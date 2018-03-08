 السعودية تحدد موعد بدء السماح للنساء بقيادة السيارات | أخبار | DW | 08.05.2018
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أخبار

السعودية تحدد موعد بدء السماح للنساء بقيادة السيارات

أعلنت السلطات المختصة بالسعودية عن اكتمال الترتيبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات استعداد لبدء تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالسماح للنساء بالقيادة لأول مرة في تاريخ المملكة، في الموعد المحدد لذلك.

Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء محمد بن عبدالله البسامي في بيان صدر اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/ مايو 2018) أنه سيتم السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 حزيران/يونيو المقبل. ونقل بيان للحكومة عن البسامي تأكيده "اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات في المملكة".

وقال البسامي إنه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة "إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية".

وفي 26 أيلول/سبتمبر، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.

وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة المحافظة حيث بين المُدرسات سعوديات حصلن على رخصهن في الخارج. وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


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لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

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