أسابيع فقط من دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارات حيز التنفيذ.

وكانت منظمات حقوقية دولية ذكرت أنّ السلطات احتجزت 11 ناشطا على الأقل معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس "نستطيع أن نؤكد الإفراج عن عائشة المانع (70 عاما)، وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش لكننا لا نعلم الظروف التي سمحت بذلك". ودعت الرياض إلى "إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فورا ومن دون أي شروط".

من جهتها كتبت نورة عبدالكريم في حسابها على تويتر "تم اطلاق سراح الدكتورة عائشة عبد الكريم"، مشيرة إلى تقارير تم تداولها بأن الناشطة "تعاني من مشاكل صحية وكانت أصيبت بنوبة قلبية العام الماضي".

ولم يصدر تعليق من السلطات حول وضع المعتقلين والمعتقلات الذين أوقفوا في الحملة. ودون ذكر أسماء المعنيين، اتهمت أجهزة الأمن السعودية السبت هؤلاء الناشطين بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، بينما وصفتهم الصحف بأنهم "خونة".

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، فإن بين الموقوفين لجين الهذلول التي اعتقلت في 2014 لأكثر من 70 يوما بعدما حاولت أن تعبر بسيارتها الحدود بين الإمارات والسعودية، وعزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.

وكانت سلطات المملكة أعلنت في أيلول/سبتمبر 2017 أنّه سيسمح للسعوديات بقيادة السيارة ثم حددت تاريخ 24 حزيران/يونيو 2018 موعدا لتنفيذ ذلك.

ويرى محللون أن اعتقال النشطاء البارزين تحذير لا لبس فيه مفاده أن التغيير في السعودية يأتي فقط بأوامر عليا. وتلقي هذه الاعتقالات بظلالها على حملة التغيير والانفتاح التي تنتجها المملكة بقيادة ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

م.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)