الدوري الألماني.. دورتموند يداوي جراحه بثلاثية في مرمى شتوتغارت

تخطى بوروسيا دورتموند محنة خسارته المذلة (6/0) أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق (3/0) على ضيفه شتوتغارت اليوم الأحد (الثامن من أبريل/ نيسان 2018) في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه هوفنهايم.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لدورتموند في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميلاه ميتشي باتشوايي وماكسيمليان فيليب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و59. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 51 نقطة في المركز الثالث المؤهل للمشاركة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة وراء شالكه صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 38 نقطة في المركز التاسع.

وفرض التعادل الإيجابي (1/1) نفسه على لقاء آينتراخت فرانكفورت وضيفه هوفنهايم. وتقدم لوكا يوفيتش لفرانكفورت في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل سيرج غنابري لهوفنهايم في الدقيقة 56، ليرتقي بذلك فرانكفورت للمركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام هوفنهايم، صاحب المركز السابع.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه السبت على اوغسبورغ (4/1)، فيما افتتحت مباريات المرحلة الجمعة بفوز هانوفر على فيردر بريمن (2/1)، واستكملت السبت بفوز فولفسبورغ على فرايبورغ (2/0)، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين (1/2)، وتعادل كولنيا مع ماينتس (1/1).

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)