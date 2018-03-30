الدوري الألماني: بايرن يفترس دورتموند بسداسية نظيفة

قدم بايرن ميونيخ عرضاً ممتعاً لجماهيره بملعب "أليانز أرينا" وحقق انتصاراً ساحقا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، حيث تغلب عليه 6 / صفر اليوم السبت (31 آذار/ مارس 2018) ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
الخسارة المهينة تبدو على وجه مدرب دورتموند بيتر شتوغر
وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) لبايرن في الدقائق الخامسة و44 و87 بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق، خاميس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبيري في الدقائق 14 و23 و45 . ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني والذي أجل تتويج بايرن باللقب، بعدما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 / صفر في وقت سابق اليوم السبت. بينما تجمد رصيد دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثالث. وشهدت المباراة عدداً من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل لصالح بايرن منها أهداف سجلها ليفاندوفسكي وريبيري .
كولونيا يخسر أيضا بسداسية
وفي مباريات أخرى جرت اليوم، حقق هوفنهايم انتصاراً ساحقاً على ضيفه كولونيا وتغلب عليه 6 / صفر، ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 42 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد كولونيا عند 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ويتجه أكثر إلى الهبوط للدرجة الثانية.
تيمو هورن حارس كولونيا دخل مرماه 6 أهداف أمام هوفنهايم في الجولة 28 من البوندسليغا
كما فاز لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 / 2 وتعادل شتوتغارت مع هامبورغ 1 / 1 وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ سلبياً. وتختتم الجولة 28 من البوندسليغاغدا الأحد عندما يلتقي بريمن ضيفه فرانكفورت، ثم يواجه مونشنغلادباخ مضيفه ماينز.
ص.ش/ع.ج (د ب أ)
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
حتى الآن حقق بايرن ميونيخ الفوز 8 مرات في الدوري الألماني بنتيجة 7- صفر. وكانت أول مرة يحقق فيها تلك النتيجة عندما فاز على كولونيا في 15 مايو/ أيار 1971 في المرحلة الـ 31 من منافسات الدوري الألماني. وفي ذلك الموسم تساوى بايرن في النقاط مع بوروسيا مونشغلادباخ، الذي حصل على لقب البطولة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
الفوز بنتيجة سبعة أهداف نظيفة حققها بايرن للمرة الثانية أمام فريق "روت-فايس أوبرهاوزن" وكان ذلك في 19 فبراير/ شباط 1972. وللأسطورة غيرد مولر فضل كبير في هذا الفوز، إذ سجل 5 أهداف من السبعة. وساهم القيصر بيكنباور بصنع خمسة منها. وآنذاك كان الراحل أودو لاتيك مدربا لبايرن ميونخ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
فوز آخر لبايرن على أرضه بنتيجة سبعة أهداف نظيفة جاء في 6 فبراير/ شباط 1982. مهرجان الأهداف، الذي أقامه بايرن آنذاك كان أمام فريق فورتونا دوسلدورف. ثلاثة من هذه الأهداف كانت من توقيع اللاعب كورت نيدرماير. ومع ذلك لم يتمكن بايرن من الحصول على اللقب، الذي كان من نصيب هامبورغ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في المرحلة الـ 15 من منافسات الدوري الألماني لموسم 1990/ 1991 فاز بايرن ميونيخ على أرضه بسبعة أهداف نظيفة، وكان ذلك الفوز على فريق فاتنشايد. ويرجع الفضل في هذه النتيجة إلى الدنماركي بريان لاودروب، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة. أما الانتصارات الأخرى لبايرن بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، فكانت أمام بريمن مرتين عام 1980 و2013. وأمام هانوفر عام 2010 وفرايبورغ عام 2011.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما الفوز بثمانية أهداف فقد احتفل به بايرن على أرضه أمام فريق شالكه. حيث فاز الفريق البافاري بنتيجة 1/8، وكان ذلك في 9 أبريل/ نيسان 1988. الأسطورة لوتار ماتيوس سجل ثلاثة من أهداف بايرن الثمانية، علما بأن شالكه كان متقدما في البداية بهدف سجله ماتياس شيبر.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في الموسم الماضي من الدوري الألماني فاز بايرن بنتيجة تاريخية على فريق هامبورغ. كان ذلك في 14 فبراير/ شباط 2015. وكانت نتيجة الفوز الساحق هي 8/ صفر. ستة من هذه الأهداف سجلها كلا من آريين روبين وتوماس مولر وماريو غوتزه، إذ سجل كل واحد منهم هدفين. وكان هذا الفوز هو الأعلى في موسم 2014/ 2015.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
لم يكن الموسم الكروي الماضي (2014 /2015 ) هو الوحيد الذي اكتسح فيه بايرن ضيفه هامبورغ، ففي 30 مارس/ آذار 2013، فاز بايرن بنتيجة 2/9. أربعة من أهداف بايرن كانت بتوقيع كلاوديو بيزارو، أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. أما هدفا هامبورغ، فحققهما جيفري بروما وهايكو فيسترمان.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في 10 سبتمبر/ أيلول 1976 لم يكن بايرن ميونخ من أفضل الفرق المنافسة في البوندسليغا، رغم ذلك تمكن من تحقيق نصر ساحق على فريق تنس بروسيا برلين، إذ هزمه بنتيجة 9/ صفر. خمسة من هذه الأهداف كانت من توقيع الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 28 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها في ذلك الموسم.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
ويتقاسم فريق "أوفنباخ كيكرز" مع فريق "تنس بوروسيا برلين" المرتبة الثانية في قائمة أعلى فوز حققه بايرن في مسيرته الكروية. ففي 13 مارس/ آذار1984، فاز بايرن ميونخ على ضيفه "أوفنباخ كيكرز" بتسعة أهداف نظيفة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما المرتبة الأولى في قائمة أعلى فوز حققه البايرن في مسيرته الكروية، فتعود إلى فريق بوروسيا دورتموند. ففي موسم 1971/ 1972 وتحديدا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، فاز بايرن ميونيخ على ضيفه دورتموند بنتيجة ساحقة (1/11)، علما بأن دورتموند هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.
الكاتب: دالين صلاحية