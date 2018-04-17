الرسام إنييستا يضع اللمسة الأخيرة على لوحته مع برشلونة

ذكر موقع جريدة "سبورت" أن كابتن فريق برشلونة آندريس إنييستا، سيعلن غدا الجمعة (27 أبريل/نيسان 2018) قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني، وأضاف الموقع الإسباني أن "الرسام" إنييستا سيغادر الفريق الإسباني، الذي عاش معه أزهى أيامه الكروية.
وأوضح موقع "سبورت" أن إنييستا سيظهر غدا الجمعة في مؤتمر صحفي، من أجل إعلان نهاية مشواره الكروي برفقة فريق برشلونة، وأضاف أن الدولي الإسباني سيخوض تجربة كروية جديدة في الدوري الصيني لكرة القدم.
وبحسب نفس المصدر، أخبر إنييستا (33 عاما) رئيس فريق برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وبعض اللاعبين في النادي، أنه سيرحل رسميا عن الفريق نهاية الموسم الكروي الحالي، مضيفا أن إنييستا سيخبر في الساعات القليلة القادمة باقي اللاعبين في برشلونة قراره بمغادرة النادي.
وأكد الموقع الإسباني أن إنييستا كان، يبحث بعد تتويج برشلونة بكأس ملك إسبانيا على حساب فريق إشبيلية، عن موعد يُعلن فيه قراره النهائي بخصوص مسيرته الكروية مع فريق برشلونة، وأضاف أن الفائز بكأس العالم سنة 2010 يُريد الآن خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الصيني.
في المقابل، يُتابع نفس المصدر أن جماهير النادي الكتالوني ستحتفي نهاية الموسم بنجمها إنييستا، إذ من المحتمل أن يشهد وداع النجم الإسباني لحظات مؤثرة، خاصة وأن الرسام يمتلك مكانة كبيرة في قلوب النادي الإسباني العريق، الذي قاده إلى منصات التتويج الأوروبية والمحلية في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة.
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