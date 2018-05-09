 الدوري الألماني: هبوط ″تاريخي″ لهامبورغ وفولفسبورغ إلى الملحق | عالم الرياضة | DW | 12.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

الدوري الألماني: هبوط "تاريخي" لهامبورغ وفولفسبورغ إلى الملحق

هبط فريق هامبورغ العريق للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية وحسم هوفنهايم وبوروسيا دورتموند المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني.

Bundesliga Hamburger SV v Borussia Moenchengladbach - (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

هبط فريق هامبورغ رسيما إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، رغم فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ (2ـ1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت (12 مايو/ أيار 2018)، في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان هامبورغ وصيف القاع وحامل لقب الدوري 6 مرات، والذي لم يغب عن الدرجة الأولى منذ عام 1963، يأمل في تفادي الهبوط وخوض مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، بيد أن تقدمه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف واحد حتى الثواني الأخيرة قبل توقف مباراته بسبب أعمال الشغب الصادرة عن جماهير هامبورغ، لم يكن كافيا في ظل فوز فولفسبورغ السادس عشر على ضيفه كولنيا الأخير (4-1) والذي ودع البوندسليغا سلفاً.

مختارات

عمدت قناة تلفزيونية إيرانية إلى عرض صور لملعب وجماهير مباراة بين فريقي كولونيا وبايرن ميونيخ عوضا عن إظهار حكمة اللقاء يبيانا شتاينهاوس، التي تقود مباريات "البوندسليغا". ويذكر أن إيران تحظر تماما دخول النساء الملاعب. (09.05.2018)

المرحلة 32 من منافسات الدوري الألماني كانت حاسمة لفرق الذيل، حيث جاءت النتائج لتؤكد هبوط كولونيا نهائيا إلى الدرجة الثانية، فيما أجل هامبورغ تقرير مصيره إلى نهاية الموسم بعد فوزه على فولفسبورغ، وبايرن يسحق فرانكفورت. (28.04.2018)

وهبط كولنيا (22 نقطة) وهامبورغ (الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة) إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض فولفسبورغ (33 نقطة) مواجهة فاصلة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية هولشتاين كيل.

وفي "معركة" التأهل إلى المنافسات الأوروبية، لم يكن فوز باير ليفركوزن كافيا على ضيفه هانوفر (3-2) للتأهل ‘لى مسابقة دوري الأبطال، إذ أخفق بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الفائز في مباراة مفصلية على ضيفه بوروسيا دورتموند (3-1).

وتساوت الأندية الثلاثة في رصيد النقاط (55 نقطة)، ليرافق هوفنهايم ودورتموند البطل بايرن ميونيخ ووصيفه شالكه إلى دوري الأبطال، فيما بلغ ليفركوزن دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ولايبزيغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية الرديفة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball 1. FC Köln - Bayern München Ruthenbeck Steinhaus

لأنها امرأة.. مقص الرقابة الإيرانية يطال حكمة كرة قدم ألمانية! 09.05.2018

عمدت قناة تلفزيونية إيرانية إلى عرض صور لملعب وجماهير مباراة بين فريقي كولونيا وبايرن ميونيخ عوضا عن إظهار حكمة اللقاء يبيانا شتاينهاوس، التي تقود مباريات "البوندسليغا". ويذكر أن إيران تحظر تماما دخول النساء الملاعب.

Fußball Europa League Atletico Madrid - Arsenal

الأندية الإسبانية تُواصل الهيمنة على الكرة الأوروبية 04.05.2018

يبدو أن الأندية الإسبانية عاقدة العزم على مواصلة زعامتها الكروية في "القارة العجوز"، في ظل تراجع واضح لبعض الأندية الأوروبية الكبيرة. فما هو سر تسيد الإسبان مؤخرا لعالم الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية؟.

Fußball Bundesliga FC Bayern München gegen Hertha Berlin 24. Spieltag

بوندسليغا: برلين يوقف سلسلة انتصارات بايرن بفرض تعادل سلبي عليه 24.02.2018

عرقل هيرتا برلين انطلاقة مضيفه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا معه في المرحلة الرابعة والعشرين، كما فاز شتوتغارت على فرانكفورت ومونشنغلادباخ على هانوفر وتعادل هوفنهايم مع فرايبورغ.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الدوري الألماني: هبوط "تاريخي" لهامبورغ وفولفسبورغ إلى الملحق

خيارات لعب برشلونة مع قدوم غريزمان

رغبة فيرنر تُقربه من أسوار ريال مدريد

أربعة قرارات تمهد لنهاية قصة كونتي مع تشيلسي

ريال مدريد يصرف النظر عن محمد صلاح ويُحدد بديله

معاملة نيمار الخاصة توتر الأجواء في البيت الباريسي