الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت وسط خلاف دبلوماسي

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم (الأحد 29 أبريل / نيسان 208) إن الحظر المفروض على سفر العمال إلى الكويت أصبح دائمًا، حيث تعهد بمساعدة نحو 260 ألف من العاملين الفلبينيين، معظمهم من المساعدات المنزليات، عند عودتهم إلى الفلبين. وقال الرئيس الفلبيني في مؤتمر صحفي عقب عودته من قمة لقادة جنوب شرق آسيا في سنغافورة "سيتم فرض الحظر بشكل دائم. ولن يكون هناك المزيد من التوظيف هناك- وخاصة المساعدات المنزليات".

وقال دوتيرتي إن العاملين الفلبينيين في الكويت يمكنهم بدلا من ذلك العثور على عمل في الفلبين أو دول أخرى مثل الصين أو اليابان. وأضاف "أرجوكم عودوا إلى وطنكم. ستبذل حكومتكم قصارى جهدها لمساعدتكم في العودة وإعادة التوطين. أناشد شعوركم بالوطنية وحبكم للوطن والعائلة". وفرضت الفلبين لأول مرة حظرا على السفر من أجل العمل في الكويت في كانون الثاني / يناير بعد وفاة سبع عاملات منزليات فلبينيات في حوادث منفصلة.

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وكانت مانيلا تتفاوض على اتفاق مع الكويت لتحسين ظروف العمل وضمان حماية المصلحة العامة للفلبينيين، لكن المحادثات توترت عندما طردت الكويت سفير الفلبين الأسبوع الماضي. كما استدعت الكويت مبعوثها إلى مانيلا في 25 نيسان/ أبريل بعد أيام من ظهور مقطع فيديو يظهر عددا من موظفي السفارة الفلبينية يساعدون عاملات على الفرار من منازل أرباب عملهن في الكويت.

واحتجت الفلبين على طرد سفيرها بالإضافة إلى احتجاز أربعة فلبينيين استعانت بهم السفارة لمساعدة العاملات وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة دبلوماسيين. كما حث دوتيرتي الكويتيين على عدم الإساءة إلى الفلبينيين وعلى معاملتهم "بالشكل الإنساني الذي يستحقونه" حتى تتمكن حكومة مانيلا من إعادتهم جميعا إلى وطنهم. وقال دوتيرتي "سوف أسحب جميع الفلبينيين الموجودين هناك ... لن نطلب أي مساعدة منكم . سوف ننفق على عودتهم. وفي الوقت الحالي، أطلب أن تتم معاملتهم مثل البشر".

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)