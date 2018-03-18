 الدوري الألماني: شالكه يعزز وصافته ويؤجل تتويج بايرن باللقب | عالم الرياضة | DW | 31.03.2018
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عالم الرياضة

الدوري الألماني: شالكه يعزز وصافته ويؤجل تتويج بايرن باللقب

بقي هامبورغ قابعا في ترتيب فرق الدوري الألماني بتعادله مع شتوتغارت، أما كولونيا فتلقى هزيمة ثقيلة أمام هوفنهايم، بينما نجح شالكه في تعزيز وصافته لجدول المسابقة وأَجّل تتويج بايرن ميونيخ باللقب في الجولة 28 من البطولة.

Bundesliga FC Schalke 04 - SC Freiburg Burgstaller (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

أَجَّل فريق شالكه تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 / صفر اليوم السبت (31 آذار/ مارس 2018) ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة. وافتتح دانييل كاليغيوري التسجيل لشالكه في الدقيقة 63 من ضربة جزاء ثم أضاف غويدو بورغشتالر الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73.

ورفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونخ، وأمام دورتموند صاحب المركز الثالث (48 نقطة)، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

مختارات

اقتنص نادي شالكه وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه هيرتا برلين 1-صفر السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري. وفشل بوروسيا دورتموند في استعادة موقعه في الوصافة. (03.03.2018)

استغل بايرن ميونيخ خسارة وتعادل منافسيه لايبزيغ وبوروسيا دورتموند ليبتعد في الصدارة بفارق 16 نقطة بفوزه على بريمن 4-2 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني "بوندسليغا". (21.01.2018)

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى تعادل شالكه أو خسارته، إلى جانب فوزه في المواجهة المرتقبة مساء اليوم على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بوروسيا دورتموند، كي يحسم اللقب اليوم، لكن فوز شالكه أجل تتويج الفريق البافاري.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت، تغلب هوفنهايم على كولونيا 6 / صفر، وفاز لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 / 2 وتعادل شتوتغارت مع هامبورغ 1 / 1 وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ سلبيا.

وبتلك النتائج يظل هامبورغ (19 نقطةً) قابعاً في المركز الثامن عشر، الأخير، في جدول الدوري. من دون أي فوز منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهذه أطول سلسلة لهامبورغ من دون تحقيق أي فوز في الدوري (15 مباراة). ويسبقه في الترتيب كولونيا صاحب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، ليبقى الفريقان العريقان الأقرب إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتختتم الجولة 28 من البوندسليغا يوع غدا الأحد عندما يلتقي بريمن ضيفه فرانكفورت، ثم يواجه مونشنغلادباخ مضيفه ماينز.

ص.ش/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

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