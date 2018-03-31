 الدوري الألماني.. دورتموند يداوي جراحه بثلاثية في مرمى شتوتغارت | عالم الرياضة | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

الدوري الألماني.. دورتموند يداوي جراحه بثلاثية في مرمى شتوتغارت

شدد فريق بوروسيا دورتموند الثالث ضغطه على شالكه الثاني بفوزه السهل على ضيفه شتوتغارت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تعادل فرانكفورت وضيفه هوفنهايم.

Deutschland Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart (picture alliance/dpa/B. Thissen)

تخطى بوروسيا دورتموند محنة خسارته المذلة (6/0) أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق (3/0) على ضيفه شتوتغارت اليوم الأحد (الثامن من أبريل/ نيسان 2018) في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه هوفنهايم.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لدورتموند في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميلاه ميتشي باتشوايي وماكسيمليان فيليب الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و59. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 51 نقطة في المركز الثالث المؤهل للمشاركة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة وراء شالكه صاحب المركز الثاني، في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 38 نقطة في المركز التاسع.

مختارات

كما كان متوقعا، توج فريق بايرن ميونيخ بالدوري الألماني للمرة الـ28 في تاريخه، فيما عجزت باقي أندية "البوندسليغا" عن وضع حدا لسيطرة النادي البافاري على اللقب المحلي. خمسة عوامل تُكرس هيمنة البايرن على الدوري الألماني. (07.04.2018)

وفرض التعادل الإيجابي (1/1) نفسه على لقاء آينتراخت فرانكفورت وضيفه هوفنهايم. وتقدم لوكا يوفيتش لفرانكفورت في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل سيرج غنابري لهوفنهايم في الدقيقة 56، ليرتقي بذلك فرانكفورت للمركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام هوفنهايم، صاحب المركز السابع.

وكان فريق بايرن ميونيخ قد حسم اللقب للموسم السادس على التوالي بفوزه السبت على اوغسبورغ (4/1)، فيما افتتحت مباريات المرحلة الجمعة بفوز هانوفر على فيردر بريمن (2/1)، واستكملت السبت بفوز فولفسبورغ على فرايبورغ (2/0)، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هرتا برلين (1/2)، وتعادل كولنيا مع ماينتس (1/1).

 

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bayern München gegen Borussia Dortmund

الدوري الألماني: بايرن يفترس دورتموند بسداسية نظيفة 31.03.2018

كان عشاق الكرة الألمانية ينتظرون لقاء قمة بين بايرن وغريمه التقليدي دورتموند في الجولة 28 بالبوندسليغا، لكن المباراة جاءت من جانب واحد لعبا ونتيجة والتهم بايرن ضيفه بسداسية نظيفة. لكن دورتموند ليس وحده الذي خسر بسداسية.

Bundesliga FC Schalke 04 - SC Freiburg Burgstaller

الدوري الألماني: شالكه يعزز وصافته ويؤجل تتويج بايرن باللقب 31.03.2018

بقي هامبورغ قابعا في ترتيب فرق الدوري الألماني بتعادله مع شتوتغارت، أما كولونيا فتلقى هزيمة ثقيلة أمام هوفنهايم، بينما نجح شالكه في تعزيز وصافته لجدول المسابقة وأَجّل تتويج بايرن ميونيخ باللقب في الجولة 28 من البطولة.

Melissa Satta und Kevin Prince Boateng

حسناء وراء عودة بواتينغ للتألق في الدوري الألماني 02.04.2018

موهبة لم تقدم كل ما لديها باعترافه هو نفسه. كيفن برينس بواتينغ يتألق الآن مع فرانكفورت الألماني بشكل غير عادي، لكنه كان بإمكانه اللعب لريال مدريد، لولا تقصيره، حسب قوله لصحيفة ألمانية، ذاكراً دور زوجته في عودته للتألق.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الدوري الألماني.. دورتموند يداوي جراحه بثلاثية في مرمى شتوتغارت

الناشئون الأفارقة في ملاعب أوروبا - صفقات مستغلة أم حلم يتحقق

خمسة عوامل تُكرس هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليغا

بايرن والبحث عن خلف لهاينكيس.. شبح كلوب يحلق في سماء ميونيخ

بطريقة خاصة.. بن عرفة يحتفل بابتعاده عن ملاعب كرة القدم

رئيس ريال مدريد يضع بنزيما أمام القرار الصعب!