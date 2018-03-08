السعودية تحدد موعد بدء السماح للنساء بقيادة السيارات

أعلنت السلطات المختصة بالسعودية عن اكتمال الترتيبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات استعداد لبدء تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالسماح للنساء بالقيادة لأول مرة في تاريخ المملكة، في الموعد المحدد لذلك.
أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء محمد بن عبدالله البسامي في بيان صدر اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/ مايو 2018) أنه سيتم السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 حزيران/يونيو المقبل. ونقل بيان للحكومة عن البسامي تأكيده "اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات في المملكة".
وقال البسامي إنه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة "إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية".
وفي 26 أيلول/سبتمبر، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.
وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة المحافظة حيث بين المُدرسات سعوديات حصلن على رخصهن في الخارج. وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
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