الدوري الألماني: شالكه يعزز وصافته ويؤجل تتويج بايرن باللقب

أَجَّل فريق شالكه تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 / صفر اليوم السبت (31 آذار/ مارس 2018) ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة. وافتتح دانييل كاليغيوري التسجيل لشالكه في الدقيقة 63 من ضربة جزاء ثم أضاف غويدو بورغشتالر الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73.

ورفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ، وأمام دورتموند صاحب المركز الثالث (48 نقطة)، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى تعادل شالكه أو خسارته، إلى جانب فوزه في المواجهة المرتقبة مساء اليوم على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بوروسيا دورتموند، كي يحسم اللقب اليوم، لكن فوز شالكه أجل تتويج الفريق البافاري.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت، تغلب هوفنهايم على كولونيا 6 / صفر، وفاز لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 / 2 وتعادل شتوتغارت مع هامبورغ 1 / 1 وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ سلبيا.

وبتلك النتائج يظل هامبورغ (19 نقطةً) قابعاً في المركز الثامن عشر، الأخير، في جدول الدوري. من دون أي فوز منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهذه أطول سلسلة لهامبورغ من دون تحقيق أي فوز في الدوري (15 مباراة). ويسبقه في الترتيب كولونيا صاحب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ليبقى الفريقان العريقان الأقرب إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتختتم الجولة 28 من البوندسليغا يوع غدا الأحد عندما يلتقي بريمن ضيفه فرانكفورت، ثم يواجه مونشنغلادباخ مضيفه ماينز.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)