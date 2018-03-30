الدوري الألماني: بايرن يفترس دورتموند بسداسية نظيفة

قدم بايرن ميونيخ عرضاً ممتعاً لجماهيره بملعب "أليانز أرينا" وحقق انتصاراً ساحقا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، حيث تغلب عليه 6 / صفر اليوم السبت (31 آذار/ مارس 2018) ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

الخسارة المهينة تبدو على وجه مدرب دورتموند بيتر شتوغر

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) لبايرن في الدقائق الخامسة و44 و87 بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق، خاميس رودريغيز وتوماس مولر وفرانك ريبيري في الدقائق 14 و23 و45 . ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني والذي أجل تتويج بايرن باللقب، بعدما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2 / صفر في وقت سابق اليوم السبت. بينما تجمد رصيد دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثالث. وشهدت المباراة عدداً من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل لصالح بايرن منها أهداف سجلها ليفاندوفسكي وريبيري .

كولونيا يخسر أيضا بسداسية

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، حقق هوفنهايم انتصاراً ساحقاً على ضيفه كولونيا وتغلب عليه 6 / صفر، ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 42 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد كولونيا عند 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ويتجه أكثر إلى الهبوط للدرجة الثانية.

تيمو هورن حارس كولونيا دخل مرماه 6 أهداف أمام هوفنهايم في الجولة 28 من البوندسليغا

كما فاز لايبزيغ على مضيفه هانوفر 3 / 2 وتعادل شتوتغارت مع هامبورغ 1 / 1 وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ سلبياً. وتختتم الجولة 28 من البوندسليغاغدا الأحد عندما يلتقي بريمن ضيفه فرانكفورت، ثم يواجه مونشنغلادباخ مضيفه ماينز.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)