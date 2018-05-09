الدوري الألماني: هبوط "تاريخي" لهامبورغ وفولفسبورغ إلى الملحق

هبط فريق هامبورغ رسيما إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، رغم فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ (2ـ1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت (12 مايو/ أيار 2018)، في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان هامبورغ وصيف القاع وحامل لقب الدوري 6 مرات، والذي لم يغب عن الدرجة الأولى منذ عام 1963، يأمل في تفادي الهبوط وخوض مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية، بيد أن تقدمه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف واحد حتى الثواني الأخيرة قبل توقف مباراته بسبب أعمال الشغب الصادرة عن جماهير هامبورغ، لم يكن كافيا في ظل فوز فولفسبورغ السادس عشر على ضيفه كولنيا الأخير (4-1) والذي ودع البوندسليغا سلفاً.

وهبط كولنيا (22 نقطة) وهامبورغ (الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة) إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض فولفسبورغ (33 نقطة) مواجهة فاصلة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية هولشتاين كيل.

وفي "معركة" التأهل إلى المنافسات الأوروبية، لم يكن فوز باير ليفركوزن كافيا على ضيفه هانوفر (3-2) للتأهل ‘لى مسابقة دوري الأبطال، إذ أخفق بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الفائز في مباراة مفصلية على ضيفه بوروسيا دورتموند (3-1).

وتساوت الأندية الثلاثة في رصيد النقاط (55 نقطة)، ليرافق هوفنهايم ودورتموند البطل بايرن ميونيخ ووصيفه شالكه إلى دوري الأبطال، فيما بلغ ليفركوزن دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ولايبزيغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية الرديفة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)