الريال يفوز على بايرن في عقر داره ويطرق باب نهائي دوري الأبطال

بات ريال مدريد الإسباني على مشارف التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية الأربعاء (25 أبريل/ نيسان).

ودفع بايرن ثمن سوء الحظ الذي عانى منه طوال المباراة، حيث كان الطرف الأفضل في معظم الفترات، رغم افتقاده خدمات نجميه أريين روبن وجيروم بواتينغ، اللذين خرجا من ملعب المباراة للإصابة، بالإضافة لخوضه اللقاء دون نجومه ديفيد ألابا وكينغسلي كومان وآرتورو فيدال بداعي الإصابة أيضا، لكن لاعبوه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الريال بغرابة شديدة، ليمنح الفرصة للفريق الملكي للتغلب عليه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع جوشوا كيميتش في الدقيقة 27، وتعادل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 44 ثم أضاف (البديل) ماركو أسينسيو الهدف الثاني للريال في الدقيقة .56

وأصبح يكفي الريال، الذي يتطلع للاحتفاظ باللقب القاري للعام الثالث على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا ،الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه (سانتياغو برنابيو) يوم الثلاثاء القادم، للتأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل، بات يتعين على بايرن، الذي لم يحقق أي انتصار على الريال في البطولة منذ 17 نيسان/أبريل عام 2012، للفوز بهدفين نظيفين على الأقل، أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف، من أجل التأهل للنهائي والمحافظة على حلمه بتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2013، عندما توج بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا) تحت قيادة مدربه الحالي يوب هاينكس.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي، الذي سيقام يوم 26 أيار/مايو القادم بالعاصمة الأوكرانية كييف، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفربول الانجليزي وروما الإيطالي. كان الفريق الانجليزي فاز 5 / 2 في مباراة الذهاب ،التي جرت بملعبه أمس الثلاثاء، ليصبح المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

هـ.د/ ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)